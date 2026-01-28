Ο πιθανός διάδοχος του Νετανιάχου δεν γνωρίζει για νεκρούς στη Γάζα – «Δεν ξέρω από πού παίρνετε πληροφορίες»

Εκατομμυριούχος στον κλάδο της τεχνολογίας, πρώην δήμαρχος της Ιερουσαλήμ και σήμερα υπουργός Οικονομίας και Βιομηχανίας του Ισραήλ. Ο Νιρ Μπαρκάτ αναφέρεται ως ο πιθανός διάδοχος του Μπενιαμίν Νετανιάχου στο κόμμα Λικούντ. Κρίνοντας από τις θέσεις του, θα είναι η «αρμονική» συνέχεια μια ακραίας πλην υπόδικης ηγεσίας.

Από τότε που συμφωνήθηκε η κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, οι Ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις δολοφόνησαν πάνω από 450 ανθρώπους, εκ των οποίων πάνω από 100 είναι παιδιά, σύμφωνα με τη UNICEF.

Μιλώντας όμως ο Μπαρκάτ στο περιοδικό Foreign Policy, στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, έδειξε να έχει μια άλλη… πληροφόρηση, καθώς αμφισβητεί τα παραπάνω στοιχεία.

«Δεν ξέρω από πού αντλείτε τις πληροφορίες σας, αλλά οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας προστατεύουν το Ισραήλ» απάντησε στον Ράβι Άγκραουαλ, αρχισυντάκτη του Foreign Policy. «Και αν κάποιος προσπαθήσει να τις αμφισβητήσει, ρισκάρει τη ζωή του. Υπήρξαν αρκετές συγκρούσεις, κυρίως με τρομοκράτες που προσπάθησαν να πλήξουν Ισραηλινούς. Αρκετοί Ισραηλινοί τραυματίστηκαν και σκοτώθηκαν επίσης».

Ο Ισραηλινός πολιτικός υπογραμμίζει ότι το ζήτημα εξαρτάται από την τοπική ηγεσία στη Γάζα. Τη στιγμή που θα υπάρξουν άνθρωποι που επιδιώκουν την ειρήνη, θα έχουμε ειρήνη μαζί τους. Και όσο απειλούν το Ισραήλ, θα ξέρουμε πώς να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας.

Ο Μπαρκάτ κατηγορεί του Παλαιστινίους που, παρά την αποχώρηση των Ισραηλινών από τη Γάζα πριν 15 χρόνια, επένδυσαν σε τρομοκρατικές υποδομές μαζί με τις πολιτικές, όπως ισχυρίζεται. «Βλέπετε όλα τα τούνελ που συνδέονται υπόγεια, όλα προετοιμασμένα για να επιτεθούν στο Ισραήλ, για να εκτοξεύσουν πυραύλους. Ο μόνος τρόπος να αφαιρεθεί όλη αυτή η υποδομή είναι να απομακρυνθεί. Και ο λαός της Γάζας πρέπει να αποφασίσει: αν επιτρέπουν σε τρομοκράτες να χτίζουν τρομοκρατικές υποδομές κάτω από τα σπίτια τους, εμείς θα τις διαλύσουμε».

Ανυπόστατες οι κατηγορίες

Θεωρεί εντελώς ανυπόστατες της κατηγορίες για γενοκτονία από πλευράς Ισραήλ. «Διαφωνούμε πλήρως. Τα γεγονότα είναι λανθασμένα. Και είμαστε απολύτως δεσμευμένοι να διασφαλίσουμε τον λαό μας».

Δηλώνει πολύ χαρούμενος για το Συμβούλιο Ειρήνης του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. «Με πολλούς τρόπους, εξισορροπεί ή λειτουργεί ως εναλλακτική λύση στον ΟΗΕ, ο οποίος είναι απολύτως δυσλειτουργικός εδώ και δεκαετίες. Και ελπίζω ότι αυτό θα μας βοηθήσει να δημιουργήσουμε μια ομπρέλα για την ειρήνη στην περιοχή».

Για τη πρόσκληση του Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ στο Συμβούλιο Ειρήνης δηλώνει ότι είναι ευπρόσδεκτος, ωστόσο έχει επιφυλάξεις για ορισμένες χώρες, με την έννοια ότι δεν θα τους επιτρέψει η χώρα του να αποκτήσουν ερείσματα στη Γάζα, καθώς είναι αντίπαλες του Ισραήλ.

«Αλλά το να υπάρχει μια εναλλακτική ομάδα χωρών, μια εναλλακτική στον ΟΗΕ, υπό την ηγεσία του προέδρου Τραμπ; Νομίζω ότι κάνει καλή δουλειά και τον στηρίζουμε».

