Λόρα: Θα καταθέσει ο οδηγός ταξί που τη μετέφερε στο αεροδρόμιο – Το αίτημα της ΕΛ.ΑΣ. στην αεροπορική

Στη Γερμανία φαίνεται ότι βρίσκεται η 16χρονη Λόρα η οποία αγνοείται από τις αρχές Ιανουαρίου. Σ’ αυτό το συμπέρασμα καταλήγουν καταλήγουν τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας που χειρίζονται την υπόθεση. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η ανήλικη προμηθεύτηκε εισιτήριο με προορισμό τη Φρανκφούρτη.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, η αεροπορική εταιρεία από την οποία εκδόθηκε το εισιτήριο δεν απάντησε στην ΕΛ.ΑΣ.

«Όταν έφτασαν οι γονείς της γύρω στις οκτώ το βράδυ στο αστυνομικό τμήμα για να δηλώσουν την εξαφάνιση, το παιδί είχε ήδη προσγειωθεί στη Γερμανία»

Σύμφωνα με πληροφορίες όταν η 16χρονη Λόρα έφτασε στην Αθήνα επισκέφθηκε ταξιδιωτικό πρακτορείο, όπου εξέδωσε εισιτήριο για πτήση προς τη Φρανκφούρτη με αναχώρηση το ίδιο απόγευμα. Στη συνέχεια η 16χρονη επιβιβάστηκε σε ταξί με προορισμό το αεροδρόμιο. Οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει τον οδηγό ταξί που τη μετέφερε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και αναμένεται να κληθεί για κατάθεση.

Εικόνες καταγράφουν την ανήλικη στην περιοχή της Ομόνοιας λίγες ώρες πριν μπει στο αεροπλάνο με προορισμό την Φρανκφούρτη.

Ο ιδιοκτήτης του πρακτορείου μίλησε στον ΑΝΤ1 και είπε πως η έφηβη «ζήτησε ένα εισιτήριο για να πάει την ίδια μέρα. Απόγευμα γύρω στις 17:00 έφευγε το αεροπλάνο» ενώ «πλήρωσε με μετρητά.

Δεν απάντησε η αεροπορική

«Από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Πατρών είχε πραγματοποιηθεί τρεις φορές αλληλογραφία με αεροπορικές εταιρείες οι οποίες εξυπηρετούν πολίτες για ταξίδι στη Γερμανία. Παρόλο που η αεροπορική που χρησιμοποιήθηκε από την ανήλικη δεν απάντησε ποτέ στην ΕΛ.ΑΣ., οι ελληνικές αρχές ενημέρωσαν τις γερμανικές σε περίπτωση που βρεθεί το παιδί στη Γερμανία να επικοινωνήσουν μαζί μας», είπε η Κωνσταντία Δημογλίδου στον ΑΝΤ1.