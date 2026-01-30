Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026
Unemployment at 7.5% in December
English edition 30 Ιανουαρίου 2026, 13:41

Unemployment at 7.5% in December

Employment totaled 4,376,977 persons, marking an increase of 102,883 people compared with December 2024 (+2.4%) and a decrease of 19,389 people compared with November 2025 (-0.4%)

The seasonally adjusted unemployment rate stood at 7.5% in December 2025, compared with a revised upward 9.4% in December 2024 and a revised downward 8.1% in November 2025, according to ELSTAT’s seasonally adjusted employment estimates.

Employment totaled 4,376,977 persons, marking an increase of 102,883 people compared with December 2024 (+2.4%) and a decrease of 19,389 people compared with November 2025 (-0.4%).

The number of unemployed reached 354,904 persons, recording a decline of 87,842 people compared with December 2024 (-19.8%) and a decrease of 31,165 people compared with November 2025 (-8.1%).

People under the age of 75 who are outside the labor force—that is, individuals who are neither working nor seeking employment—totaled 3,005,230, showing a reduction of 42,763 people compared with December 2024 (-1.4%) and an increase of 48,284 people compared with November 2025 (+1.6%).

Source: tovima.com

Macro
S&P: Η Ελλάδα σε τροχιά σύγκλισης με την Ευρωζώνη – Οι προκλήσεις

S&P: Η Ελλάδα σε τροχιά σύγκλισης με την Ευρωζώνη – Οι προκλήσεις

Καστέλι: Το 2028 έτοιμο το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο στη Μεσόγειο

Καστέλι: Το 2028 έτοιμο το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο στη Μεσόγειο

TikTok Seals US Joint Venture Deal to Avert Nationwide Ban
English edition 24.01.26

TikTok Seals US Joint Venture Deal to Avert Nationwide Ban

ByteDance finalizes a majority American-owned venture to secure U.S. user data, clearing a key hurdle in a long-running national security dispute and allowing TikTok to continue operating in the United States

Σύνταξη
At Davos, AKTOR CEO Urges EU to Move Faster on LNG
English edition 24.01.26

At Davos, AKTOR CEO Urges EU to Move Faster on LNG

Alexandros Exarchou urged EU subsidies for the Vertical Corridor and stronger commitments to U.S. LNG, as forecasts point to record imports and a shifting global gas market

Σύνταξη
From Crisis to Clicks: How Greek Banks Went Fully Digital
English edition 24.01.26

From Crisis to Clicks: How Greek Banks Went Fully Digital

The success of bank digitization is particularly evident in consumer lending. According to sources, nearly seven out of ten consumer loans granted last year were issued exclusively through banks’ digital channels.

Σύνταξη
Greece Confirms No Approved Vaccine for Goat and Sheep Pox
English edition 23.01.26

Greece Confirms No Approved Vaccine for Goat and Sheep Pox

Greek authorities say biosecurity measures, not vaccination, remain the only proven strategy to control goat and sheep pox. European guidelines confirm no approved vaccines exist, and improper vaccination could harm trade and prolong outbreaks

Σύνταξη
Bank of Greece Governor Calls for Shift in Growth Model
English edition 23.01.26

Bank of Greece Governor Calls for Shift in Growth Model

Speaking at the Hellenic Institute of Customer Service (HICS), the central banker covered a wide range of issues related to the domestic market and the Greek economy, stressing that investments are crucial for future growth.

Σύνταξη
UBS Sees Greek Banks as Undervalued, Raises Price Targets
English edition 22.01.26

UBS Sees Greek Banks as Undervalued, Raises Price Targets

According to UBS, Alpha Bank offers the strongest earnings-per-share growth but the lowest ROTE, while Eurobank stands out as an attractive regional growth story supported by successful acquisitions.

Σύνταξη
Consumer Protection Heads Approved by Committee
English edition 21.01.26

Consumer Protection Heads Approved by Committee

The Special Permanent Parliamentary Committee on Institutions and Transparency approved, by majority vote, the appointments of deputy governors, as well as the president and four members of the governing board, of the newly established Independent Authority for Consumer Protection and Market Oversight. Three deputy governors were nominated to the authority: Anna Stratinaki, responsible for the […]

Σύνταξη
Greece Pushes Energy Hub Role Linking Saudi Arabia to Europe
English edition 18.01.26

Greece Pushes Energy Hub Role Linking Saudi Arabia to Europe

In a TV interview after a Riyadh visit, Greece’s energy minister outlined three strategic connectivity projects with Saudi Arabia, framed within EU energy policy, maritime decarbonization talks, and efforts to curb household power costs.

