Λόρα: Θα καταθέσει ο οδηγός ταξί που τη μετέφερε στο αεροδρόμιο – Το αίτημα της ΕΛ.ΑΣ. στην αεροπορική
Ο οδηγός ταξί που μετέφερε την 16χρονη στο αεροδρόμιο αναμένεται να κληθεί προκειμένου να καταθέσει στο πλαίσιο της έρευνας
- Χάθηκαν 2.450 χιλιόμετρα ελεύθερων ποταμών μέσα σε 13 χρόνια στα Βαλκάνια - Ποια η κατάσταση στην Ελλάδα
- Προσοχή: Ξεκινά η υποχρεωτική εφαρμογή των ηλεκτρονικών τιμολογίων στις επιχειρήσεις
- Βόρεια Ιρλανδία: Η πρωθυπουργός προτείνει δημοψήφισμα για ένωση με την Ιρλανδία
- «Τα αρπακτικά δεν αξίζουν ανωνυμία» – Γιατί οι antifa της Αμερικής ξεσκεπάζουν τους πράκτορες της ICE
Στη Γερμανία φαίνεται ότι βρίσκεται η 16χρονη Λόρα η οποία αγνοείται από τις αρχές Ιανουαρίου. Σ’ αυτό το συμπέρασμα καταλήγουν καταλήγουν τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας που χειρίζονται την υπόθεση. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η ανήλικη προμηθεύτηκε εισιτήριο με προορισμό τη Φρανκφούρτη.
Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, η αεροπορική εταιρεία από την οποία εκδόθηκε το εισιτήριο δεν απάντησε στην ΕΛ.ΑΣ.
«Όταν έφτασαν οι γονείς της γύρω στις οκτώ το βράδυ στο αστυνομικό τμήμα για να δηλώσουν την εξαφάνιση, το παιδί είχε ήδη προσγειωθεί στη Γερμανία»
Σύμφωνα με πληροφορίες όταν η 16χρονη Λόρα έφτασε στην Αθήνα επισκέφθηκε ταξιδιωτικό πρακτορείο, όπου εξέδωσε εισιτήριο για πτήση προς τη Φρανκφούρτη με αναχώρηση το ίδιο απόγευμα. Στη συνέχεια η 16χρονη επιβιβάστηκε σε ταξί με προορισμό το αεροδρόμιο. Οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει τον οδηγό ταξί που τη μετέφερε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και αναμένεται να κληθεί για κατάθεση.
Εικόνες καταγράφουν την ανήλικη στην περιοχή της Ομόνοιας λίγες ώρες πριν μπει στο αεροπλάνο με προορισμό την Φρανκφούρτη.
Ο ιδιοκτήτης του πρακτορείου μίλησε στον ΑΝΤ1 και είπε πως η έφηβη «ζήτησε ένα εισιτήριο για να πάει την ίδια μέρα. Απόγευμα γύρω στις 17:00 έφευγε το αεροπλάνο» ενώ «πλήρωσε με μετρητά.
Δεν απάντησε η αεροπορική
Η κ. Δημογλίδου είπε πως «όταν έφτασαν οι γονείς της γύρω στις οκτώ το βράδυ στο αστυνομικό τμήμα για να δηλώσουν την εξαφάνιση, το παιδί είχε ήδη προσγειωθεί στη Γερμανία».
Η κ. Δημογλίδου ανέφερε πάντως ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να μην έχει ταξιδέψει τελικά η 16χρονη στο εξωτερικό. Όπως τόνισε «δυστυχώς, παρόλο που έχουν γίνει τρεις φορές (12, 16 και 18/01) διαφορετικά έγγραφα προς όλες τις εταιρείες με τις οποίες μπορεί κάποιος να ταξιδέψει αεροπορικώς προς τη Γερμανία, υπάρχει μια μεγάλη εταιρεία, από την οποία γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε το εν λόγω εισιτήριο που δεν απάντησε ποτέ στην Ελληνική Αστυνομία, παρόλο που στην τρίτη υπόμνηση αναφερόταν ότι υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή αυτού του παιδιού».
Πρόσθεσε δε ότι «παρόλο που εμείς δεν είχαμε κανένα επίσημο στοιχείο για το αν το παιδί έχει ταξιδέψει από τα πρώτα δύο εικοσιτετράωρα, οι αστυνομικοί μέσω Europol επικοινώνησαν με τις Αρχές της Γερμανίας, καθώς υπήρχε κάποιο συγγενικό πρόσωπο εκεί. Οι γερμανικές Αρχές απάντησαν ότι η Λόρα δεν βρισκόταν με τον αδερφό της. Γνώριζαν όμως ότι η ΕΛ.ΑΣ. αναζητά αυτό το παιδί στην Γερμανία και ενημερώθηκαν ότι σε περίπτωση που βρεθεί σε οποιοδήποτε σημείο της Γερμανίας πρέπει να ενημερωθεί η Ελληνική Αστυνομία».
Όπως τόνισε η κ. Δημογλίδου, «το παιδί αποχωρεί από την Ομόνοια από το συγκεκριμένο ταξιδιωτικό πρακτορείο, εισέρχεται σε λεωφορείο το οποίο οδηγεί τους ταξιδιώτες στον διεθνή αερολιμένα και φαίνεται ότι από εκεί όντως έχει ταξιδέψει, χωρίς, ξαναλέω να το έχουν επιβεβαιώσει, ούτε η αεροπορική εταιρία, ούτε οι γερμανικές Αρχές. Θεωρούμε ότι έχει φτάσει με κάποιο τρόπο στην Γερμανία, γι’ αυτό ακριβώς και έχουν χαθεί εντελώς τα ίχνη της από τη χώρα μας, ότι έχει βρεθεί συγγενής της, χωρίς βέβαια να μπορεί να μας δοθεί κάποια πληροφορία από τις γερμανικές Αρχές. Μάλιστα έχουμε επικοινωνήσει και με άλλες χώρες στις οποίες υπήρχαν συγγενείς, με τους οποίους δεν φαίνεται βέβαια να έχει επικοινωνία το παιδί».
- «Έχασα την αγάπη της ζωής μου» – Η κόρη του Snoop Dogg ανακοινώνει τον θάνατο του 10 μηνών μωρού της
- Ο Σιόβας αποχαιρέτησε με ένα μήνυμα το επαγγελματικό ποδόσφαιρο (pic)
- Το Ιράν αποκαλεί τους ευρωπαϊκούς στρατούς «τρομοκρατικές οργανώσεις»
- Λόρα: Θα καταθέσει ο οδηγός ταξί που τη μετέφερε στο αεροδρόμιο – Το αίτημα της ΕΛ.ΑΣ. στην αεροπορική
- Άρης Betsson – Παναθηναϊκός: Δύσκολη δοκιμασία στη Θεσσαλονίκη για την ομάδα του Αταμάν
- Επιχειρήσεις: Ξεκινά η υποχρεωτική εφαρμογή των ηλεκτρονικών τιμολογίων
- Χάθηκαν 2.450 χιλιόμετρα ελεύθερων ποταμών μέσα σε 13 χρόνια στα Βαλκάνια – Ποια η κατάσταση στην Ελλάδα
- Κλείνει τον Χάβι Ερνάντεθ ο Παναθηναϊκός
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις