Δεκάδες τα θύματα του ψευτο-δικηγόρου, για κύκλωμα κάνουν λόγο οι εξαπατημένοι

Μορφή χιονοστιβάδας έχουν πάρει οι καταγγελίες σε βάρος του… «ψευτοδικηγόρου» που άρπαζε τα λεφτά των πελατών του και γινόταν καπνός…

Λίγες εβδομάδες μετά το σάλο που προκάλεσε η αποκάλυψη του in, σχετικά με την μακρόχρονη δράση του απατεώνα δικηγόρου, τα στόματα άρχισαν να ανοίγουν.

Τα θύματά του, μιλούν τώρα για έναν άλλον δικηγόρο στο γραφείο του οποίου γίνονταν οι συναντήσεις… πρόκειται για ένα πασίγνωστο δικηγορικό γραφείο που εδρεύει στο κέντρο της Αθήνας, όπου σύμφωνα με τα θύματα εργαζόταν – στεγαζόταν και πραγματοποιούσε τα ραντεβού του, ο δικηγόρος «τσαρλατάνος».

Η 65χρονη γυναίκα, που έπεσε θύμα απάτης από τον νομικό των Αθηνών, αναφέρει στο in:

«Ήθελα να μπω στο νόμο Κατσέλη γιατί είχε χρέη ο σύζυγος και είχε υποθήκευση το σπίτι. Πήγα στο γραφείο του κυρίου (αναφέρει το όνομα του δικηγόρου που είχε το γραφείο) και με παρέπεμψε στον κύριο… («ψευτοδικηγόρου») Μου όρισε μία τιμή. Του λέω κοιτάξτε επειδή εγώ είμαι μία σύνταξη θα ήθελα να τα δίνω με δόσεις. Κάθε φορά που πληρώνομαι να δίνω 500 €. Ο κύριος…(ιδιοκτήτης του γραφείου) μου είπε 1000 € μπροστά και τα υπόλοιπα με δόσεις. Σύμφωνοι; Σύμφωνοι! Και είπε στον κύριο…(«ψευτοδικηγόρο») Να κάνει την έφεση του 2021. Εκείνος την κατέθεσε υποτίθεται. Τον Σεπτέμβριο του 2024 έγινε ο πρώτος πλειστηριασμός Του σπιτιού χωρίς να το ξέρω. Μου είχαν ζητήσει 2.500€. Και εντωμεταξύ του έδωσα άλλα 250 €.

«Πρόκειται για κύκλωμα» δηλώνουν τα θύματα στο in

Οι εξαπατημένοι από τον δικηγόρο, δηλώνουν πεπεισμένοι πως δεν δρούσε μόνος του, αλλά υπήρχαν συνεργοί που τον βοηθούσαν στις απάτες του…

Γιος θυμάτων απάτης από τον δικηγόρο αποκαλύπτει στο in:

– Εσείς αυτόν πού τον ξέρατε;

«Εμείς αυτόν, από το δικηγορικό γραφείο του… που δούλευε. Εκεί τον είχαμε γνωρίσει. Είχαμε πει για μία αδικοπραξία να αναλάβει αυτή την υπόθεση, να την ρυθμίσει στον ΕΟΠΠΥ, δεν έκανε τίποτα, απλά πήρε γύρω στα δύο χιλιάρικα. Έχει δώσει έγγραφα πλαστά είναι όλα φυσικά, τα είχαν πάρει οι γονείς μου μην γνωρίζοντας και φυσικά εγώ όταν τα είδα μετά από καιρό το κατάλαβα αμέσως ότι είναι πλαστά. Όλο αυτό κρατάει τρία χρόνια και δεν έχει κάνει τίποτα. Εγώ αυτό πιστεύω ότι πρέπει να ναι οργανωμένο κύκλωμα. Μας έφερε έναν άνθρωπο (συνεργάτη του) και καλά να δώσουμε ραντεβού στο κτηματολόγιο και καλά ότι αυτός θα μας το λύσει από μέσα και λοιπά και αυτό ήταν για να φάει 800 € στο «έτσι» χωρίς λόγο.»

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα καταγγελίες, η λεία του δικηγόρου – απατεώνα, φέρεται να ανέρχεται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ…

45χρονος – θύμα απάτης στο in:

Ο …«δικηγόρος» μου έφαγε γύρω στις 12.000€, έχω όλα τα χαρτιά, με πλαστές υπογραφές, πλαστές σφραγίδες δημοσίου. Μετά τον σύστησα και στη μητέρα μου για έναν εξωδικαστικό συμβιβασμό, κι αυτά όλα πλαστά. Τον σύστησα και σε άλλους 2-3 ανθρώπους και στον άλλο το φίλο μου έφαγε γύρω στα 6.000€ – 7.000€. Μήπως με κάποιο τρόπο παρουσιάσουμε όλα τα έγγραφα και όλα τα χαρτιά και μπορέσουμε και πάρουμε μια πίστωση χρόνου.

Την ώρα που ο ψευτο – δικηγόρος, εκτίει την ποινή του στις φυλακές Χαλκίδας, τα δεκάδες θύματά του, στρέφονται στη δικαιοσύνη για να βρουν το δίκιο τους. σύμφωνα με πληροφορίες του in, δεκάδες θύματά του συσπειρώθηκαν και γνωστοποίησαν στην αρμόδια εισαγγελέα, τα όσα έγιναν σε βάρος τους.

Όπως είχε αποκαλύψει το in, ο εν λόγω δικηγόρος είχε διαγραφεί από τον ΔΣΑ, ήδη από το 2020, κατόπιν αμετάκλητης καταδίκης του για απάτες, πλαστογραφίες και απιστία δικηγόρου.