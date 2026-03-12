newspaper
12.03.2026 | 20:48
Νέα σύλληψη για κατασκοπεία στη Σούδα
12.03.2026 | 18:12
Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο στη Βιρτζίνια - Πληροφορίες για έναν νεκρό
Πέθανε ο πρώην βουλευτής και επίτιμος πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Αναστάσιος Γκόνης
Επικαιρότητα 12 Μαρτίου 2026, 19:40

Πέθανε ο πρώην βουλευτής και επίτιμος πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Αναστάσιος Γκόνης

Ο Αναστάσιος Γκόνης προάχθηκε το 1989 ως πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θέση στην οποία παρέμεινε έως το 1993, οπότε και του απονεμήθηκε ο τίτλος του επιτίμου προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Έφυγε από τη ζωή, πλήρης ημερών, ο πρώην βουλευτής Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας και επίτιμος πρόεδρος του του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Αναστάσιος Γκόνης.

Ο Αναστάσιος Γκόνης γεννήθηκε το 1926 στην Καλλιθέα Πυλίας Μεσσηνίας. Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Παντείου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών, εργάστηκε από το 1958 στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Το 1974 διορίστηκε πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προαχθείς το 1979 σε Σύμβουλο και το 1989 σε πρόεδρο, θέση στην οποία παρέμεινε έως το 1993, οπότε και του απονεμήθηκε ο τίτλος του επιτίμου προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

«Ο Αναστάσιος Γκόνης εργάστηκε με αφοσίωση στον τομέα της Δικαιοσύνης»

Στις εθνικές εκλογές του 1993 εξελέγη βουλευτής Επικρατείας με τη Νέα Δημοκρατία. Διετέλεσε επίσης πρόεδρος της Εθνικής Πινακοθήκης, του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, του ΟΤΕ, του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, της ΓΑΙΑ ΟΣΕ, του Εποπτικού Συμβουλίου της ΔΕΗ και του Σώματος Ορκωτών Λογιστών.

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με σεβασμό τον πρώην βουλευτή Επικρατείας και επίτιμο πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Αναστάσιο Γκόνη. Στη μακρά και σημαντική διαδρομή του, ο Αναστάσιος Γκόνης εργάστηκε με αφοσίωση στον τομέα της Δικαιοσύνης, αφήνοντας πίσω του πλούσιο συγγραφικό και επιστημονικό έργο. Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του», σημειώνεται στην ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας για τον θάνατό του.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Fed: Αγορά και οικονομολόγοι διαφωνούν για τα επιτόκια – Πώς ερμηνεύουν τις επιπτώσεις του πολέμου

Fed: Αγορά και οικονομολόγοι διαφωνούν για τα επιτόκια – Πώς ερμηνεύουν τις επιπτώσεις του πολέμου

Κόσμος
Ιράν: «Δεν θα επιτρέψουμε να μας εμπλέξουν ξανά σε πόλεμο – Θα εκδικηθούμε για το αίμα που έχει χυθεί»

Ιράν: «Δεν θα επιτρέψουμε να μας εμπλέξουν ξανά σε πόλεμο – Θα εκδικηθούμε για το αίμα που έχει χυθεί»

newspaper
ΣΥΡΙΖΑ: Ψευδορκία και συγκάλυψη στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Βορίδης και Μαξίμου να απαντήσουν για το έγγραφο Βάρρα
«Και ομερτά» 12.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ψευδορκία και συγκάλυψη στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Βορίδης και Μαξίμου να απαντήσουν για το έγγραφο Βάρρα

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να συνεχίζει να κρύβεται πίσω από επικοινωνιακά τεχνάσματα και πολιτικές υπεκφυγές, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ μετά τις εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση οδηγεί τα ΕΛΤΑ σε απαξίωση – Λουκέτα και εγκατάλειψη της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας
Επικαιρότητα 12.03.26

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση οδηγεί τα ΕΛΤΑ σε απαξίωση – Λουκέτα και εγκατάλειψη της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας

«Η εγκατάλειψη του δημόσιου ταχυδρομικού δικτύου δεν αποτελεί εκσυγχρονισμό. Αποτελεί πολιτική επιλογή που οδηγεί στην αποδυνάμωση της περιφέρειας και στην απαξίωση μιας κρίσιμης δημόσιας υπηρεσίας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Κουτσούμπας για τις συμβάσεις με Chevron: Βάζετε τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας στο ΝΑΤΟϊκό παζάρι
Πολιτική 12.03.26

Κουτσούμπας για τις συμβάσεις με Chevron: Βάζετε τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας στο ΝΑΤΟϊκό παζάρι

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας μιλώντας στη Βουλή για τις συμβάσεις της Chevron κατηγόρησε την κυβέρνηση λέγοντας «είστε και ψεύτες και υποκριτές απέναντι στον ελληνικό λαό».

