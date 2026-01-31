newspaper
Χαρίτσης: Θέλουμε να ηττηθεί η ΝΔ και η πολιτική Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 31 Ιανουαρίου 2026, 17:27

Χαρίτσης: Θέλουμε να ηττηθεί η ΝΔ και η πολιτική Μητσοτάκη

«Η σοσιαλδημοκρατία καλείται να επιλέξει αν θα συγκρουστεί με τη Δεξιά και την αροδεξιά ή αν θα εγκλωβιστεί σε ρόλους πολιτικής ουδετερότητας», τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Spotlight

Στην τραγωδία στα Τρίκαλα, την κατάσταση στους χώρους εργασίας, τη λειτουργία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, αλλά και τη στρατηγική συγκρότησης ενός ευρύτερου μετώπου απέναντι στη Δεξιά και την ακροδεξιά, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης σε συνέντευξή του.

Αναφερόμενος στην επίσκεψή του στα Τρίκαλα μετά το πολύνεκρο δυστύχημα στο εργοστάσιο «Βιολάντα», σημείωσε ότι στην τοπική κοινωνία «υπάρχει θλίψη και οργή, αλλά και μια πολύ πικρή επίγνωση: ότι η κυβέρνηση της ΝΔ ιεραρχεί τις ζωές των ανθρώπων». Όπως τόνισε, «υπάρχουν ζωές που προστατεύονται αυστηρά και ζωές για τις οποίες η ασφάλεια θεωρείται διαπραγματεύσιμη, ανάλογα με το κόστος και τις ανάγκες της εργοδοσίας».

Ο κ. Χαρίτσης, μιλώντας στην ΕφΣυν, τόνισε πως «13ωρο, απλήρωτες υπερωρίες, διάλυση των ελεγκτικών μηχανισμών και ένα κράτος που απουσιάζει από τα κρίσιμα, συνθέτουν την κυβερνητική πολιτική», προσθέτοντας ότι πρόκειται για μια κυβέρνηση «που δεν ευθύνεται ποτέ για τίποτα και κρύβεται πίσω από το ‘έργο της Δικαιοσύνης’ για να αποσείσει τις πολιτικές της ευθύνες».

«Το ΣΕΠΕ επό ΝΔ μετατράπηκε σε διακοσμητικό μηχανισμό»

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην κατάσταση της Επιθεώρησης Εργασίας, υπογραμμίζοντας ότι στα Τρίκαλα «μόλις τέσσερις επιθεωρητές και ένα υπηρεσιακό όχημα καλούνται να καλύψουν πάνω από 12.000 επιχειρήσεις σε δύο νομούς», ενώ πρόσθεσε ότι «η κοινωνία των Τρικάλων τα γνωρίζει αυτά. Δεν ήταν κάτι κρυφό. Και όταν η κυβέρνηση όχι μόνο αγνοεί επιδεικτικά την αλήθεια αλλά τη διαστρέφει, τότε δεν μιλάμε για αμέλεια αλλά για αποδοχή ότι κάποιοι άνθρωποι θα δουλεύουν εκτεθειμένοι στον κίνδυνο, χωρίς εξοπλισμό και μέτρα προστασίας, σε χώρους που δεν τηρούν προδιαγραφές ώστε το σύστημα να συνεχίσει να λειτουργεί ‘κανονικά’», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Αλέξης Χαρίτσης επισήμανε ότι «το ΣΕΠΕ επί Ν.Δ. έχει μετατραπεί σε διακοσμητικό μηχανισμό. Όπως και τόσες άλλες λεγόμενες ‘Ανεξάρτητες Αρχές’. Δεν είναι μόνο η Επιθεώρηση Εργασίας. Είναι οι υπηρεσίες της αυτοδιοίκησης (περιφερειών και δήμων), είναι η Πυροσβεστική, είναι οι επιθεωρητές Περιβάλλοντος, κ.ά.». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο κρατικός μηχανισμός είναι «σταθερά υποστελεχωμένος, υποχρηματοδοτημένος και γερασμένος. Πώς να διενεργηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι; Πώς να υπάρξει πρόληψη;», πρόσθεσε.