Ο Ισραηλινός υπουργός επενάλαβε ότι στόχος του Ισραήλ είναι η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί και να μην συνεχίσει να κυβερνά τη Λωρίδα της Γάζας.

Να δοθεί χάρη στον Νετανιάχου

Ο Μπαρκάτ στηρίζει την παρότρυνση του προέδρου Τραμπ στον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ, να δώσει χάρη στον πρωθυπουργό Νετανιάχου. «Έχω εκφράσει δημόσια πολλές φορές ότι είναι κάπως πολύ άβολο, σε καιρό πολέμου -ο πρωθυπουργός Νετανιάχου κάνει εξαιρετική δουλειά ηγούμενος του Ισραήλ- να πρέπει να ασχολείται με τη δίκη του. Πρέπει να απαλλαγεί από αυτές τις υποχρεώσεις, να αναβληθούν τα πάντα ή ακόμη και να ακυρωθούν. Αυτή είναι η άποψή μου και δεν έχει αλλάξει».

Φιλοδοξεί να σταματήσει το Ισραήλ να δέχεται βοήθεια από τις ΗΠΑ. «Νομίζω ότι είναι η σωστή κίνηση. Το να κάνει το Ισραήλ να σκέφτεται πιο ανεξάρτητα είναι σωστό για εμάς. Και θέλουμε, στο τέλος αυτής της διαδικασίας, να κοιτάξουμε τους Αμερικανούς στα μάτια και να πούμε: «Σας ευχαριστούμε για τη τεράστια στήριξη όλα αυτά τα χρόνια, και τώρα είμαστε ανεξάρτητοι». Είναι καλό και για τις δύο πλευρές».

Και σε κάθε περίπτωση, τώρα κοιτάζουμε να επεκτείνουμε την εστίασή μας στην Ινδία και σε άλλες χώρες της Ασίας. Και ίσως το επόμενο βήμα να είναι η Αφρική.

«Όσοι μιλάνε για γενοκτονία, αυτοί θα χάσουν»

Με δεδομένο ότι πολλές χώρες πιστεύουν ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει γενοκτονία, έχουν αυξηθεί τα μποϊκοτάζ ισραηλινών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, ενώ υπάρχουν προτάσεις από την Ολλανδία, την Ισπανία, το Βέλγιο, την Ιρλανδία και άλλες χώρες για απαγόρευση εισαγωγών από τους εποικισμούς.

Ο Μπαρκάτ απαντά πως κάτι τέτοιο θα πλήξει τις χώρες που μιλάνε για γενοκτονία του Ισραήλ. «Αυτό που έμαθα σε όλη την επιχειρηματική μου καριέρα είναι ότι αν, ας πούμε, μια συγκεκριμένη χώρα στην Ευρώπη «κομπιάζει» απέναντι στο Ισραήλ, εντάξει. Ξέρουμε πού είμαστε ευπρόσδεκτοι και θα κάνουμε καλύτερες δουλειές εκεί όπου μας θέλουν. Ξέρουμε πώς να παρακάμπτουμε κάθε εμπόδιο. Κοιτάξτε την Τουρκία ως παράδειγμα. Στη μέση του πολέμου, σχεδόν πριν από δύο χρόνια, αποφάσισαν να σταματήσουν το εμπόριο με το Ισραήλ. Τι συνέβη; Βρήκαμε εναλλακτικές διαδρομές και η χώρα που υπέφερε περισσότερο ήταν η ίδια η Τουρκία, γιατί οι Ισραηλινοί επιχειρηματίες ήταν πολύ ευέλικτοι στη σκέψη τους. Όπως το νερό, ξέρουμε πώς να παρακάμπτουμε όλα τα εμπόδια. Και στο τέλος, είμαστε πολύ περήφανοι για αυτό που κάνουμε, για την ποιότητα των προϊόντων που μπορούμε να παράγουμε, και όποιος μας αμφισβητεί, τελικά θα βρούμε τρόπο είτε να τον παρακάμψουμε είτε να φτάσουμε στο ίδιο σημείο με άλλα μέσα».

Τέλος επαναλαμβάνει πως είναι ανοησίες όσα λέγονται για το Ισραήλ ότι διέπραξε γενοκτονία. «Είναι ανοησίες. Και οι άνθρωποι πρέπει να καταλάβουν ότι οι δημοκρατίες πρέπει να υπερασπίζονται τον εαυτό τους. Πολύ λίγες χώρες στον κόσμο έχουν αντιμετωπίσει μια τέτοια τζιχαντιστική οργάνωση. Και σας λέω ότι, κάτω από το ραντάρ, όλες οι χώρες -η πλειονότητα των χωρών- θέλουν να μάθουν από την εμπειρία μας, τόσο σε αμυντικά όσο και σε επιθετικά εργαλεία και αξίες».