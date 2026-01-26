newspaper
26.01.2026 | 14:22
Έκρηξη σε διαμέρισμα στους Αγίους Αναργύρους
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Δεν ήξερα καν πώς να πυροβολώ»: Πώς νεαροί Αφρικανοί εξαπατήθηκαν για να πολεμήσουν για τη Ρωσία
Κόσμος 26 Ιανουαρίου 2026, 21:36

«Δεν ήξερα καν πώς να πυροβολώ»: Πώς νεαροί Αφρικανοί εξαπατήθηκαν για να πολεμήσουν για τη Ρωσία

Προσελκύονται από ψευδείς αγγελίες εργασίας, κατατάσσονται εν αγνοία τους κατά την άφιξή τους στη Ρωσία και τίθενται σε θανάσιμο κίνδυνο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τα τελευταία δύο χρόνια, ολοένα και περισσότερες μαρτυρίες αποκαλύπτουν ένα σκοτεινό φαινόμενο: νέοι από αφρικανικές χώρες, κυρίως από την ανατολική Αφρική, ταξιδεύουν στη Ρωσία με την υπόσχεση νόμιμων θέσεων εργασίας και καταλήγουν χωρίς τη θέλησή τους στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία. 

Σύμφωνα με τον Guardian, πρόκειται για ένα μοτίβο παραπλάνησης που εκμεταλλεύεται την ανεργία, την οικονομική απόγνωση και την ελπίδα για μια καλύτερη ζωή. 

Οι άνθρωποι αυτοί δεν στρατολογούνται με τον κλασικό τρόπο.  

Δεν υπογράφουν συνειδητά συμβόλαια για να πολεμήσουν.  

Αντίθετα, πείθονται ότι θα εργαστούν ως υδραυλικοί, φύλακες ασφαλείας, εργάτες ή τεχνικοί.  

Μόλις φτάσουν στη Ρωσία, τα διαβατήριά τους συχνά κατάσχονται, τους φορούν στρατιωτικά ρούχα, τους παίρνουν δακτυλικά αποτυπώματα και τους αναγκάζουν να υπογράψουν έγγραφα σε γλώσσα που δεν καταλαβαίνουν.  

Μέσα σε λίγες ημέρες, βρίσκονται με ένα όπλο στο χέρι. 

Δίκτυα στρατολόγησης και ψεύτικες αγγελίες 

Στην καρδιά του φαινομένου βρίσκονται δίκτυα μεσαζόντων εργασίας, τόσο τοπικά όσο και διεθνή. 

Τα δίκτυα αυτά δημοσιεύουν αγγελίες στο διαδίκτυο ή στρατολογούν μέσω γνωστών και φίλων, υποσχόμενα υψηλούς μισθούς και εύκολη έκδοση βίζας. Σε πολλές περιπτώσεις, ζητούν ένα αρχικό ποσό για «έξοδα φακέλου», εισιτήρια ή βίζα, δίνοντας την εντύπωση μιας τυπικής διαδικασίας μετανάστευσης για εργασία. 

Οι υποψήφιοι ταξιδιώτες σπάνια έχουν σαφή εικόνα του τι θα αντιμετωπίσουν.  

Οι περισσότεροι δεν μιλούν ρωσικά, δεν γνωρίζουν τη νομική τους κατάσταση και δεν έχουν επαφές που θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν μόλις φτάσουν. 

Αυτό το κενό πληροφόρησης κάνει την εξαπάτηση ευκολότερη και την αντίσταση σχεδόν αδύνατη. 

Από την «υποδοχή» στη στρατιωτική μονάδα 

Οι αφίξεις στη Ρωσία ακολουθούν συχνά παρόμοιο σενάριο.  

Ένας εκπρόσωπος των κεφαλοκυνηγών παραλαμβάνει τους νεοαφιχθέντες στο αεροδρόμιο και τους μεταφέρει σε κάποιο κατάλυμα.  

Εκεί τους αφαιρούν τις αποσκευές και τους δίνουν μαύρα ρούχα και παπούτσια. 