Όπως τόνισε, «τα εργατικά ατυχήματα δεν είναι ατυχήματα. Είναι το προβλέψιμο αποτέλεσμα μιας πολιτικής που θεωρεί το κόστος ζωής μικρότερο από το κόστος συμμόρφωσης. Είναι ταξική επιλογή. Και έχει ονόματα, ευθύνες και πολιτικό πρόσημο».

«Πολιτική και κοινωνική συμμαχία Αριστεράς,  οικολογίας, αριστερής σοσιαλδημοκρατίας»

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη στρατηγική της Νέας Αριστεράς, ο κ. Χαρίτσης ξεκαθάρισε ότι η πολιτική απόφαση του συνεδρίου περιγράφει «μια συγκεκριμένη μεθοδολογία συγκρότησης του Λαϊκού Μετώπου, όχι με αφηρημένα σχήματα αλλά με καθαρούς όρους σύγκρουσης με την ατζέντα του τραμπισμού στη χώρα μας».

Σημείωσε χρακτηριστικά πως «δεν αρκεί απλώς να φύγει ο Μητσοτάκης. Απαιτείται πολιτική και κοινωνική συμμαχία της ριζοσπαστικής Αριστεράς, της πολιτικής οικολογίας και της αριστερής σοσιαλδημοκρατίας».

Σε ό,τι αφορά τα σενάρια περί προσχώρησης στο ΠΑΣΟΚ, ο κ. Χαρίτσης τα απέρριψε κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι «λένε περισσότερα για τη φαντασία και το θράσος ορισμένων, παρά για τη δική μου πολιτική στάση».

Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι «η σοσιαλδημοκρατία καλείται να επιλέξει αν θα συγκρουστεί με τη Δεξιά και την ακροδεξιά ή αν θα εγκλωβιστεί σε ρόλους πολιτικής ουδετερότητας».

Σχολιάζοντας τη συζήτηση που ακολούθησε το συνέδριο της Νέας Αριστεράς, επισήμανε ότι «δεν κρύβουμε τις διαφορές ούτε προσποιούμαστε ότι δεν υπάρχουν» σημειώνοντας πως «σε μια περίοδο πρωτοφανούς πολιτικής ρευστότητας, η ευθύνη της Αριστεράς είναι να περάσει από τη συζήτηση στην πράξη».

«Δεν σκοπεύω να υποδυθώ τον ουδέτερο διαχειριστή. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι η Νέα Αριστερά να προχωρήσει μπροστά, με εξωστρέφεια, με το ριζοσπαστικό πρόγραμμά της, και να αποκτήσει ουσιαστικό ρόλο στο πολιτικό σκηνικό. Εκεί θα κριθούν όλες οι στρατηγικές. Και προφανώς και οι δικές μου αποφάσεις», υπογράμμισε και προσέθεσε πως «η πολιτική μας οφείλει να είναι χρήσιμη για τους ανθρώπους που πλήττονται, που φοβούνται και που αναζητούν διέξοδο. Αυτό είναι το πραγματικό μέτρο της πολιτικής μας ύπαρξης».

World
ΕΕ-Ινδία: Η ακτινογραφία της εμπορικής συμφωνίας (FTA) [γράφημα]

ΕΕ-Ινδία: Η ακτινογραφία της εμπορικής συμφωνίας (FTA) [γράφημα]

Τουριστικές επενδύσεις: Το αντάρτικο των δήμων στις Κυκλάδες και η αντίδραση των ξενοδόχων 

Τουριστικές επενδύσεις: Το αντάρτικο των δήμων στις Κυκλάδες και η αντίδραση των ξενοδόχων 

Υπουργείο Εξωτερικών: Χαιρετίζει το Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας περί ανανέωσης της εντολής της Ειρηνευτικής Δύναμης στην Κύπρο
ΟΗΕ 31.01.26

Υπουργείο Εξωτερικών: Χαιρετίζει το Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας περί ανανέωσης της εντολής της Ειρηνευτικής Δύναμης στην Κύπρο

