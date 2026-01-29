«Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης» κηρύχθηκε υπεραιωνόβιος πλάτανος 850 ετών

Ως «Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης» χαρακτηρίστηκε υπεραιωνόβιος πλάτανος που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Βερδικούσιας του Δήμου Ελασσόνας, στη θέση «Άγιος Γεώργιος», μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας και τη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών.

Η διαδικασία για την εξέταση και προώθηση του αιτήματος είχε εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 213/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας, γεγονός που επέτρεψε τη σύνταξη και υποβολή πλήρους φακέλου τεκμηρίωσης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου Ελασσόνας και προσθέτει:

«Ο φάκελος για λογαριασμό του Δήμου Ελασσόνας, συντάχθηκε από τον καθηγητή του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Θεοχάρη Ζάγκα, και περιλάμβανε αναλυτικά επιστημονικά στοιχεία για το δέντρο. Σύμφωνα με αυτά, ο πλάτανος εκτιμάται ότι έχει ηλικία περίπου 850 ετών (με πιθανό σφάλμα ±5%), ύψος 22 μέτρων, μέση διάμετρο κόμης 27 μέτρων και επιφάνεια σκίασης που φτάνει τα 573 τετραγωνικά μέτρα.

Μετά την υποβολή του φακέλου και τη θετική γνωμοδότηση του Δασαρχείου Ελασσόνας, η Επιθεώρηση Δασικής Πολιτικής Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας προχώρησε στον επίσημο χαρακτηρισμό του υπεραιωνόβιου πλατάνου ως «Διατηρητέου Μνημείου της Φύσης».

Ο χαρακτηρισμός βασίστηκε στην ιδιαίτερη επιστημονική, οικολογική, αισθητική, ιστορική και πολιτισμική αξία του δέντρου, το οποίο αποτελεί ζωντανό μάρτυρα της ιστορίας της περιοχής. Παράλληλα, αναγνωρίζεται ως σημαντικός παιδαγωγικός και εκπαιδευτικός πόρος, άρρηκτα συνδεδεμένος με την τοπική και πολιτιστική ταυτότητα του τόπου.

Η κήρυξη του υπεραιωνόβιου πλατάνου εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο δράσεων του δήμου για την προστασία της φυσικής κληρονομιάς, αναδεικνύοντας τη σημασία της διατήρησης μνημείων της φύσης για τις επόμενες γενιές.

Ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας ευχαριστεί τον Καθηγητή κ. Θ. Ζάγκα για την επιστημονική τεκμηρίωση και τον κ. Θανάση Δήμκο, ιστοριοδίφη, για την υπόδειξη του διατηρητέου μνημείου στον τόπο καταγωγής του».

*πηγή φωτογραφιών, Δήμος Ελασσόνας