Πτήση προς Ρόδο επέστρεψε στην Αθήνα λόγω αναταράξεων – Δείτε βίντεο επιβάτη

Η κακοκαιρία συνεχίζει να δημιουργεί προβλήματα στις μετακινήσεις, αυτή τη φορά και στις αεροπορικές πτήσεις.

Μία πτήση με προορισμό τη Ρόδο, που αναχώρησε από την Αθήνα με καθυστέρηση, έφτασε πάνω από το νησί, ωστόσο δεν κατάφερε να προσγειωθεί λόγω έντονων αναταράξεων και επέστρεψε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», με τους επιβάτες να βιώνουν στιγμές αναστάτωσης.

Βίντεο από επιβάτη της πτήσης ενώ σημειώνονται αναταράξεις: