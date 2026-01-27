Είναι κάποιες συμπεριφορές που εκδηλώνει η γάτα, οι οποίες μας προκαλούν «πονοκέφαλο».

Ωστόσο, για τη γάτα ορισμένες είναι άκρως φυσιολογικές, ενώ άλλες δείχνουν ότι κάτι δεν πάει καλά.

«Η συμβίωση με μια γάτα για πολλούς ανθρώπους είναι πηγή χαράς, τρυφερότητας και συντροφικότητας. Ωστόσο, δεν είναι σπάνιο να εμφανιστούν συμπεριφορές που μας προβληματίζουν, κουράζουν ή μας κάνουν να νιώθουμε ότι «κάτι δεν πάει καλά»», λέει ο σύμβουλος – εκπαιδευτής σκύλου και γάτας, Κώστας Κονταξής.

Αυτές οι συμπεριφορές, συχνά, αναφέρει ο κ. Κονταξής, χαρακτηρίζονται ως ανεπιθύμητες, όχι επειδή η γάτα κάνει κάτι λάθος. Αλλά επειδή έρχονται σε αντίθεση με τον τρόπο ζωής μας ή με τις προσδοκίες που έχουμε από εκείνη.

Η θετική εκπαίδευση αποτελεί τον πυρήνα για την αντιμετώπιση των ανεπιθύμητων συμπεριφορών

Για να μπορέσουμε να τις αντιμετωπίσουμε ουσιαστικά, επισημαίνει ο ειδικός, χρειάζεται πρώτα να αλλάξουμε τον τρόπο που τις αντιλαμβανόμαστε.

Τι μας δείχνει η γάτα όταν εκδηλώνει ανεπιθύμητες συμπεριφορές

Όταν λέμε, λοιπόν, ανεπιθύμητες συμπεριφορές, διευκρινίζει ο κ. Κονταξής, εννοούμε κάθε συμπεριφορά που δυσκολεύει τη συμβίωση ανθρώπου και γάτας.

Για τη γάτα όμως, αυτή η συμπεριφορά έχει πάντα κάποιο νόημα. Μπορεί να σχετίζεται με φυσικά ένστικτα, όπως είναι το ξύσιμο και το σκαρφάλωμα. Με συναισθήματα, όπως είναι το άγχος ή η ανασφάλεια, αλλά και με ανεκπλήρωτες ανάγκες, όπως είναι το παιχνίδι, ο έλεγχος του χώρου ή η ασφάλεια.

Η γάτα δεν λειτουργεί με κακία, αποσαφηνίζει ο κ. Κονταξής, ούτε προσπαθεί να μας εκνευρίσει ή να μας «εκδικηθεί».

Αντίθετα, μας δείχνει με τον δικό της τρόπο ότι κάτι στο περιβάλλον της ή στη σχέση μας χρειάζεται προσαρμογή.

Η γάτα ξύνει με τα νύχια της αντικείμενα

Ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα, που αναφέρουν οι κηδεμόνες, λέει ο κ. Κονταξής, είναι το ξύσιμο σε καναπέδες, πολυθρόνες ή κουρτίνες.

Το ξύσιμο είναι απολύτως φυσιολογική συμπεριφορά για τη γάτα. Καθώς ακονίζει τα νύχια της, τεντώνει το σώμα της και αφήνει οπτικά και οσφρητικά σημάδια στον χώρο.

Όταν μια γάτα ξύνει τον καναπέ, δεν το κάνει επειδή δεν της αρέσει το έπιπλο. Αλλά επειδή, συνήθως βρίσκεται σε κεντρικό σημείο του σπιτιού και της προσφέρει την αίσθηση ότι «ανήκει» στον χώρο.

Η επίλυση αυτού του προβλήματος, τονίζει ο κ. Κονταξής, δεν λύνεται με φωνές ή τιμωρία, αλλά με σωστή καθοδήγηση.

Αν τοποθετήσουμε σταθερά, ελκυστικά ονυχοδρόμια κοντά στα σημεία που ήδη ξύνει η γάτα, και την επιβραβεύουμε κάθε φορά που τα χρησιμοποιεί, τότε, σταδιακά θα αλλάξει τη συμπεριφορά της.

Παράλληλα, μπορούμε να κάνουμε τον καναπέ λιγότερο ελκυστικό, προσωρινά. Για παράδειγμα, σταματάμε να παίζουμε μαζί της πάνω στον καναπέ, τον καλύπτουμε με ένα σεντόνι.

Δεν χρειάζεται ένταση μέχρι να μάθει τη νέα της επιλογή.

Η γάτα γραπώνεται στα πόδια ή στα χέρια μας – Τι κάνουμε

Ένα άλλο συχνό ζήτημα, σύμφωνα με τον κ. Κονταξή, είναι η γάτα που γραπώνεται στα πόδια ή στα χέρια μας. Και προσπαθεί να ανέβει πάνω μας. Πολλοί το ερμηνεύουν ως επιθετικότητα ή κακή συμπεριφορά, όμως στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για παιχνίδι ή για υπερένταση.

Ιδιαίτερα σε νεαρές γάτες ή σε γάτες που δεν έχουν επαρκή καθημερινή εκτόνωση, το σώμα του ανθρώπου γίνεται το πιο άμεσα διαθέσιμο «αντικείμενο».

Η λύση εδώ, ενημερώνει ο κ. Κονταξής, βρίσκεται στη σωστή διοχέτευση της ενέργειας.

Αντί να παίζουμε με τα χέρια μας, προσφέρουμε παιχνίδια που θυμίζουν λεία, όπως καλάμια ή μπάλες, και καθιερώνουμε καθημερινές στιγμές παιχνιδιού.

Όταν η γάτα επιλέξει να γραπωθεί πάνω μας, απομακρυνόμαστε ήρεμα και διακόπτουμε την αλληλεπίδραση. Έτσι, δείχνουμε ότι αυτός ο τρόπος δεν φέρνει το αποτέλεσμα που επιθυμεί.

Το σάλτο της γάτας στα ψηλά σημεία της κουζίνας – Η οριστική λύση

Πολλοί κηδεμόνες δυσκολεύονται επίσης, αναφέρει ο κ. Κονταξής, με το γεγονός ότι η γάτα ανεβαίνει στα έπιπλα της κουζίνας.

Από την ανθρώπινη σκοπιά, τίθεται θέμα υγιεινής και καθαριότητας. Από τη σκοπιά της γάτας όμως, τα ψηλά σημεία της εξασφαλίζουν ασφάλεια και έλεγχο του χώρου.

«Η κουζίνα, συχνά αποτελεί ένα μέρος με ενδιαφέρον, μυρωδιές και κίνηση. Αντί να προσπαθούμε να την αποτρέπουμε συνεχώς, κάτι που συνήθως εντείνει τη συμπεριφορά, μπορούμε να της προσφέρουμε εναλλακτικά ψηλά σημεία. Όπως ράφια ή δέντρα γάτας σε κοντινό χώρο», συμβουλεύει ο κ. Κονταξής.

Με αυτόν τον τρόπο, εξηγεί, η γάτα ικανοποιεί την ανάγκη της για ύψος χωρίς να χρειάζεται να ανεβαίνει στους πάγκους.

Παράλληλα, φροντίζουμε να μην αφήνουμε τρόφιμα εκτεθειμένα, ώστε να μειώσουμε το κίνητρο.

Όταν η γάτα κάνει την ανάγκη της εκτός του επιθυμητού μέρους

Ένα από τα πιο αγχωτικά προβλήματα για τους κηδεμόνες, λέει ο κ. Κονταξής, είναι όταν η γάτα να κάνει την ανάγκη της έξω από το κουτί της άμμου.

Αυτή η συμπεριφορά, συχνά παρεξηγείται και ερμηνεύεται ως πείσμα. Όμως, στην πραγματικότητα αποτελεί ένδειξη ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Μπορεί να είναι δείγμα στρες, να υπάρχει κάποια αλλαγή στο περιβάλλον της, το κουτί με την άμμο να το έχουμε τοποθετήσει σε λάθος σημείο. Ή να δείχνει τη δυσαρέσκεια της με το είδος της άμμου ή με την καθαριότητα του κουτιού.

«Για να το αντιμετωπίσουμε, χρειάζεται πρώτα να διασφαλίσουμε ότι το κουτί βρίσκεται σε ήσυχο, προσβάσιμο σημείο και καθαρίζεται τακτικά. Πολλές γάτες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες σε μυρωδιές και αλλαγές. Και, μπορεί να αποφεύγουν το κουτί αν δεν νιώθουν άνετα», διευκρινίζει ο κ. Κονταξής.

Συνεχίζει λέγοντας ότι με υπομονή και παρατήρηση, συνήθως μπορούμε να εντοπίσουμε τι ενοχλεί τη γάτα και να την οδηγήσουμε στο επιθυμητό σημείο.

Η θετική εκπαίδευση είναι το «κλειδί» για τις ανεπιθύμητες συμπεριφορές

«Η θετική εκπαίδευση αποτελεί τον πυρήνα για την αντιμετώπιση όλων αυτών των συμπεριφορών. Δεν βασίζεται στην τιμωρία, αλλά στην ενίσχυση των επιθυμητών επιλογών», τονίζει ο κ. Κονταξής.

Όταν η γάτα κάνει κάτι που μας αρέσει, υπογραμμίζει, το αναγνωρίζουμε και το ενισχύουμε με τρόπο που έχει αξία για εκείνη. Αυτό, μπορεί να είναι μια λιχουδιά, λίγη προσοχή ή παιχνίδι.

Με αυτόν τον τρόπο, η γάτα μαθαίνει ποια συμπεριφορά της προσφέρει ασφάλεια και της δημιουργεί θετικά συναισθήματα.

Είναι επίσης σημαντικό, επισημαίνει ο ειδικός, να θυμόμαστε ότι η αλλαγή συμπεριφοράς δεν είναι άμεση. Οι γάτες χρειάζονται χρόνο για να προσαρμοστούν και να εμπιστευτούν το περιβάλλον τους.

Οι μικρές βελτιώσεις είναι σημάδι ότι κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Η συνέπεια από όλους τους ανθρώπους του σπιτιού είναι καθοριστική, καθώς οι διαφορετικές αντιδράσεις μπερδεύουν τη γάτα και δυσκολεύουν τη διαδικασία.

Βλέπουμε τον κόσμο μέσα από τα μάτια της γάτας

Ο κ. Κονταξής, κάνει σαφές ότι η αντιμετώπιση των ανεπιθύμητων συμπεριφορών γατών δεν αφορά μόνο τη διόρθωση μιας πράξης, αλλά τη συνολική κατανόηση του ζώου.

Όσο περισσότερο προσπαθούμε να δούμε τον κόσμο μέσα από τα μάτια της γάτας, τόσο πιο εύκολο γίνεται να βρούμε λύσεις που σέβονται τις ανάγκες της. Αλλά και βελτιώνουν τη σχέση μας.

Κλείνοντας, ο κ. Κονταξής υπογραμμίζει: «Με γνώση, υπομονή και θετική προσέγγιση, οι περισσότερες δυσκολίες μπορούν να μετατραπούν σε ευκαιρίες για μια πιο ουσιαστική και ισορροπημένη συμβίωση».

⃰ Ο κύριος Κώστας Κονταξής είναι απόφοιτος της Pets Pro Academy, σύμβουλος και εκπαιδευτής σκύλου και γάτας.

Και, όπως λέει: «Η αγάπη μου για τα ζώα ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία, αλλά η εκπαίδευση μου κέντρισε το ενδιαφέρον όταν γνώρισα ένα σκυλάκι που είχε αρκετά προβλήματα συμπεριφοράς».

Είναι κάτοχος της ιστοσελίδας wooftrainer.gr.