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
«Πρωτόκολλο αγνοείται» – Το βίντεο Μάντζου για το επίμαχο έγγραφο Βάρρα στο Βορίδη
Επικαιρότητα 12.03.26

«Πρωτόκολλο αγνοείται» -Το βίντεο Μάντζου για το επίμαχο έγγραφο Βάρρα στο Βορίδη

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, αφού δείχνει τα όσα έγιναν χθες στη Βουλή με τις δηλώσεις των εμπλεκομένων, αναφέρει ότι, μία ημέρα μετά, το εμπιστευτικό έγγραφο ακόμα αγνοείται

Σύνταξη
Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα: 7 προτάσεις για την «Ενεργειακή Δημοκρατία»
Επικαιρότητα 12.03.26

Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα: 7 προτάσεις για την «Ενεργειακή Δημοκρατία»

H Ομάδα Εργασίας Κοινών, Ομότιμης Παραγωγής και Αποκέντρωσης του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα παρουσιάζει ολοκληρωμένο κείμενο προτάσεων δημόσιας πολιτικής με τίτλο «Ενεργειακή Δημοκρατία»

Σύνταξη
«Δεν θέλει να αντιμετωπίσει την ακρίβεια η Κυβέρνηση» – Κριτική των κομμάτων στα μέτρα κατά της αισχροκέρδειας
Επικαιρότητα 12.03.26

«Δεν θέλει να αντιμετωπίσει την ακρίβεια η Κυβέρνηση» - Κριτική των κομμάτων στα μέτρα κατά της αισχροκέρδειας

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ επιτέθηκαν στη Νέα Δημοκρατία σε ότι αφορά στα μέτρα που ανακοίνωσε χθες με φόντο τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Συγχαρητήρια Κικίλια στο Λιμενικό για την κατάσχεση 219 κιλών skunk
Επικαιρότητα 11.03.26

Συγχαρητήρια Κικίλια στο Λιμενικό για την κατάσχεση 219 κιλών skunk

Ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας συνεχάρη τους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού Σώματος για την επαγγελματικότητα και την αποτελεσματικότητά τους στη μάχη κατά των ναρκωτικών.

Σύνταξη
Βαγγέλης Μεϊμαράκης: Κατεπείγουσα επιστολή στην πρόεδρο της Επιτροπής Άμυνας της ΕΕ για την Κύπρο
Πολιτική 10.03.26

Κατεπείγουσα επιστολή Μεϊμαράκη στην πρόεδρο της Επιτροπής Άμυνας της ΕΕ για την Κύπρο

Τη διοργάνωση επίσημης αποστολής στην Κύπρο ζήτησε από την Επιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (SEDE), ο ευρωβουλευτής και πρ. πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Βαγγέλης Μεϊμαράκης.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Το εγκληματικό κύκλωμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ έδρασε υπό την καθοδήγηση υπουργών της κυβέρνησης
Επικαιρότητα 10.03.26

Κουτσούμπας: Το εγκληματικό κύκλωμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ έδρασε υπό την καθοδήγηση υπουργών της κυβέρνησης

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας στην ομιλία του στη Βουλή άσκησε για μία ακόμα φορά δριμεία κριτική στην κυβέρνηση και για τη στάση της στον πόλεμο με το Ιράν.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
«Θα φέρουμε άμεσα νέα πρόταση για έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών» λέει ο Τσουκαλάς
Πολιτική 08.03.26

«Θα φέρουμε άμεσα νέα πρόταση για έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών» λέει ο Τσουκαλάς

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς χτύπησε καμπανάκι για τις οικονομικές συνέπειες που μπορεί να έχει η χώρα από τον πόλεμο στο Ιράν και προανήγγειλε νέα πρόταση του ΠΑΣΟΚ για έκτακτη φορολόγηση στα υπερκέρδη των τραπεζών

Σύνταξη
Φάμελλος: Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας είναι υπενθύμιση των αγώνων που δόθηκαν για να υπάρχουν δικαιώματα και ισονομία
Πολιτική 08.03.26

Φάμελλος: Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας είναι υπενθύμιση των αγώνων που δόθηκαν για να υπάρχουν δικαιώματα και ισονομία

«Δυστυχώς ακόμα και σήμερα οι ανισότητες είναι μεγάλες εις βάρος των γυναικών, όπως στα εργασιακά δικαιώματα, στην κοινωνική ανασφάλεια και στις αμοιβές» αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Τσουκαλάς: «Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός των λίγων και ευνοημένων»
Πολιτική 08.03.26

Τσουκαλάς: «Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός των λίγων και ευνοημένων»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς σχολιάζοντας την κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και όσα είπε για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τον πόλεμο στο Ιράν, ανέφερε ότι «προφανώς είτε απευθύνεται σε πολίτες άλλης χώρας είτε ζει σε εικονική πραγματικότητα»

Σύνταξη
Το αφήγημα της σταθερότητας επαναφέρει ο Μητσοτάκης με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Πολιτική 08.03.26

Το αφήγημα της σταθερότητας επαναφέρει ο Μητσοτάκης με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη σκιά των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, επαναφέρει την γνωστή.... καραμέλα περί σταθερότητας τονίζοντας ότι «εν μέσω τόσων πρωτοφανών γεωπολιτικών ανακατατάξεων στον παγκόσμιο χάρτη- η πολιτική ομαλότητα στο εσωτερικό κάθε χώρας αναδεικνύεται σε στρατηγικό της πλεονέκτημα».

Σύνταξη
Πόσοι έχουν σκοτωθεί στη Μέση Ανατολή από την έναρξη του πολέμου Ιράν – ΗΠΑ – Ισραήλ
Γενικευμένη σύρραξη 12.03.26

Πόσοι έχουν σκοτωθεί στη Μέση Ανατολή από την έναρξη του πολέμου Ιράν – ΗΠΑ – Ισραήλ

Οι αριθμοί για τους θανάτους στη Μέση Ανατολή βασίζονται σε στοιχεία που επικοινωνούν οι κυβερνήσεις, οι ένοπλες δυνάμεις, οι υγειονομικές αρχές και οι οργανισμοί διάσωσης των χωρών

Σύνταξη
Η Μπίλι Άιλις διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο στην κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου «Ο γυάλινος κώδων» της Σύλβια Πλαθ
«Και είναι αυθεντική» 12.03.26

Η Μπίλι Άιλις διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο στην κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου «Ο γυάλινος κώδων» της Σύλβια Πλαθ

Η Μπίλι Άιλις έκανε το ντεμπούτο της ως ηθοποιός στο «Swarm», τη μίνι σειρά που δημιούργησαν οι Τζανίν Νάμπερς και Ντόναλντ Γκλόβερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Διεγράφη από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος
Επιστολή στη Βουλή 12.03.26

Ο Ανδρουλάκης διέγραψε από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ τον αντιπρόεδρο της Βουλής, Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο

Με επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης κάνει γνωστό πως «ο βουλευτής του νομού Αρκαδίας, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, από σήμερα δεν ανήκει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής».

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ο Βάρρας, ο Βορίδης και οι ευνοϊκοί έλεγχοι για τις παρατυπίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Από την αρχή 12.03.26

Ο Βάρρας, ο Βορίδης και οι ευνοϊκοί έλεγχοι για τις παρατυπίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Βορίδης ενημερώθηκε από τον Βάρρα. Οι αγρότες των Κυκλάδων ενημέρωσαν και τους δύο. Ο Βάρρας έφερε αυστηρούς ελέγχους στον ΟΠΕΚΕΠΕ και έστειλε υποθέσεις στην εισαγγελία. Η αυστηρότητα των ελέγχων έφυγε μαζί του.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Οδοντωτός: Αναστέλλεται η λειτουργία του – Τι ισχύει για όσους έχουν εκδώσει εισιτήρια
Καλάβρυτα 12.03.26

Αναστέλλεται η λειτουργία του Οδοντωτού - Τι ισχύει για όσους έχουν εκδώσει εισιτήρια

Η αναστολή των δρομολογίων του Οδοντωτού θα έχει διάρκεια μέχρι την επαναξιολόγηση των συνθηκών και «τη διενέργεια των απαιτούμενων γεωλογικών μελετών στον περιβάλλοντα χώρο του όρους Χελμού»

Σύνταξη
The Expla-in Project: Τι συμβαίνει με το μεταναστευτικό στην Κρήτη; Στον αέρα δομές, σίτιση και φιλοξενία
Expla-in 12.03.26

Τι συμβαίνει με το μεταναστευτικό στην Κρήτη; Στον αέρα δομές, σίτιση και φιλοξενία

Οργή με την απουσία χρηματοδότησης. Οι λιμενικοί είναι στα όρια τους, οι δομές είναι ακατάλληλες- Μιλούν για το μεταναστευτικό στo in δήμαρχοι, ο Περιφερειάρχης και ο πρόεδρος των λιμενικών Κρήτης

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Οι πέντε προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη στήριξη ΜμΕ και νοικοκυριών λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Οι πυλώνες 12.03.26

Οι πέντε προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη στήριξη ΜμΕ και νοικοκυριών λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

H ΓΣΕΒΕΕ παρουσιάζει πέντε βασικούς πυλώνες παρεμβάσεων που αφορούν τα καύσιμα, την ενέργεια, τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και ειδικά μέτρα για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Σύνταξη
Ακτιβισμός και φλερτ – Είχε ο Τζέιμς Μπόλντουιν ερωτική σχέση με τον Μάρλον Μπράντο;
Λογοτεχνία 12.03.26

Ακτιβισμός και φλερτ - Είχε ο Τζέιμς Μπόλντουιν ερωτική σχέση με τον Μάρλον Μπράντο;

Το βιβλίο Baldwin: A Love Story του Νίκολας Μπογκς είναι ένα μελαγχολικό πορτρέτο της ζωής του Αμερικανού συγγραφέα Τζέιμς Μπόλντουιν -των ανεκπλήρωτων ερωτικών του σχέσεων, των διατλαντικών περιπλανήσεών του και των μη δημοφιλών τελευταίων έργων του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΑΑΔΕ: Τι θα λάβουν οι αγρότες και οι παραγωγοί έως τον Ιούνιο του 2026
Agro-in 12.03.26

ΑΑΔΕ: Τι θα λάβουν οι αγρότες και οι παραγωγοί έως τον Ιούνιο του 2026

Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σταδιακά έως το τέλος Ιουνίου 2026, σύμφωνα με τον ακόλουθο προγραμματισμό και αφορούν τόσο σε αιτήσεις έτους 2025 όσο και σε εκκρεμότητες προηγουμένων ετών

Σύνταξη
Ηλιόπουλος για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Λέει ψέματα ο συνεργάτης του Μητσοτάκη ή ο πρώην υπουργός Βορίδης;
Βουλή 12.03.26

Ηλιόπουλος για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Λέει ψέματα ο συνεργάτης του Μητσοτάκη ή ο πρώην υπουργός Βορίδης;

Ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος, έθεσε ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο καταγράφηκε η διαδρομή του εγγράφου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Σύνταξη
Νορβηγία: Ύποπτο περιστατικό σε συναγωγή στο Τρόντχαϊμ – Μία σύλληψη από την αστυνομία
Νορβηγία 12.03.26 Upd: 20:31

Ύποπτο περιστατικό σε συναγωγή στο Τρόντχαϊμ - Μία σύλληψη από την αστυνομία

Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση στο Τρόντχαϊμ, στη Νορβηγία. Πληροφορίες για μία σύλληψη. Η αστυνομία είχε ανακοινώσει την ενίσχυση της ασφάλειας στη συναγωγή μετά την επίθεση στην αμερικανική πρεσβεία στο Όσλο στις 8 Μαρτίου.

Σύνταξη
LIVE: Μονακό – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 12.03.26

LIVE: Μονακό – Ολυμπιακός

LIVE: Μονακό – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μονακό – Ολυμπιακός για την 31η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 4.

Σύνταξη
LIVE: Λεχ Πόζναν – Σαχτάρ Ντόνετσκ
Ποδόσφαιρο 12.03.26

LIVE: Λεχ Πόζναν – Σαχτάρ Ντόνετσκ

LIVE: Λεχ Πόζναν – Σαχτάρ Ντόνετσκ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεχ Πόζναν – Σαχτάρ Ντόνετσκ για τη φάση των «16» του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT.

Σύνταξη
LIVE: Στουτγκάρδη – Πόρτο
Ποδόσφαιρο 12.03.26

LIVE: Στουτγκάρδη – Πόρτο

LIVE: Στουτγκάρδη – Πόρτο. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Στουτγκάρδη – Πόρτο για τη φάση των «16» του Europa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
Επίσημο: Ανανέωσε με τον Ολυμπιακό ο Ελ Κααμπί (vid, pics)
Ποδόσφαιρο 12.03.26

Επίσημο: Ανανέωσε με τον Ολυμπιακό ο Ελ Κααμπί (vid, pics)

Ο Ελ Κααμπί ανανέωσε με τον Ολυμπιακό, με την πειραϊκή ΠΑΕ να ανακοινώνει την παραμονή του με ένα εντυπωσιακό βίντεο από το «ερυθρόλευκο» μουσείο, δίπλα στον ηγέτη του συλλόγου, Βαγγέλη Μαρινάκη.

Σύνταξη
LIVE: Λιλ – Άστον Βίλα
Ποδόσφαιρο 12.03.26

LIVE: Λιλ – Άστον Βίλα

LIVE: Λιλ – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λιλ – Άστον Βίλα για τη φάση των «16» του Europa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 8.

Σύνταξη
LIVE: Μπολόνια – Ρόμα
Ποδόσφαιρο 12.03.26

LIVE: Μπολόνια – Ρόμα

LIVE: Μπολόνια – Ρόμα. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπολόνια – Ρόμα για τη φάση των «16» του Europa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
