Στα Τρίκαλα ο Χαρίτσης: Είναι το χρονικό ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος

Τα Τρίκαλα, όπου σημειώθηκε η έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα, με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο πέντε εργαζόμενες γυναίκες, επισκέφθηκε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

Ο κ. Χαρίτσης, αρχικά, εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των πέντε εργατριών, που έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το τραγικό δυστύχημα.

«Χρονικό ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος»

«Βρίσκομαι σήμερα εδώ στα Τρίκαλα και βλέπω γύρω μου μια ανείπωτη θλίψη, αλλά και μια απέραντη οργή. Θλίψη για την ανθρώπινη τραγωδία, αλλά και οργή για το έγκλημα», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως «δυστυχώς, σε μια χώρα στην οποία μόνο το 2025 είχαμε διακόσιους νεκρούς από εργατικά ατυχήματα, σε μια χώρα στην οποία η κυβέρνηση έχει επιλέξει με τις πολιτικές της να αποδιαρθρώσει πλήρως τις εργασιακές σχέσεις, να διαλύσει τις συλλογικές συμβάσεις, να επιβάλει το δεκατριάωρο και να οδηγήσει σε πλήρη αποδυνάμωση την Επιθεώρηση Εργασίας με το προκάλυμμα της Ανεξάρτητης Αρχής, αυτό που βιώνουν σήμερα εδώ τα Τρίκαλα είναι το χρονικό μιας προαναγγελθείσας τραγωδίας» και κάνοντας λόγο για «χρονικό ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος».

«Συζητήσαμε με τη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου εδώ των Τρικάλων, οι οποίοι με ενημέρωσαν – και τους ευχαριστώ πολύ γι’ αυτό – αναλυτικά και για τις ενέργειες που είχαν γίνει από τους ίδιους τους προηγούμενους μήνες. Δυστυχώς, όμως, ενέργειες σε σχέση με την ασφάλεια και την προστασία των εργαζομένων δεν λήφθηκαν υπόψη», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, προσθέτοντας πως «θα περιμένουμε να διαλευκανθεί πλήρως αυτή η υπόθεση, αυτή η τραγωδία. Σε κάθε περίπτωση», επισήμανε, «θα πρέπει να αποδοθούν ευθύνες εκεί όπου πραγματικά υπάρχουν. Και ευθύνες βεβαίως υπάρχουν στην εργοδοσία. Ευθύνες υπάρχουν και στο κράτος», είπε χαρακτηριστικά.

Γι’ αυτό, ανακοίνωσε ο Αλέξης Χαρίτσης, «σήμερα η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς, με έκτακτο αίτημα, ζητά από τη Βουλή τη σύγκληση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων για τα εργατικά ατυχήματα», υπογραμμίζοντας πως «δΔεν είναι δυνατόν, στην Ελλάδα του 2026, να βιώνουμε τέτοιες τραγωδίες. Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας πρέπει να έρθουν στη Βουλή και να απολογηθούν για τις πολιτικές τους επιλογές, οι οποίες οδηγούν σε αυτά τα αποτελέσματα».

Το αίτημα της Νέας Αριστεράς:

ΠΡΟΣ: το Προεδρείο και τα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΜΑ: Αίτημα άμεσης σύγκλησης της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, με θέμα «Το τραγικό εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα και η συνολική αύξηση των εργατικών ατυχημάτων στη χώρα μας καταδεικνύουν την άμεση ανάγκη για εξασφάλιση των αναγκαίων όρων για την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς».

Αξιότιμοι/ες κύριοι/ες,

Το τραγικό βιομηχανικό και εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα στα Τρίκαλα, όταν ισχυρή έκρηξη προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο τροφίμων, με αποτέλεσμα τον θάνατο 5 μητέρων εργατριών και τον τραυματισμό ακόμη οκτώ, πρέπει να μας φέρει ως Επιτροπή προ των ευθυνών μας.

Οφείλουμε να αξιολογήσουμε την άνοδο των εργατικών ατυχημάτων στη χώρα μας, να συζητήσουμε εκτενώς τα αίτια και να προχωρήσουμε ως Επιτροπή σε προτάσεις για την αντιμετώπιση του τόσου κρίσιμου ζητήματος.

Για αυτό το λόγο ζητάμε την άμεση σύγκληση της Επιτροπής μας με τη συμμετοχή της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Ν. Κεραμέως, του αναπληρωτή διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, κ. Χ. Βούρτση, καθώς και εκπροσώπων των Συλλόγων εργαζομένων της Επιθεώρησης Εργασίας (Σύλλογος Εργαζομένων Επιθεώρησης Εργασίας, Σύλλογος Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία).

Η ασφάλεια στους χώρους δουλειάς είναι αδιαπραγμάτευτη και η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων οφείλει να αντιδράσει άμεσα και να συζητήσει το θέμα.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος και οι Βουλευτές της Κ.Ο Νέα Αριστερά