«H Ελλάδα, σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, κατέβαλε εργώδεις προσπάθειες κατά τη διεξαγωγή των εντατικών διαβουλεύσεων για την ανανέωση της εντολής της UNFICYP, παρά τις απόπειρες αλλοίωσης του περιεχομένου του ψηφίσματος», τονίζει χαρακτηριστικά το Υπουργείο Εξωτερικών

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για τα 30 χρόνια από τα Ίμια: Η εθνική μας κυριαρχία είναι αδιαμφισβήτητη – Δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο
Μήνυμα 31.01.26

Ανδρουλάκης για τα 30 χρόνια από τα Ίμια: Η εθνική μας κυριαρχία είναι αδιαμφισβήτητη – Δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε πως εκείνη τη νύχτα «αποδείχτηκε ότι οι διαχρονικές αναθεωρητικές και παράνομες διεκδικήσεις της Τουρκίας δεν είναι ρητορικά σχήματα αλλά πραγματικές προκλήσεις που δεν μπορούν να είναι ανεκτές».

Σύνταξη
Μαρκογιαννάκη για «Βιολάντα»: Η κυβέρνηση διατυμπανίζει αύξηση ελέγχων – Ξέχασε ότι οι περισσότεροι είναι απομακρυσμένοι
Τρίκαλα 31.01.26

Μαρκογιαννάκη για «Βιολάντα»: Η κυβέρνηση διατυμπανίζει αύξηση ελέγχων – Ξέχασε ότι οι περισσότεροι είναι απομακρυσμένοι

«Είναι άξιο απορίας το γιατί ο κ. Μαρινάκης βιάστηκε να πει ότι δεν υπάρχει παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας όταν μιλάμε για κανόνες υγιεινής και ασφάλειας», λέει η Όλγα Μαρκογιαννάκη

Σύνταξη
Μανιάτης: Με ενεργειακή απομόνωση κινδυνεύει η Κύπρος – Τουρκία και ψευδοκράτος προχωρούν σε μεταξύ τους ηλεκτρική διασύνδεση
Καλώδιο 31.01.26

Μανιάτης: Με ενεργειακή απομόνωση κινδυνεύει η Κύπρος – Τουρκία και ψευδοκράτος προχωρούν σε μεταξύ τους ηλεκτρική διασύνδεση

Αυτή η εξέλιξη «συνιστά σοβαρή γεωπολιτική ήττα τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Κύπρο, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί επικίνδυνη αναβάθμιση του ψευδοκράτους», προειδοποιεί ο Γιάννης Μανιάτης

Σύνταξη
Φάμελλος: Η ΝΔ επιτίθεται εκδικητικά στον κλάδο των ταξί – Είμαστε δίπλα στις δίκαιες κινητοποιήσεις των επαγγελματιών
Θεσσαλονίκη 31.01.26

Φάμελλος: Η ΝΔ επιτίθεται εκδικητικά στον κλάδο των ταξί – Είμαστε δίπλα στις δίκαιες κινητοποιήσεις των επαγγελματιών

O Σωκράτης Φάμελλος συναντήθηκε με το Σωματείο Ιδιοκτητών Επιβατηγών Αυτοκινήτων Ταξί Θεσσαλονίκης «Ο Ερμής» και χαρακτήρισε «απαράδεκτο» το χαράτσι που έχει επιβάλει η κυβέρνηση στους επαγγελματίες

Σύνταξη
Πυρά ΚΚΕ κατά της κυβέρνησης για τις ΣΣΕ – Έδαφος για νέα εργατικά δυστυχήματα η «Κοινωνική Συμφωνία»
«Εντείνει την εκμετάλλευση» 31.01.26

Πυρά ΚΚΕ κατά της κυβέρνησης για τις ΣΣΕ - Έδαφος για νέα εργατικά δυστυχήματα η «Κοινωνική Συμφωνία»

Το ΚΚΕ καταγγέλλει μεταξύ άλλων ότι η υπογραφή της ηγεσίας της ΓΣΕΕ σηματοδοτεί τον «οριστικό ενταφιασμό» του αιτήματος για επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στα συνδικάτα

