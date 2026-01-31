«Βροχή» μηνυμάτων από το 112 – Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Live η πορεία των έντονων καιρικών φαινομένων

Κακοκαιρία με ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τα ξημερώματα της Κυριακής, η οποία θα πλήξει σταδιακά όλη τη χώρα, έως και τη Δευτέρα. Η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» μεγάλο μέρος της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και την Πελοποννήσου.

Το μεσημέρι του Σαββάτου, η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς ανάρτησε στη σελίδα του στο Facebook την εικονοποιημένη πρόγνωση με την πορεία της κακοκαιρίας από το πρωί της Κυριακής έως και τη Δευτέρα που αναμένεται να υποχωρήσει.

Τα πρώτα 112

Το πρώτο μήνυμα από το 112 ήρθε για τις περιοχές της Αχαΐας, Ηλείας, Ζακύνθου και Κεφαλονιάς. Καλούνται οι κάτοικοι να είναι προσεκτικοί και να περιορίσουν τις μετακινήσεις έως τα ξημερώματα της Κυριακής.

Ακολούθησε μήνυμα 112 και για την Πελοπόννησο.

⚠ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην Περιφέρεια #Πελοποννήσου, περιορίστε τις μετακινήσεις σας από απόψε έως τις πρωινές ώρες της Κυριακής 01-02-2026. ‼ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) January 31, 2026

Μηνύματα 112 έλαβαν και οι κάτοικοι της Θεσσαλίας και των Σποράδων. Τους ζητήθηκε να είναι προσεκτικοί από το πρωί έως το απόγευμα της Κυριακής.

Τις ίδιες ώρες ενημερώθηκαν ότι πρέπει να είναι προσεκτικοί οι κάτοικοι της Ημαθίας και της Πιερίας.

⚠ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στις Περιφερειακές Ενότητες #Ημαθίας & #Πιερίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας από τις πρωινές έως τις απογευματινές ώρες της Κυριακής 01-02-2026. ‼ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ… — 112 Greece (@112Greece) January 31, 2026

Κόκκινες προειδοποιήσεις

Σύμφωνα με το αναθεωρημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, οι βροχοπτώσεις, εκτός από μεγάλη ένταση, θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους εντάσεως έως 8 με 9 μποφόρ και πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και στα βόρεια ορεινά – ημιορεινά. Από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης χιόνι θα πέσει και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο.

Την Κυριακή

Συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στην Πελοπόννησο από τις πρώτες ώρες της Κυριακής μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Στη Θεσσαλία και στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας Πιερίας, Ημαθία και Χαλκιδική από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

γ. Στο Ανατολικό Αιγαίο από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

δ. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου) από τις πρώτες της Κυριακής μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) από τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ. Στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά από τις πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ζ. Στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

η. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και στην Εύβοια από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

θ. Στα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Τη Δευτέρα

Τα καιρικά φαινόμενα θα κινηθούν νότια-νοτιοανατολικά και θα επηρεάσουν τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη μέχρι τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Κόκκινος συναγερμός (red code)

Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποίησε η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, παρουσία του υφυπουργού Γιάννη Κεφαλογιάννη, αποφάσισε να θέσει σε κατάσταση red code τις περιοχές που αναμένεται να πληγούν περισσότερο:

Την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Την Περιφέρεια Θεσσαλίας (περιλαμβανομένων των Σποράδων)

Τις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Τις Περιφερειακές Ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Πότε θα πλήξει την Αττική

Όσον αφορά στην Αττική, την Κυριακή αναμένεται να εκδηλωθούν κατά περιόδους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ υπάρχει κίνδυνος να προκληθούν πλημμυρικά φαινόμενα. Η εκτίμηση των μετεωρολόγων είναι ότι τα 15 χιλιοστά νερού της προηγούμενης κακοκαιρίας [που προξένησε σοβαρά προβλήματα] αναμένεται να ξεπεραστούν.

Επίσης, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, που μίλησε σε τηλεοπτικό σταθμό, επισήμανε ότι η κακοκαιρία θα πλήξει την Αττική σε δύο φάσεις.

Το πρώτο κύμα αναμένεται από τις 6 το πρωί έως περίπου τις 10.00, με έντονα φαινόμενα, που όμως δεν θα διαρκέσουν πολύ.

Το δεύτερο κύμα αναμένεται από το απόγευμα έως το βράδυ και θα έχει μικρότερη διάρκεια.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, στην Αττική όσο διαρκεί η κακοκαιρία χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σε περιοχές που θεωρούνται ευπαθείς. Δηλαδή τα νότια προάστια και ειδικά η Γλυφάδα, αλλά και το κέντρο της Αθήνας.

Άλλες περιοχές στην Αττική που θα επηρεαστούν έντονα είναι τα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αττικής, όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος από ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Τι να προσέχουν οι πολίτες

Η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κ.λπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κ.λπ.).

Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού:

Αν πρόκειται να μετακινηθούν με το αυτοκίνητο:

Να ενημερωθούν για τον καιρό και για την κατάσταση του οδικού δικτύου

Να έχουν στο όχημά τους αντιολισθητικές αλυσίδες και το ρεζερβουάρ γεμάτο καύσιμα

Να ταξιδεύουν, εφόσον είναι αναγκαίο, κατά προτίμηση στη διάρκεια της ημέρας προτιμώντας τους κεντρικούς δρόμους

Να ενημερώνουν τους οικείους τους για τη διαδρομή που πρόκειται να ακολουθήσουν

Να μεταβάλλουν το πρόγραμμα των μετακινήσεών τους ώστε να αποφεύγουν την αιχμή των καιρικών φαινομένων

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Αν μετακινούνται πεζή:

Να ντύνονται με πολλά στρώματα από ελαφριά ρούχα αντί για ένα βαρύ ρούχο και να φορούν κατάλληλα παπούτσια ώστε να αποφύγουν τραυματισμούς λόγω της ολισθηρότητας

Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά την διάρκεια αιχμής των φαινομένων (έντονη χιονόπτωση, συνθήκες παγετού)

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό ή λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Επισημαίνεται ότι, στις περιοχές που υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεων κατά τη διάρκεια των ισχυρών καιρικών φαινομένων και σε σημεία όπου έχουν σημειωθεί στο παρελθόν, συνιστάται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις.