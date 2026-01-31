Σφοδρά καιρικά φαινόμενα από το βράδυ – Κατηγορίας 4 η βροχή που αναμένεται – Χάρτες

Μεγάλης σφοδρότητας αναμένεται να είναι η κακοκαιρία που περιμένουμε στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας από το βράδυ του Σαββάτου. Η κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει τη χώρα έως και τη Δευτέρα.

Έκτακτο δελτίο καιρού έχει εκδώσει και η ΕΜΥ.

Live η πορεία της κακοκαιρίας

Βροχόπτωση κατηγορίας 4

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (meteo.gr), το βαρομετρικό χαμηλό που κινείται με ταχύτητα προς τη χώρα μας θα προκαλέσει επεισόδιο βροχόπτωσης κατηγορίας 4, δηλαδή πολύ σημαντικό. Η κακοκαιρία θα ξεκινήσει από τα δυτικά και θα εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα. Τα κύρια χαρακτηριστικά που θα έχει η κακοκαιρία, που θα πλήξει σχεδόν το σύνολο της χώρας από το βράδυ του Σαββάτου έως και αύριο Κυριακή, θα είναι τα εξής:

Οι ισχυρές κατά τόπους βροχές και καταιγίδες, οι οποίες σε νησιωτικές και παράκτιες περιοχές θα συνοδεύονται κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις

οι χιονοπτώσεις στα ορεινά των κεντρικών και βορείων ηπειρωτικών Ισχυρές βροχοπτώσεις αναμένονται και σε πεδινές περιοχές των βορειοανατολικών (κυρίως στον Έβρο) από το απόγευμα της Κυριακής 01/02

Οι θυελλώδεις άνεμοι στα πελάγη

Η μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Τα φαινόμενα θα αρχίσουν να υποχωρούν από τις πρώτες ώρες της Δευτέρας 02/02. Θα περιοριστούν στη Θράκη, στα ανατολικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη και θα εξασθενήσουν. Σταδιακή εξασθένηση και των ανέμων αναμένεται τη Δευτέρα 02/02.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην Κατηγορία 4 (Πολύ Σημαντική).

Στους χάρτες των εικόνων 1 έως 3 παρουσιάζεται η θέση του βαρομετρικού χαμηλού, ο άνεμος κοντά στο έδαφος και η βροχόπτωση που αναμένονται τις πρώτες ώρες της Κυριακής 01/02, το πρωί της Κυριακής 01/02 και τη νύχτα της Κυριακής 01/02 προς Δευτέρα 02/02.

Η πρόγνωση Καλιάνου

Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλιάνος, επίσης, προειδοποιεί για καιρικά φαινόμενα ευρείας κλίμακας σε σχεδόν όλη τη χώρα, αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών, χιονοπτώσεις στα ορεινά και θυελλώδεις ανέμους στα πελάγη.

Ο μετεωρολόγος επισημαίνει ότι αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής, ισχυρές καταιγίδες, χιονοπτώσεις στα ορεινά και πολύ ισχυροί άνεμοι. Ο κίνδυνος πλημμυρών από την κακοκαιρία θα είναι αυξημένος. Κρίσιμος παράγοντας θα είναι ο συνολικός όγκος του υετού (βροχή, χιόνι, χαλάζι) που θα δεχθούν τοπικά ορισμένες περιοχές μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.

Ωστόσο, ο Γιάννης Καλιάνος επισημαίνει ότι δεν πρόκειται για «πρωτοφανή κακοκαιρία». «Κάθε χειμώνα βιώνουμε τέτοιες μεταβολές καιρού και μάλιστα πολλές φορές».



Ο μετεωρολόγος παρουσιάζει αναλυτικά την πορεία που θα έχει η κακοκαιρία από αργά το βράδυ του Σαββάτου.

Ισχυρές βροχές – Καταιγίδες – Χιονοπτώσεις – Πολύ ισχυροί άνεμοι

Η επιδείνωση του καιρού θα ξεκινήσει από αργάο το βράδυ απόψε, Σάββατο. Το βαρομετρικό χαμηλό θα προσεγγίζει προς τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα θα επηρεάσει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα.

Χρονική εξέλιξη φαινομένων:

Αργά το βράδυ του Σαββάτου προς τα μεσάνυχτα: Έναρξη βροχών και τοπικά ισχυρών καταιγίδων στη Δυτική Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας: Τα φαινόμενα επεκτείνονται γρήγορα στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Την Κυριακή

Βροχές θα εκδηλωθούν σχεδόν σε ολόκληρη την Ελλάδα. Θα είναι ελάχιστες οι περιοχές που δεν θα δεχθούν έστω και μια τοπικά ασθενή βροχόπτωση.

Οι μικρότερες πιθανότητες έστω και για λίγες βροχές εντοπίζονται:

– Στα κεντρικά και ανατολικά τμήματα της Κρήτης

– Στην Κάσο

– Στην Κάρπαθο

Όλες οι υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας φαίνεται ότι θα επηρεαστούν από ασθενείς έως και πολύ ισχυρές βροχές ή καταιγίδες

Ο μετεωρολόγος, στην ανάρτησή του στο facebook παρουσιάζει και τον χάρτη του του αθροιστικού υετού.