Σύνταξη
Μητσοτάκης για Ίμια: Στο Αιγαίο δεν υπάρχουν «γκρίζες ζώνες» – Τιμή στη μνήμη των πεσόντων
Πολιτική Γραμματεία 31.01.26

Μήνυμα Μητσοτάκη για τα 30 χρόνια από τα Ίμια: Στο Αιγαίο δεν υπάρχουν «γκρίζες ζώνες» - Τιμή στη μνήμη των πεσόντων

«Η Ελλάδα αποδίδει τιμή στους ήρωες θωρακίζοντας την άμυνά της», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο μήνυμά του για τα 30 χρόνια από τα Ίμια

Σύνταξη
Οι νέες αιχμές Δένδια προς Μαξίμου, το κλίμα στη ΝΔ και οι κρυφές δημοσκοπήσεις που αυξάνουν τους κυβερνητικούς πονοκεφάλους
Πολιτική Γραμματεία 31.01.26

Οι νέες αιχμές Δένδια προς Μαξίμου, το κλίμα στη ΝΔ και οι κρυφές δημοσκοπήσεις που αυξάνουν τους κυβερνητικούς πονοκεφάλους

«Δεν είναι εύκολο να μιλήσεις αυτή τη στιγμή για κάτι που δεν διόρθωσες, χωρίς να έχεις πειστικό λόγο», σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Άμυνας, στην κριτική του με αποδέκτη το Μαξίμου. Πρόβλημα για την κυβέρνηση σε συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες δείχνουν μυστικές δημοσκοπήσεις

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
ΠΑΣΟΚ: Η δημοσκοπική πτώση, το συνέδριο και η «ηχώ δωματίου»
Πολιτική Γραμματεία 31.01.26

ΠΑΣΟΚ: Η δημοσκοπική πτώση, το συνέδριο και η «ηχώ δωματίου»

Καθηλωμένο δημοσκοπικά και με την εσωστρέφεια να αναπαράγεται, το ΠΑΣΟΚ βαδίζει προς το συνέδριό του σε κλίμα αυξημένων εντάσεων - Η ενόχληση της Χαριλάου Τρικούπη και οι ευθύνες των στελεχών του κόμματος

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΣΥΡΙΖΑ για την τραγωδία στα Τρίκαλα: Η κυβέρνηση να σταματήσει τα επικοινωνιακά παιχνίδια και να αναλάβει τις ευθύνες της
«Πλήρη διαλεύκανση» 30.01.26

ΣΥΡΙΖΑ για την τραγωδία στα Τρίκαλα: Η κυβέρνηση να σταματήσει τα επικοινωνιακά παιχνίδια και να αναλάβει τις ευθύνες της

«Ο σεβασμός στη μνήμη των θυμάτων απαιτεί αλήθεια και απαντήσεις. Πρέπει να έρθουν όλα στο φως, να μη μείνει το παραμικρό στοιχείο χωρίς διερεύνηση», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Φάμελλος: Η κυβέρνηση έχει επιτεθεί στα εργασιακά δικαιώματα, στην υγεία και την ασφάλεια
ΣΥΡΙΖΑ 30.01.26

Φάμελλος: Η κυβέρνηση έχει επιτεθεί στα εργασιακά δικαιώματα, στην υγεία και την ασφάλεια

«Απαιτούνται σημαντικές αλλαγές στη νομοθεσία υγείας και ασφάλειας της εργασίας», επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας για το εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα

Σύνταξη
LIVE: Αμβούργο – Μπάγερν Μονάχου
Ποδόσφαιρο 31.01.26

LIVE: Αμβούργο – Μπάγερν Μονάχου

LIVE: Αμβούργο – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αμβούργο – Μπάγερν Μονάχου για την 20η αγωνιστική της Bundesliga.

