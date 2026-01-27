Συλλυπητήρια Νίκου Γκάλη: «Είναι εξαιρετικά λυπηρό να χάνουν τη ζωή τους νέοι άνθρωποι» (pic)

Στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο Νίκος Γκάλης.

Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, μέσω των social media, εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια των νεαρών ανθρώπων που ταξίδευαν με προορισμό τη Γαλλία, προκειμένου να στηρίξουν την ομάδα τους, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

Η ανάρτηση του Νίκου Γκάλη:

«Είναι εξαιρετικά λυπηρό να χάνουν τη ζωή τους νέοι άνθρωποι, σε ένα ταξίδι χαράς για να υποστηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα.

Θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειές τους».