Σύνταξη
Τα κέρδη και οι ανθρώπινες ζωές
Ματωμένη «ανάπτυξη» 30.01.26

Τα κέρδη και οι ανθρώπινες ζωές

Τα εργατικά ατυχήματα είναι το σκοτεινό πρόσωπο του τρόπου που αντιμετωπίστηκε η οικονομική ανάπτυξη στη χώρα μας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ισραήλ: Το μεθοριακό πέρασμα της Ράφα θα ξανανοίξει την Κυριακή – Αίτημα της Χαμάς να ξανανοίξει άμεσα
Κόσμος 30.01.26

Ισραήλ: Το μεθοριακό πέρασμα της Ράφα θα ξανανοίξει την Κυριακή – Αίτημα της Χαμάς να ξανανοίξει άμεσα

Το μεθοριακό πέρασμα της Ράφα είναι το μοναδικό σημείο εισόδου και εξόδου που βρίσκεται ανάμεσα στη Λωρίδα της Γάζας και τον έξω κόσμο και δεν περνά από το Ισραήλ

Σύνταξη
Κικίλιας: Νέα καίρια χτυπήματα του Λιμενικού στο οργανωμένο έγκλημα των ναρκωτικών για την προστασία των παιδιών
Έδωσε συγχαρητήρια 30.01.26

Κικίλιας: Νέα καίρια χτυπήματα του Λιμενικού στο οργανωμένο έγκλημα των ναρκωτικών για την προστασία των παιδιών

«Η μάχη απέναντι στα ναρκωτικά είναι μάχη για τα παιδιά μας, για τις οικογένειες και για το μέλλον της κοινωνίας μας», υπογράμμισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Εταιρική διαφθορά; Δύσκολες ερωτήσεις στο ποδαρικό του Melania στο «Trump-Kennedy Center»
«Λαμπρή», «συμπονετική», «ευφυής» 30.01.26

Εταιρική διαφθορά; Δύσκολες ερωτήσεις στο ποδαρικό του Melania στο «Trump-Kennedy Center»

Με μια πρεμιέρα που έμοιαζε περισσότερο με θεσμικό γεγονός παρά με απλή προβολή, το Melania παρουσιάστηκε στο Kennedy Center με έντονη πολιτική παρουσία, υπερβολικούς επαίνους και πρωτοφανή οικονομική επένδυση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Παναθηναϊκός κληρώθηκε με τη Βικτόρια Πλζεν στα play offs του Europa League
Europa League 30.01.26

Ο Παναθηναϊκός κληρώθηκε με τη Βικτόρια Πλζεν στα play offs του Europa League

Ο Παναθηναϊκός θα κληθεί να ξεπεράσει το εμπόδιο της Βικτόρια Πλζεν για να βρεθεί στους «16» του Europa League - Στις 19 Φεβρουαρίου το πρώτο ματς στο ΟΑΚΑ, μια βδομάδα μετά η ρεβάνς στην Τσεχία

Σύνταξη
Η Λεβερκούζεν επιστρέφει στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»: Αυτή είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League (vids)
Champions League 30.01.26

Η Λεβερκούζεν επιστρέφει στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»: Αυτή είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League (vids)

Μετά τη League Phase του Champions League, η Μπάγερ Λεβερκούζεν θα βρεθεί ξανά στον δρόμο του Ολυμπιακού, αυτή τη φορά για τα play offs, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν την είσοδό τους στους «16».

Σύνταξη
Παπανδρέου-Μάντζος στο Συμβούλιο της Ευρώπης: Προκλήσεις για τη δημοκρατία στην Ελλάδα, μπορούν να οδηγήσουν ξανά σε κρίση
ΠΑΣΟΚ 30.01.26

Παπανδρέου-Μάντζος στο Συμβούλιο της Ευρώπης: Προκλήσεις για τη δημοκρατία στην Ελλάδα, μπορούν να οδηγήσουν ξανά σε κρίση

Τα μέλη του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ στο Συμβούλιο της Ευρώπης, Γιώργος Παπανδρέου και Δημήτρης Μάντζος τόνισαν σε υπόμνημά τους «σοβαρές προκλήσεις για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου απειλούν να οδηγήσουν ξανά τη χώρα σε οικονομική και κοινωνική κρίση»

Σύνταξη
Ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις ανάσχεσης καταπτώσεων στην επαρχιακή οδό «Επίδαυρος–Μέθανα»
Αυτοδιοίκηση 30.01.26

Ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις ανάσχεσης καταπτώσεων στην επαρχιακή οδό «Επίδαυρος–Μέθανα»

Αποκαταστάθηκαν φθορές και τοποθετήθηκαν νέοι φράχτες για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στη διαδρομή Επίδαυρος–Μέθανα, από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Σύνταξη
Γαλλία: Ο Λεκορνί περνά το σύνολο του προϋπολογισμού χωρίς ψηφοφορία στη Βουλή – «Λάστιχο» το Σύνταγμα
Γαλλία 30.01.26

Ο Λεκορνί περνά το σύνολο του προϋπολογισμού χωρίς ψηφοφορία στη Βουλή - «Λάστιχο» το Σύνταγμα

Εφόσον δεν μπορούσε να εξασφαλίσει την απαιτούμενη πλειοψηφία στη Βουλή ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί έκανε χρήση ειδικής συνταγματικής διάταξης για να περάσει τον προϋπολογισμό στη Γαλλία

Σύνταξη
Δώστε του ένα αστέρι Michelin να ηρεμήσει: Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ φλέξαρε τη σπέσιαλ σπαγγέτι μπολονέζ του – μόνο που δεν είχε σπαγγέτι
Κλάμα 30.01.26

Δώστε του ένα αστέρι Michelin να ηρεμήσει: Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ φλέξαρε τη σπέσιαλ σπαγγέτι μπολονέζ του – μόνο που δεν είχε σπαγγέτι

Ο wanna be σεφ Μπρούκλιν Μπέκαμ επέστρεψε με νέο βίντεο μαγειρικής εν μέσω της διαμάχης του με τους γονείς του, «ξέχασε» το βασικό συστατικό της συνταγής του και το διαδίκτυο δεν τον λυπήθηκε.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