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Γουέστ Χαμ
Ποδόσφαιρο 31.01.26

LIVE: Τσέλσι – Γουέστ Χαμ

LIVE: Τσέλσι – Γουέστ Χαμ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Γουέστ Χαμ για την 24η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
«Τα αρπακτικά δεν αξίζουν ανωνυμία» – Γιατί οι antifa της Αμερικής ξεσκεπάζουν τους πράκτορες της ICE
Φασίστες με στολή 31.01.26

«Τα αρπακτικά δεν αξίζουν ανωνυμία» – Γιατί οι antifa της Αμερικής ξεσκεπάζουν τους πράκτορες της ICE

Ακολουθώντας μια μακρά αμερικανική παράδοση εντοπισμού φασιστών, ένα δίκτυο αριστερών και antifa έχει αναλάβει να κατονομάσει και να εκθέσει τους υπαλλήλους της υπηρεσίας μετανάστευσης του Τραμπ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Υπουργείο Εξωτερικών: Χαιρετίζει το Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας περί ανανέωσης της εντολής της Ειρηνευτικής Δύναμης στην Κύπρο
ΟΗΕ 31.01.26

Υπουργείο Εξωτερικών: Χαιρετίζει το Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας περί ανανέωσης της εντολής της Ειρηνευτικής Δύναμης στην Κύπρο

«H Ελλάδα, σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, κατέβαλε εργώδεις προσπάθειες κατά τη διεξαγωγή των εντατικών διαβουλεύσεων για την ανανέωση της εντολής της UNFICYP, παρά τις απόπειρες αλλοίωσης του περιεχομένου του ψηφίσματος», τονίζει χαρακτηριστικά το Υπουργείο Εξωτερικών

Σύνταξη
Παναιτωλικός – Άρης 0-1: Με κεφαλιά «κανονιά» του Φαμπιάνο! (vids)
Ποδόσφαιρο 31.01.26

Παναιτωλικός – Άρης 0-1: Με κεφαλιά «κανονιά» του Φαμπιάνο! (vids)

Ο ανώτερος Άρης «σπατάλησε» μπόλικες ευκαιρίες απέναντι στον Παναιτωλικό των 10 παικτών (αποβολή Χότζα στο 24') προτού έρθει στο 78ο λεπτό ο Φαμπιάνο και τον «λυτρώσει» με εξαιρετική κεφαλιά (1-0).

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ιράν: Σε διαρροή αερίου αποδίδεται η έκρηξη στο λιμάνι της Μπαντάρ Αμπάς – Απορρίπτεται η δολιοφθορά
Μέση Ανατολή 31.01.26

Ιράν: Σε διαρροή αερίου αποδίδεται η έκρηξη στο λιμάνι της Μπαντάρ Αμπάς – Απορρίπτεται η δολιοφθορά

Η πυροσβεστική υπηρεσία στο Ιράν ανακοίνωσε ότι η έκρηξη σε κτίριο στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς οφείλεται σε διαρροή αερίου. Τουλάχιστον ένας νεκρός και 14 τραυματίες.

Σύνταξη
«Μήπως πεθαίνω;» – Το προφητικό αστείο της Κάθριν Ο'Χάρα λίγους μήνες πριν τον αιφνίδιο θάνατό της
Go Fun 31.01.26

«Μήπως πεθαίνω;» – Το προφητικό αστείο της Κάθριν Ο’Χάρα λίγους μήνες πριν τον αιφνίδιο θάνατό της

Η είδηση του θανάτου της Κάθριν Ο'Χάρα σε ηλικία 71 ετών βύθισε στη θλίψη τον κόσμο του θεάματος, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο μια στιγμή που σήμερα μοιάζει σχεδόν μεταφυσική

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ανδρουλάκης για τα 30 χρόνια από τα Ίμια: Η εθνική μας κυριαρχία είναι αδιαμφισβήτητη – Δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο
Μήνυμα 31.01.26

Ανδρουλάκης για τα 30 χρόνια από τα Ίμια: Η εθνική μας κυριαρχία είναι αδιαμφισβήτητη – Δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε πως εκείνη τη νύχτα «αποδείχτηκε ότι οι διαχρονικές αναθεωρητικές και παράνομες διεκδικήσεις της Τουρκίας δεν είναι ρητορικά σχήματα αλλά πραγματικές προκλήσεις που δεν μπορούν να είναι ανεκτές».

Σύνταξη
Νίκολιτς: «Σε καλή κατάσταση εμείς, ο Ολυμπιακός είναι σε φανταστική»
Ποδόσφαιρο 31.01.26

Νίκολιτς: «Σε καλή κατάσταση εμείς, ο Ολυμπιακός είναι σε φανταστική»

Ο τεχνικός ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς μίλησε για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, ανέλυσε τους ερυθρόλευκους και ζήτησε από τους παίκτες δείξουν μαχητικότητα και να μπουν στο γήπεδο με αυτοπεποίθηση

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Περιστέρι Betsson
Μπάσκετ 31.01.26

LIVE: Ολυμπιακός – Περιστέρι Betsson

LIVE: Ολυμπιακός – Περιστέρι. Παρακολουθήστε live στις 18:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Περιστέρι για τη 17η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Ανατροπή στην κληρονομιά του Valentino: Κάστρα, έργα τέχνης, γιοτ και η «εκλεκτή οικογένεια» που θα κερδίσει την αυτοκρατορία του
Η «ρήτρα-έκπληξη» 31.01.26

Ανατροπή στην κληρονομιά του Valentino: Κάστρα, έργα τέχνης, γιοτ και η «εκλεκτή οικογένεια» που θα κερδίσει την αυτοκρατορία του

Χωρίς άμεσους απογόνους και χωρίς σύζυγο, ο Valentino, o «Τελευταίος Αυτοκράτορας» της μόδας, αφήνει πίσω του μια περιουσία που, σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις, ανέρχεται σε 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Ατρόμητος – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 31.01.26

LIVE: Ατρόμητος – ΟΦΗ

LIVE: Ατρόμητος – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – ΟΦΗ για τη 19η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 2HD.

Σύνταξη
Το σεμινάριο διαιτησίας που διαλύει ο αφήγημα του Λανουά
On Field 31.01.26

Το σεμινάριο διαιτησίας που διαλύει ο αφήγημα του Λανουά

Ο Στεφάν Λανουά έμεινε μετεξεταστέος στον προγραμματισμό καθώς ταυτόχρονα με αγώνες θα διεξαχθεί και σεμινάριο διαιτητών της Super League για τα «μάτια του κόσμου» και για εικονικά συγχαρητήρια!

Βάιος Μπαλάφας
Κόκκινος συναγερμός σε Πελοπόννησο, Θεσσαλία, Μακεδονία για την κακοκαιρία – Συνεδρίασε η Επιτροπή Kινδύνου
Red Code 31.01.26

Κόκκινος συναγερμός σε Πελοπόννησο, Θεσσαλία, Μακεδονία για την κακοκαιρία – Συνεδρίασε η Επιτροπή Kινδύνου

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδρίασε με θέμα την κακοκαιρία που αναμένεται να πλήξει τη χώρα από το βράδυ του Σαββάτου και την Κυριακή. Συστάσεις προς τους δήμους και τις περιφέρειες

Σύνταξη
Βόλος: Διαρρήκτες σπάνε την τζαμαρία καταστήματος και αρπάζουν χρήματα και προϊόντα
Ελλάδα 31.01.26

Βόλος: Διαρρήκτες σπάνε την τζαμαρία καταστήματος και αρπάζουν χρήματα και προϊόντα

Οι κινήσεις τους καταγράφονται καθαρά από κάμερα ασφαλείας, χωρίς οι ίδιοι να δείχνουν τον παραμικρό δισταγμό, παρά το γεγονός ότι κινούνται σε κεντρικό σημείο στον Βόλο

Σύνταξη
Μαρκογιαννάκη για «Βιολάντα»: Η κυβέρνηση διατυμπανίζει αύξηση ελέγχων – Ξέχασε ότι οι περισσότεροι είναι απομακρυσμένοι
Τρίκαλα 31.01.26

Μαρκογιαννάκη για «Βιολάντα»: Η κυβέρνηση διατυμπανίζει αύξηση ελέγχων – Ξέχασε ότι οι περισσότεροι είναι απομακρυσμένοι

«Είναι άξιο απορίας το γιατί ο κ. Μαρινάκης βιάστηκε να πει ότι δεν υπάρχει παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας όταν μιλάμε για κανόνες υγιεινής και ασφάλειας», λέει η Όλγα Μαρκογιαννάκη

Σύνταξη
Σφοδρά καιρικά φαινόμενα από το βράδυ – Κατηγορίας 4 η βροχή που αναμένεται – Χάρτες
Απο τα δυτικά 31.01.26

Σφοδρά καιρικά φαινόμενα από το βράδυ – Κατηγορίας 4 η βροχή που αναμένεται – Χάρτες

Ευρείας κλίμακας θα είναι η κακοκαιρία που αναμένονται από το βράδυ του Σαββάτου και έως και τη Δευτέρα. Ισχυρές βροχοπτώσεις, χαλάζι, χιόνι προβλέπονται στα ορεινά, ισχυροί άνεμοι στα πελάγη.

Σύνταξη
Ντέιβιντ Μπόουι, προφήτης του χάους – Η μουσική θρησκεία του σε νέο βιβλίο
Cult 31.01.26

Ντέιβιντ Μπόουι, προφήτης του χάους – Η μουσική θρησκεία του σε νέο βιβλίο

Η νέα βιογραφία του Πίτερ Όρμεροντ επαναπροσδιορίζει τον Ντέιβιντ Μπόουι όχι απλώς ως έναν χαρισματικό καλλιτέχνη, αλλά ως έναν βαθιά θρησκευτικό δημιουργό που χρησιμοποίησε τη μουσική του για να χαρτογραφήσει την πνευματική αγωνία του σύγχρονου ανθρώπου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Βιολάντα: Το προειδοποιητικό καμπανάκι, η μηχανική της καταστροφής και η αόρατη παγίδα
Τραγωδία στα Τρίκαλα 31.01.26

Βιολάντα: Το προειδοποιητικό καμπανάκι, η μηχανική της καταστροφής και η αόρατη παγίδα

Σοκάρουν τα νέα στοιχεία για τo πολύνεκρο εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο της Βιολάντα - Ευρήματα που υποδεικνύουν δομικά κενά ασφαλείας και αγνοημένες προειδοποιήσεις ετών

Σύνταξη
LIVE: Μπράιτον – Έβερτον
Ποδόσφαιρο 31.01.26

LIVE: Μπράιτον – Έβερτον

LIVE: Μπράιτον – Έβερτον. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Μπράιτον – Έβερτον για την 24η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Λιντς – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 31.01.26

LIVE: Λιντς – Άρσεναλ

LIVE: Λιντς – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Λιντς – Άρσεναλ για την 24η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
ΒΙΟΛΑΝΤΑ: «Σε στιγμές πένθους προέχει η ευθύνη και η αξιοπρέπεια»
Ελλάδα 31.01.26

ΒΙΟΛΑΝΤΑ: «Σε στιγμές πένθους προέχει η ευθύνη και η αξιοπρέπεια»

Για φήμες και αβάσιμες ερμηνείες που διακινούνται στον δημόσιο διάλογο κάνει λόγο η εταιρεία Βιολάντα και επισημαίνει ότι «συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές στο έργο τους για την εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήματος».

Σύνταξη
LIVE: Παναιτωλικός – Άρης
Ποδόσφαιρο 31.01.26

LIVE: Παναιτωλικός – Άρης

LIVE: Παναιτωλικός – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναιτωλικός – Άρης για την 19η αγωνιστική της Superleague.

Σύνταξη
Μανιάτης: Με ενεργειακή απομόνωση κινδυνεύει η Κύπρος – Τουρκία και ψευδοκράτος προχωρούν σε μεταξύ τους ηλεκτρική διασύνδεση
Καλώδιο 31.01.26

Μανιάτης: Με ενεργειακή απομόνωση κινδυνεύει η Κύπρος – Τουρκία και ψευδοκράτος προχωρούν σε μεταξύ τους ηλεκτρική διασύνδεση

Αυτή η εξέλιξη «συνιστά σοβαρή γεωπολιτική ήττα τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Κύπρο, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί επικίνδυνη αναβάθμιση του ψευδοκράτους», προειδοποιεί ο Γιάννης Μανιάτης

Σύνταξη
