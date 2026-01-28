Σοκαριστικές εικόνες φρικτών βασανιστηρίων στρατιωτών, οι οποίες φέρονται να προέρχονται από το ρωσικό μέτωπο, είδαν το φως της δημοσιότητας προκαλώντας έντονες αντιδράσεις για τις βάρβαρες πρακτικές στις οποίες φαίνεται ότι καταφεύγουν αξιωματικοί του στρατού.

Όπως δείχνει βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ρώσοι αξιωματικοί χρησιμοποιώντας ταινία δένουν σε δέντρα – σε συνθήκες ακραίου ψύχους – ημίγυμνους στρατιώτες που κατηγορούνται για άρνηση εκτέλεσης εντολών και τους βάζουν χιόνι στο στόμα.

Όπως αναφέρει η New York Post, οι δύο άνδρες ζητούν ασθμαίνοντας συγγνώμη για την υποτιθέμενη απείθειά τους, όμως οι κραυγές του ενός πνίγονται όταν ανώτερος αξιωματικός του σπρώχνει χιόνι στο στόμα.

New recruits in the Russian army were tied upside down to a tree their punishment for fleeing frontlines in fear of death. A brutal reminder of how fear not morale rules the ranks.

Απάνθρωπες τιμωρίες, ομοφοβικές ύβρεις

«Ήθελαν να την κοπανήσουν από τις θέσεις τους, να μη ακολουθήσουν τις διαταγές. ‘Φάε, γαμ…νε’», ακούγεται να φωνάζει. «Συγγνώμη, δεν θα ξανασυμβεί», ψελλίζει ο στρατιώτες που είναι δεμένος ανάποδα εκλιπαρώντας για έλεος.

Οι άνδρες φέρονται να μην έφτασαν στον προορισμό που τους είχε διατάξει ο διοικητής τους, αν και παραμένει ασαφές πού και γιατί, σύμφωνα με το αμερικανικό δημοσίευμα. Ο Ρώσος διοικητής συνεχίζει τη λεκτική επίθεση προβαίνοντας σε ομοφοβικά σχόλια για την υποτιθέμενη συμπεριφορά τους.

Το βίντεο με τις απάνθρωπες τιμωρίες διέρρευσε – μέσω του East2West – ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και μήνες συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει δηλώσει ότι δεν θα αποσύρει τα στρατεύματα αν η Ουκρανία δεν παραχωρήσει μέρος των εδαφών της, με το αίτημα να έχει απορριφθεί κατηγορηματικά από τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να παραχωρήσουμε οτιδήποτε – ούτε βάσει των νόμων μας ούτε βάσει του διεθνούς δικαίου ούτε βάσει του ηθικού δικαίου», δήλωσε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους τον Δεκέμβριο. «Η Ρωσία, φυσικά, επιμένει να παραδώσουμε εδάφη. Εμείς, φυσικά, δεν θέλουμε να παραδώσουμε τίποτα και ακριβώς γι’ αυτό πολεμάμε, όπως γνωρίζετε».

Το ουκρανικό κανάλι War Archive εξήγησε ότι τα βασανιστήρια που καταγράφονται στο βίντεο συνάδουν με τις «επικαιροποιημένες μεθόδους» του ρωσικού στρατού εναντίον όσων «αρνήθηκαν να συμμετάσχουν σε επίθεση».

Το επίσης ουκρανικό κανάλι Nevzorov Telegram ανέφερε ότι ρώσοι στρατηγοί συνεχίζουν να πιέζουν ακόμα και όταν οι στρατιώτες εξαντλούνται: «Η Ρωσία μετατρέπει τους ανθρώπους σε κτήνη, γιατί μόνο τα ζώα υπακούν σε εντολές χωρίς να λένε λέξη. Η φάρμα του Όργουελ — αυτή είναι η Ρωσία του Πούτιν», ανέφερε.