Αναλυτικά:

Οι λευκές κλειστές καμπύλες περιλαμβάνουν περιοχές με μεγάλα ύψη βροχής, όπου απαιτείται προσοχή για τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα.

Οι κόκκινες κλειστές καμπύλες υποδεικνύουν τμήματα με πολύ μεγάλα ύψη βροχής, αυξημένης επικινδυνότητας.

Χρωματική κλίμακα βροχοπτώσεων :

Ανοιχτό & σκούρο πράσινο: Πιο ήπιες βροχές

Σκούρο μπλε: Κατά περιόδους ισχυρές βροχές με πιθανότητα πλημμυρικών φαινομένων

Σκούρο κόκκινο: Φαινόμενα υψηλής έως πολύ υψηλής επικινδυνότητας

Ποιες περιοχές χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή για την κακοκαιρία

– Επτάνησα

– Δυτική και Νότια Πελοπόννησος

– Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής

– Εύβοια και Σποράδες

– Κεντρική και Ανατολική Θεσσαλία

– Κεντρική Μακεδονία

– Κυκλάδες και νησιά Ανατολικού Αιγαίου έως Δωδεκάνησα

– Δυτική και Νότια Κρήτη

Πού θα χιονίσει

Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλιάνο, πέρα από τις βροχές και τις καταιγίδες, η κακοκαιρία θα φέρει πυκνές κατά περιόδους χιονοπτώσεις στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Τα περισσότερα χιόνια θα πέσουν στις εξής περιοχές:

• Μακεδονία & Θράκη

– Υψόμετρα άνω των 500–600 μέτρων

Σε τμήματα των νομών Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης και Καβάλας, οι χιονοπτώσεις θα φτάσουν έως και σχεδόν πεδινά τμήματα, κάτι που δεν έχει αναδειχθεί επαρκώς από άλλες πηγές.

Ισχυροί άνεμοι

Η κακοκαιρία φέρνει επίσης ανέμους και ίσως δημιουργήσει προβλήματα στις θαλάσσιες και εναέριες συγκοινωνίες.

Προβλέπονται άνεμοι 7–8 μποφόρ και τοπικά 9 μποφόρ στα πελάγη. Πιθανά είναι τα απαγορευτικά απόπλου ή και προσωρινές δυσκολίες σε προσγειώσεις και απογειώσεις αεροσκαφών.

Τι θα συμβεί στην Αττική

Στην Αττική αναμένεται έναρξη βροχοπτώσεων από λίγο πριν ή λίγο μετά τα μεσάνυχτα σήμερα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας θα υπάρξει πιθανότατα ενίσχυση των φαινομένων. Μέσα στην Κυριακή θα εκδηλωθούν και ισχυρές καταιγίδες. Θα υπάρξουν όμως και διαστήματα με παύση των φαινομένων, δηλαδή με υφέσεις.

Προσοχή όχι μόνο στα νότια, αλλά και σε άλλα τμήματα του νομού.

Πότε θα υποχωρήσει η κακοκαιρία

Τη Δευτέρα νωρίς το πρωί θα εκδηλωθούν χιονοπτώσεις σε χαμηλά υψόμετρα στη Θράκη αλλά μέχρι το μεσημέρι θα εξασθενήσουν.

Στα Δωδεκάνησα προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι – απόγευμα της Δευτέρας, όπου σταδιακά, η κακοκαιρία θα έχει υποχωρήσει.

«Κόκκινος συναγερμός» σε Πελοπόννησο, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία

Σε κατάσταση κινητοποίησης (red code) έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μεγάλο μέρος της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου. Αιτία, η κακοκαιρία που αναμένεται από το βράδυ του Σαββάτου και αναμένεται να υποχωρήσει τη Δευτέρα.

Η ΕΜΥ έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο.

Ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου συγκάλεσε παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, με θέμα τα καιρικά φαινόμενα. Η κακοκαιρία που ξεκινήσει απόψε από τα δυτικά, θα επηρεάσει αύριο, Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026, τη χώρα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανώς τοπικές χαλαζοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και χιονοπτώσεις.

Η πρόγνωση

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

α. Αύριο, θα εκδηλωθούν ιδιαίτερα ισχυρά φαινόμενα, στην Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία (κυρίως στις περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας, συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων) καθώς και στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής.

β. Ισχυρά φαινόμενα θα σημειωθούν στην Κρήτη, τα νησιά του Ιονίου (κυρίως σε Λευκάδα, Κεφαλληνία, Ιθάκη, Ζάκυνθο), την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, την κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια.

γ. Μεθαύριο Δευτέρα ισχυρά φαινόμενα θα σημειωθούν στο Ανατολικό Αιγαίο και μέχρι τις πρωινές ώρες ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Επικοινωνία με τους ΟΤΑ

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) έχει ήδη επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών.

H Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασία έχει θέσει σε κατάσταση Red Code τις εξής περιοχές:

Την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Την Περιφέρεια Θεσσαλίας (περιλαμβανομένων των Σποράδων)

Τις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Τις Περιφερειακές Ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Στο πλαίσιο αυτό Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΣΟΠΠ).

Επισημαίνεται ότι, στις περιοχές που υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεων κατά τη διάρκεια των ισχυρών καιρικών φαινομένων και σε σημεία όπου έχουν σημειωθεί στο παρελθόν, συνιστάται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις.