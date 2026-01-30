Unemployment at 7.5% in December
Employment totaled 4,376,977 persons, marking an increase of 102,883 people compared with December 2024 (+2.4%) and a decrease of 19,389 people compared with November 2025 (-0.4%)
The seasonally adjusted unemployment rate stood at 7.5% in December 2025, compared with a revised upward 9.4% in December 2024 and a revised downward 8.1% in November 2025, according to ELSTAT’s seasonally adjusted employment estimates.
The number of unemployed reached 354,904 persons, recording a decline of 87,842 people compared with December 2024 (-19.8%) and a decrease of 31,165 people compared with November 2025 (-8.1%).
People under the age of 75 who are outside the labor force—that is, individuals who are neither working nor seeking employment—totaled 3,005,230, showing a reduction of 42,763 people compared with December 2024 (-1.4%) and an increase of 48,284 people compared with November 2025 (+1.6%).
Source: tovima.com