Ακολουθεί επίσκεψη σε αστυνομικό τμήμα ή διοικητικό κέντρο για δακτυλικά αποτυπώματα και υπογραφές. 

Την επόμενη μέρα ή λίγες ημέρες αργότερα, μεταφέρονται σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις για την έκδοση στρατιωτικών ταυτοτήτων. 

 Πολλοί αντιλαμβάνονται εκείνη τη στιγμή ότι κάτι πάει σοβαρά στραβά. Ωστόσο, είναι ήδη παγιδευμένοι σε ένα σύστημα όπου η άρνηση ή η αντίσταση μπορεί να οδηγήσει σε φυλάκιση ή χειρότερα. 

Στο μέτωπο χωρίς εκπαίδευση 

Ένα από τα πιο ανησυχητικά είναι ότι πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους στέλνονται στο μέτωπο με ελάχιστη ή καθόλου εκπαίδευση.  

Τους δίνουν όπλα, στολές και βασικές οδηγίες, και μέσα σε λίγες ημέρες ή εβδομάδες βρίσκονται σε εμπόλεμες ζώνες. 

Μάλιστα, υπάρχουν αναφορές ότι χρησιμοποιούνται ως «δόλωμα» για να προσελκύσουν τα πυρά του εχθρού, πρακτική που έχει καταγγελθεί και από Ρώσους στρατιώτες. 

Ο Οντούορ – δεν είναι το πραγματικό του όνομα – είναι ένας από τους περισσότερους από 200 Κενυάτες και εκατοντάδες άλλους Αφρικανούς που έχουν μεταφερθεί παράνομα στη Ρωσία με την υπόσχεση για κανονικές δουλειές, για να καταλήξουν τελικά στην πρώτη γραμμή του πολέμου της με την Ουκρανία.

Ο Οντουόρ, ο οποίος τελικά κατάφερε να δραπετεύσει και επέστρεψε στην Κένυα τον Νοέμβριο, πέρασε τρεις ημέρες στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Αφού έλαβαν τις ταυτότητές τους, οι Κενυάτες επιβιβάστηκαν σε τρένο και ταξίδεψαν για δύο ημέρες μέχρι την πόλη Μπέλγκοροντ στη νοτιοδυτική Ρωσία, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Σε ένα στρατόπεδο της πόλης, τους δόθηκαν στρατιωτικές στολές, τουφέκια και άλλα όπλα, προκειμένου να μεταφερθούν κατευθείαν στο πεδίο της μάχης χωρίς εκπαίδευση.

«Δεν ήξερα πώς να πυροβολώ», θυμάται ο Οντούορ.

Για τους επόμενους τρεις μήνες, η κύρια δουλειά του ήταν να καταρρίπτει ουκρανικά οπλισμένα drones. Κρυμμένος για ώρες σε χαντάκια στα δάση πέρα από τα σύνορα με την Ουκρανία, άκουγε προσεκτικά για οποιοδήποτε σημάδι drones, ώστε να τα καταρρίψει. Κάθε μέρα που ζούσε ήταν σαν θαύμα – αν ένα drone τον εντόπιζε πρώτα, θα τον χτυπούσε.

Ρατσιστική κακομεταχείριση και «αναλώσιμοι» μαχητές 

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αν και δύσκολο να επαληθευτούν πλήρως, δείχνουν σκηνές ρατσιστικής κακομεταχείρισης Αφρικανών μαχητών. 

 Σε ορισμένα, ακούγονται προσβλητικά σχόλια, ενώ σε άλλα υπονοείται ότι οι μαύροι στρατιώτες θεωρούνται «αναλώσιμοι». 

Ακόμη και αν κάποια από αυτά τα βίντεο είναι προϊόντα προπαγάνδας ή μεμονωμένα περιστατικά, οι μαρτυρίες επιζώντων συγκλίνουν στο ότι οι αλλοδαποί μαχητές αντιμετωπίζονται συχνά ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας. 

Η απουσία γλωσσικής επικοινωνίας, νομικής προστασίας και διπλωματικής στήριξης επιδεινώνει την κατάστασή τους. 

Γιατί στοχεύονται νέοι από την Αφρική 

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι στρατολόγοι εκμεταλλεύονται συγκεκριμένα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά. 

 Σε χώρες με υψηλή ανεργία των νέων και περιορισμένες προοπτικές μετανάστευσης, μια υπόσχεση για καλοπληρωμένη δουλειά στο εξωτερικό μοιάζει σωτήρια. 

Επιπλέον, στοχεύονται συχνά νέοι με βασική σωματική αντοχή ή πρώην προσωπικό ασφαλείας, που μπορούν να προσαρμοστούν γρήγορα σε στρατιωτικούς ρόλους. 

 Η χαλαρή εποπτεία των γραφείων ευρέσεως εργασίας σε ορισμένες χώρες διευκολύνει τη δράση αυτών των δικτύων. 

Η στάση των κυβερνήσεων και τα νομικά κενά 

Ορισμένες αφρικανικές κυβερνήσεις έχουν παραδεχτεί ότι δεκάδες ή και εκατοντάδες υπήκοοί τους βρίσκονται στην Ουκρανία, στρατολογημένοι με παραπλανητικό τρόπο. 

Ωστόσο, οι προσπάθειες επαναπατρισμού είναι αργές και περίπλοκες, καθώς απαιτούν συνεννόηση με τη Ρωσία και την Ουκρανία, αλλά και αποδείξεις για το πώς ακριβώς στρατολογήθηκαν οι άνθρωποι αυτοί. 

Από την πλευρά της, η Ρωσία έχει αρνηθεί επανειλημμένα την εμπλοκή της σε οργανωμένα σχέδια στρατολόγησης αλλοδαπών, αποδίδοντας τα περιστατικά σε «μεμονωμένες περιπτώσεις».  

Στην πράξη, όμως, το νομικό πλαίσιο παραμένει θολό, αφήνοντας τα θύματα χωρίς ξεκάθαρη οδό δικαίωσης. 

Ψυχικά τραύματα και μια επιστροφή χωρίς λύτρωση 

Όσοι καταφέρνουν να διαφύγουν και να επιστρέψουν στις πατρίδες τους, δεν επιστρέφουν ποτέ πραγματικά «οι ίδιοι». 

 Το τραύμα του πολέμου, οι εικόνες θανάτου και η εμπειρία της εξαπάτησης αφήνουν βαθιά ψυχικά σημάδια. 

Πολλοί επιστρέφουν τραυματισμένοι, χωρίς χρήματα και χωρίς τα μέσα να ξαναχτίσουν τη ζωή τους. Αντί για το οικονομικό στήριγμα που ήλπιζαν να γίνουν για τις οικογένειές τους, καταλήγουν να χρειάζονται οι ίδιοι βοήθεια. 

Μια σύγχρονη μορφή εκμετάλλευσης 

Το φαινόμενο της παραπλανητικής στρατολόγησης Αφρικανών στον πόλεμο της Ουκρανίας συνιστά μια σύγχρονη μορφή εκμετάλλευσης ανθρώπινου δυναμικού σε συνθήκες πολέμου. 

 Δεν πρόκειται απλώς για παράνομη μετανάστευση ή ατομικές απάτες, αλλά για ένα οργανωμένο σύστημα που μετατρέπει την ανθρώπινη απόγνωση σε πολεμικό υλικό. 

Η διεθνής κοινότητα καλείται να αντιμετωπίσει το ζήτημα όχι μόνο ως πρόβλημα ασφάλειας, αλλά και ως ανθρωπιστική κρίση. Χωρίς αυστηρότερη εποπτεία των γραφείων ευρέσεως εργασίας, καλύτερη ενημέρωση των υποψήφιων μεταναστών και διπλωματική πίεση για διαφάνεια, το φαινόμενο κινδυνεύει να επαναληφθεί. 

Ένα ανοιχτό ερώτημα για το μέλλον 

Το ερώτημα που μένει είναι απλό : πόσοι ακόμη νέοι άνθρωποι θα πιστέψουν ότι ταξιδεύουν για μια δουλειά και θα ξυπνήσουν στα χαρακώματα; Όσο ο πόλεμος συνεχίζεται και οι ανάγκες για ανθρώπινο δυναμικό αυξάνονται, ο πειρασμός να χρησιμοποιηθούν οι πιο ευάλωτοι ως «αναλώσιμοι» μαχητές θα παραμένει. 

Η απάντηση δεν μπορεί να είναι μόνο εθνική ή περιφερειακή. Απαιτεί διεθνή συνεργασία, διαφάνεια. 

Ωστόσο τα γεωπολιτικά συμφέροντα κάνουν πολύ μακρινό το ενδεχόμενο να βρεθεί κάποια λύση. Τουλάχιστον σύντομα.  

Ιράν: Το αεροπλανοφόρο «Λίνκολν» σε απόσταση βολής – Η Τεχεράνη προειδοποιεί για «επώδυνη απάντηση»
Πολεμικό κλίμα 26.01.26

Ιράν: Το αεροπλανοφόρο «Λίνκολν» σε απόσταση βολής – Η Τεχεράνη προειδοποιεί για «επώδυνη απάντηση»

Αυτή η κίνηση της «αρμάδας», όπως την έχει χαρακτηρίσει ο Τραμπ, ήρθε μετά την προειδοποίηση του διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν, οι δυνάμεις του έχουν «το δάχτυλο στη σκανδάλη».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ένα αναπάντεχο ρεκόρ: Ο κόσμος μετράει 8 χρόνια από την τελευταια πυρηνική έκρηξη – Πόσο θα κρατήσει;
Ένα αναπάντεχο ρεκόρ 26.01.26

Ο κόσμος μετράει 8 χρόνια από την τελευταια πυρηνική έκρηξη - Πόσο θα κρατήσει;

Ο κόσμος έχει περάσει το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χωρίς πυρηνική έκρηξη από την αρχή της ατομικής εποχής, πριν από περισσότερα από 80 χρόνια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΗΠΑ: Τουλάχιστον 17 νεκροί από τη χιονοκαταιγίδα – Επικίνδυνος παγετός και θερμοκρασίες υπό το μηδέν
Στον πάγο 26.01.26

ΗΠΑ: Τουλάχιστον 17 νεκροί από τη χιονοκαταιγίδα – Επικίνδυνος παγετός και θερμοκρασίες υπό το μηδέν

Μια πολύ δύσκολη εβδομάδα ξεκίνησε για τις ΗΠΑ και τον Καναδά, καθώς η χιονοκαταιγίδα Fern έχει προκαλέσει τεράστια προβλήματα, αλλά και τουλάχιστον 17 θανάτους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γάζα: Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ανέκτησε τα λείψανα του τελευταίου ομήρου της Χαμάς
Επιστρέφει στο Ισραήλ 26.01.26

Γάζα: Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ανέκτησε τα λείψανα του τελευταίου ομήρου της Χαμάς

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει ανακτήσει και την τελευταία σορό ομήρου, από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Πρόκειται για τον επιλοχία Ραν Γκβίλι.

Σύνταξη
Λευκός Οίκος: «Είναι πολύ αργά» για να σταματήσει η κατασκευή της νέας αίθουσας χορού, λέει ο Τραμπ
Κόσμος 26.01.26

«Είναι πολύ αργά» για να σταματήσει η κατασκευή της νέας αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο, λέει ο Τραμπ

«Η διακοπή των εργασιών σε αυτό το προχωρημένο στάδιο, την ώρα που τόσα πράγματα έχουν ήδη παραγγελθεί και πραγματοποιηθεί, θα ήταν καταστροφική για τον Λευκό Οίκο είπε ο Τραμπ

Σύνταξη
Κίνα προς ΗΠΑ: Η εμπορική συμφωνία με τον Καναδά δεν στρέφεται κατά τρίτων
Κατευνασμός 26.01.26

Κίνα προς ΗΠΑ: Η εμπορική συμφωνία με τον Καναδά δεν στρέφεται κατά τρίτων

Καναδάς και οι ΗΠΑ βρίσκονται σε εμπορικό πόλεμο από τότε που η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε εισαγωγικούς δασμούς στον βόρειο γείτονά της. Η συμφωνία με Κίνα έριξε λάδι στη φωτιά.

Σύνταξη
Τραμπ: «Κάποια στιγμή θα φύγουμε από την Μινεάπολη» – Τι είπε για τον 37χρονο διαδηλωτή που σκότωσε η ICE
Κόσμος 26.01.26

Αμετανόητος ο Τραμπ: «Κάποια στιγμή θα φύγουμε από την Μινεάπολη» - Τι είπε για τον 37χρονο που σκότωσε η ICE

Σε σχόλιά του στην Wall Street Journal, ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι τελικά θα αποσύρει τους πράκτορές του από την πόλη. Δεν έδωσε όμως χρονοδιάγραμμα.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία επιμένει στην απαίτηση να της παραχωρηθεί από το Κίεβο ολόκληρο το Ντονμπάς
Αναμένονται νέες συνομιλίες 26.01.26

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία επιμένει στην απαίτηση να της παραχωρηθεί από το Κίεβο ολόκληρο το Ντονμπάς

«Το εδαφικό ζήτημα παραμένει θεμελιώδες για τη Ρωσία για την επίτευξη μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία», δηλώνει το Κρεμλίνο

Σύνταξη
Μακελειό στο Μεξικό: Ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε ποδοσφαιρικό αγώνα – Τουλάχιστον 11 νεκροί και 12 τραυματίες
Εικόνες - Βίντεο 26.01.26

Μακελειό στο Μεξικό: Ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε ποδοσφαιρικό αγώνα – Τουλάχιστον 11 νεκροί και 12 τραυματίες

Η επίθεση διαπράχθηκε στην πόλη Σαλαμάνκα στο Μεξικό - Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών

Σύνταξη
Ίαν Μπρεζίνσκι: «Ο Τραμπ έκανε λάθος εκτίμηση για τη Γροιλανδία»
Συνέντευξη 26.01.26

Ίαν Μπρεζίνσκι: «Ο Τραμπ έκανε λάθος εκτίμηση για τη Γροιλανδία»

Σύμφωνα με τον ανώτερο συνεργάτη του Atlantic Council, ο Ίαν Μπρεζίνσκι, ο αμερικανός πρόεδρος δεν υπολόγισε την αποφασιστική αντίδραση των Ευρωπαίων και την αρνητική στάση της κοινής γνώμης στις ΗΠΑ

Μαρία Βασιλείου
Η μάχη της παραμονής στη Super League: Οι έξι «μονομάχοι» και οι μικρές διαφορές που τους χωρίζουν
Ποδόσφαιρο 26.01.26

Η μάχη της παραμονής στη Super League: Οι έξι «μονομάχοι» και οι μικρές διαφορές που τους χωρίζουν

Από την 8η θέση της βαθμολογίας έως και την 13 «χωράνε» έξι ομάδες με μόλις έξι βαθμούς να τις χωρίζουν. Στις οκτώ τελευταίες αγωνιστικές, ανάμεσά τους, θα δοθεί μια γερή μάχη.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ενώ το κλίμα αλλάζει, εμείς δεν αλλάζουμε
Παναγιώτης Δημόπουλος 26.01.26

Ενώ το κλίμα αλλάζει, εμείς δεν αλλάζουμε

Ο καθηγητής Οικολογίας και γραμματέας του τομέα Περιβάλλοντος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Παναγιώτης Δημόπουλος, με άρθρο του στο in αναφέρεται στην κλιματική κρίση και προτείνει δράσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της στην Ελλάδα

Σύνταξη
Η προσπάθεια της Σαουδικής Αραβίας για δημιουργία «Ισλαμικού ΝΑΤΟ», ο ρόλος της Τουρκίας και η Αθήνα
Πολιτική 26.01.26

Η προσπάθεια της Σαουδικής Αραβίας για δημιουργία «Ισλαμικού ΝΑΤΟ», ο ρόλος της Τουρκίας και η Αθήνα

Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής κάνουν τη Σαουδική Αραβία να αναζητά αναβαθμισμένο ρόλο επιδιώκοντας νέες συμμαχίες.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Άγνοια και εθνικιστικές κορώνες από τη Μαρία Καρυστιανού στην παρθενική παρέμβασή της για τα ελληνοτουρκικά
Συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν 26.01.26

Άγνοια και εθνικιστικές κορώνες από τη Μαρία Καρυστιανού στην παρθενική παρέμβασή της για τα ελληνοτουρκικά

«Να κρίνουν οι Έλληνες», λίγο διεθνές δίκαιο και καρφί για «εθνική προδοσία»: φράσεις ατάκτως ερριμμένες στην επικίνδυνα απλοϊκή παρθενική παρέμβαση από τη Μαρία Καρυστιανού για τα ελληνοτουρκικά

Σύνταξη
Άρης – Λεβαδειακός: Πόσα λάθη έκαναν οι «κίτρινοι» πριν το δεύτερο γκολ
Ποδόσφαιρο 26.01.26

Άρης – Λεβαδειακός: Πόσα λάθη έκαναν οι «κίτρινοι» πριν το δεύτερο γκολ

Σωρεία λαθών από την αμυντική συμπεριφορά των παικτών του Άρη, έδωσε την ευκαιρία στους παίκτες του Λεβαδειακού να σκοράρουν στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων κι έτσι να αποσπάσουν πολύτιμη ισοπαλία.

in.gr Team
Νάταλι Πόρτμαν στο Sundance: Καταγγέλλει τη βία της ICE και τους αποκλεισμούς σε βάρος των γυναικών
«Βαρβαρότητα» 26.01.26

Νάταλι Πόρτμαν στο Sundance: Καταγγέλλει τη βία της ICE και τους αποκλεισμούς σε βάρος των γυναικών

Με κονκάρδες «ICE Out» και «Be Good», η Νάταλι Πόρτμαν μετέτρεψε την προώθηση του The Gallerist σε πολιτική παρέμβαση, μιλώντας ανοιχτά για τη βία της ICE αλλά και για τον συστηματικό αποκλεισμό γυναικών δημιουργών από τη αναγνώριση στα βραβεία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ολυμπιακός: Οι οδηγίες της ΠΑΕ στους οπαδούς για το Άμστερνταμ – Έτσι θα εισέλθουν στο γήπεδο του Άγιαξ
Ποδόσφαιρο 26.01.26

Ολυμπιακός: Οι οδηγίες της ΠΑΕ στους οπαδούς για το Άμστερνταμ – Έτσι θα εισέλθουν στο γήπεδο του Άγιαξ

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε οδηγίες με τις οποίες καθοδηγεί τους φιλάθλους των ερυθρόλευκων για την παρουσία τους στο Άμστερνταμ, αλλά και την είσοδό τους στο γήπεδο του Άγιαξ.

Σύνταξη
Ιράν: Το αεροπλανοφόρο «Λίνκολν» σε απόσταση βολής – Η Τεχεράνη προειδοποιεί για «επώδυνη απάντηση»
Πολεμικό κλίμα 26.01.26

Ιράν: Το αεροπλανοφόρο «Λίνκολν» σε απόσταση βολής – Η Τεχεράνη προειδοποιεί για «επώδυνη απάντηση»

Αυτή η κίνηση της «αρμάδας», όπως την έχει χαρακτηρίσει ο Τραμπ, ήρθε μετά την προειδοποίηση του διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν, οι δυνάμεις του έχουν «το δάχτυλο στη σκανδάλη».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΟΣΕΤΕΕ: Μαύρη μερα για την Ελλάδα το εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα – Ανθρωπιστική κρίση στους χώρους δουλειάς
ΟΣΕΤΕΕ 26.01.26

Μαύρη μερα για την Ελλάδα το εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα - Ανθρωπιστική κρίση στους χώρους δουλειάς

Το εργατικο δυστύχημα στα Τρίκαλα, με θύματα πέντε εργάτριες νυχτερινής βάρδιας, δεν ήταν η κακιά στιγμή. Ήταν άλλη μια πράξη στην εξελισσόμενη τραγωδία της ανθρωπιστικής κρίσης στους χώρους δουλειάς.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο κανένας που δεν φοβήθηκε τον Πούτιν – Μισθοφόροι Wagner σε σχολεία και άλλα μαθήματα προπαγάνδας
Ντοκιμαντέρ 26.01.26

Ο κανένας που δεν φοβήθηκε τον Πούτιν – Μισθοφόροι Wagner σε σχολεία και άλλα μαθήματα προπαγάνδας

Η σοκαριστική αποκάλυψη ότι μέλη της Wagner διδάσκουν σε παιδιά κάτω των δέκα ετών τη χρήση αυτόματων όπλων είναι μία μόλις σκηνή από το ντοκιμαντέρ Mr. Nobody Against Putin (Ο κ. Κανένας εναντίον του Πούτιν) που διεκδικεί Όσκαρ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κακοκαιρία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Σιντικής στις Σέρρες – Απεγκλωβίστηκε ζευγάρι κτηνοτρόφων
Ελλάδα 26.01.26

Κακοκαιρία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Σιντικής στις Σέρρες – Απεγκλωβίστηκε ζευγάρι κτηνοτρόφων

Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εκτελούνται εργασίες με βαρέα μηχανήματα έργου στην κοιλάδα του Κρουσοβίτη στο Σιδηρόκαστρο ώστε να μην φτάσουν τα νερά σε κατοικημένες περιοχές.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Διαχρονικά υπέρ της διεύρυνσης της συμμετοχής των αποδήμων στα κοινά, αλλά…
Πολιτική Γραμματεία 26.01.26

ΠΑΣΟΚ: Διαχρονικά υπέρ της διεύρυνσης της συμμετοχής των αποδήμων στα κοινά, αλλά…

Να τοποθετηθεί όταν η κυβέρνηση φέρει το σχέδιο της για τους αποδήμους επιφυλάσσεται το ΠΑΣΟΚ, με τον Κώστα Τσουκαλά να δηλώνει ότι είμαστε διαχρονικά υπέρ της διεύρυνσης της εκπροσώπησης και της συμμετοχής των Ελλήνων αποδήμων στα κοινά αλλά υπό προϋποθέσεις.

Σύνταξη
Ένα αναπάντεχο ρεκόρ: Ο κόσμος μετράει 8 χρόνια από την τελευταια πυρηνική έκρηξη – Πόσο θα κρατήσει;
Ένα αναπάντεχο ρεκόρ 26.01.26

Ο κόσμος μετράει 8 χρόνια από την τελευταια πυρηνική έκρηξη - Πόσο θα κρατήσει;

Ο κόσμος έχει περάσει το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χωρίς πυρηνική έκρηξη από την αρχή της ατομικής εποχής, πριν από περισσότερα από 80 χρόνια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η εκδίκηση του «σπασίκλα» – Γιατί οι άνδρες ερωτεύτηκαν ξανά τα γυαλιά οράσεως;
Ματιές 26.01.26

Η εκδίκηση του «σπασίκλα» - Γιατί οι άνδρες ερωτεύτηκαν ξανά τα γυαλιά οράσεως;

Οι λεπτοί σκελετοί και οι χρωματισμένοι φακοί αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνδρες αμπαλάρουν τον εαυτό τους. Τα γυαλιά έχουν γίνει το απαραίτητο αξεσουάρ – ακόμα και χωρίς συνταγή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τραγωδία στα Τρίκαλα: Τι προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη στο εργοστάσιο – Τα πρώτα σενάρια που εξετάζονται
Ελλάδα 26.01.26

Τραγωδία στα Τρίκαλα: Τι προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη στο εργοστάσιο – Τα πρώτα σενάρια που εξετάζονται

Εκείνο που προβληματίζει τους αξιωματικούς της Πυροσβεστικής είναι ότι κανείς από τους μάρτυρες δεν αναφέρει ότι αντελήφθη κάποια μυρωδιά που δηλώνει διαρροή αερίου πριν από την έκρηξη στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα

Σύνταξη
Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

