Μήπως αναρωτιέστε εάν η γάτα σας θέλει να βγει βόλτα; – Πώς θα το μάθετε
Pet Stories 23 Αυγούστου 2025

Μήπως αναρωτιέστε εάν η γάτα σας θέλει να βγει βόλτα; – Πώς θα το μάθετε

Μία γάτα μπορεί να πάει βόλτα, είτε με το κλουβάκι μεταφοράς, είτε φορώντας σαμαράκι και λουράκι. Οι απόψεις των ειδικών.

Τζούλη Τούντα
ΡεπορτάζΤζούλη Τούντα
A
A
Vita.gr
Νέα έρευνα: Ο παράγοντας X που μπορεί να μας δώσει το εισιτήριο της μακροζωίας

Νέα έρευνα: Ο παράγοντας X που μπορεί να μας δώσει το εισιτήριο της μακροζωίας

Spotlight

Η βόλτα για τον σκύλο είναι άκρως αναγκαία. Η γάτα είναι ένα αξιοθαύμαστο αιλουροειδές ζώο, που έχει τις δικές της επιθυμίες και ανάγκες.

«Μία απορία που έχουν οι περισσότεροι άνθρωποι όταν αποκτούν γάτα, είναι εάν το ζώο πρέπει να μένει πάντα μέσα στο σπίτι, ή μπορεί να απολαμβάνει τις βόλτες, όπως ο σκύλος.
Η ιδέα της βόλτας για τη γάτα δεν είναι καινούργια. Τα τελευταία χρόνια, όμως, γίνεται πιο συχνή, καθώς πολλοί κηδεμόνες αναζητούν τρόπους για να προσφέρουν στο κατοικίδιό τους περισσότερα ερεθίσματα και εμπειρίες», αναφέρει ο σύμβουλος – εκπαιδευτής σκύλου και γάτας, Κώστας Κονταξής.

Βόλτα με τη γάτα μέσα στο κλουβάκι μεταφοράς

Ένας από αυτούς τους τρόπους είναι να βγάλουμε τη γάτα βόλτα μέσα στο κλουβάκι μεταφοράς της. «Είναι, όμως, πραγματικά καλή ιδέα;», θέτει το ερώτημα ο κ. Κονταξής.

Το να μπει μια γάτα στο κλουβάκι και να βγει βόλτα στον έξω κόσμο, δεν είναι πάντα εύκολο

Πολλές γάτες μπορούν να συνηθίσουν το σαμαράκι και το λουρί, με σταδιακή και θετική εκπαίδευση

Οι περισσότερες γάτες, εξηγεί, έχουν συνδέσει το κλουβάκι με δυσάρεστες εμπειρίες. Όπως οι επισκέψεις στον κτηνίατρο, μια μετακόμιση, ή ένα μεγάλο ταξίδι που τους προκαλεί άγχος.
Αυτό σημαίνει ότι το κλουβάκι δεν είναι ένας χώρος που η γάτα αναζητά για να χαλαρώσει.

Ωστόσο, με σωστή εξοικείωση μπορεί να μετατραπεί σε ασφαλές καταφύγιο.

Οι ειδικοί στη συμπεριφορά γάτας τονίζουν ότι, όταν η πόρτα του κλουβιού μένει ανοιχτή μέσα στο σπίτι, με κουβέρτες, παιχνίδια, ή λιχουδιές, η γάτα αρχίζει να το βλέπει σαν δικό της μέρος.
Έτσι, η εμπειρία της βόλτας μπορεί να γίνει λιγότερο αγχωτική.

Σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει για τη συμπεριφορά των γατών, δύο από τους πιο σημαντικούς παράγοντες, για να νιώθουν άνετα τα αγαπημένα μας αιλουροειδή, είναι η ασφάλεια και η δυνατότητα να ελέγχουν το περιβάλλον τους.
Ένα κλουβάκι, επισημαίνει ο κ. Κονταξής, μπορεί να τους προσφέρει αυτή την ασφάλεια. Ειδικά, αν το περιβάλλον όπου βρίσκονται, είναι γεμάτο από άγνωστους ήχους και κινήσεις.

Ωστόσο, δεν ισχύει το ίδιο για όλες τις γάτες. Μερικές θα παραμείνουν ανήσυχες ή θα νιαουρίζουν έντονα, δείχνοντας πως δεν απολαμβάνουν την εμπειρία.

Κάθε γάτα έχει τη δική της προσωπικότητα και τα όρια της

«Οι γάτες είναι ζώα με έντονη προσωπικότητα και έχουν διαφορετικά όρια η κάθε μία. Αυτό που σε μια γάτα φαίνεται διασκεδαστικό, για μια άλλη μπορεί να είναι πηγή άγχους», επισημαίνει ο κ. Κονταξής.

Το να μπει μια γάτα στο κλουβάκι και να βγει βόλτα στον έξω κόσμο, δεν είναι πάντα εύκολο. Αν το ζώο δείχνει να πανικοβάλλεται, να προσπαθεί να δραπετεύσει, ή να μένει ακίνητο από φόβο, τότε ο κηδεμόνας πρέπει να σεβαστεί τα όριά της. Η βόλτα, τονίζει ο κ. Κονταξής, δεν πρέπει ποτέ να γίνεται πιεστικά, γιατί μπορεί να δημιουργήσει μια δύσπιστη γάτα.

Πώς η γάτα δείχνει τι νιώθει κατά τη διάρκεια της βόλτας – Τι προσέχουμε

Είναι σημαντικό, υπογραμμίζει ο κ. Κονταξής, ο κηδεμόνας να παρατηρεί τη «γλώσσα του σώματος» της γάτας.
Αυτιά κολλημένα πίσω, φουντωμένη ουρά, χαμηλωμένο σώμα, ή συνεχές νιαούρισμα, είναι σημάδια φόβου.

Αντίθετα, μια γάτα που κοιτάζει τριγύρω με περιέργεια, μυρίζει τον αέρα και δείχνει χαλαρή στάση, πιθανόν απολαμβάνει τη βόλτα της μέσα από το κλουβάκι.


Παρόλο που η γάτα είναι προστατευμένη μέσα στο κλουβάκι, υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να σκεφτούμε.
Ο θόρυβος από τα αυτοκίνητα, οι φωνές, ή ένας σκύλος που πλησιάζει, μπορεί να τρομάξουν τη γάτα.
Η έντονη ζέστη το καλοκαίρι μπορεί, επίσης, να της προκαλέσει δυσφορία.
Μια γάτα που στρεσάρεται πολύ, μπορεί να συνδέσει αρνητικά το κλουβάκι με την εμπειρία. Και αργότερα, να αρνείται να μπει σε αυτό, ακόμη και για τον κτηνίατρο.

Ο κηδεμόνας πρέπει να είναι σε εγρήγορση, να μην αφήνει ποτέ το κλουβάκι εκτεθειμένο στον δρόμο. Επίσης, όταν πλησιάζουν άγνωστα ζώα. Και να αποφεύγει πολυσύχναστα μέρη.

Βόλτα με λουράκι και σαμαράκι

Τα τελευταία χρόνια, ενημερώνει ο κ. Κονταξής, γίνεται όλο και πιο γνωστή η εκπαίδευση της γάτας στο λουρί.
Αν και ακούγεται παράξενο, πολλές γάτες μπορούν να συνηθίσουν το σαμαράκι και το λουρί, με σταδιακή και θετική εκπαίδευση. Η διαδικασία, όμως, απαιτεί υπομονή και σωστά βήματα.
Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει ο κηδεμόνας, περιγράφει ο κ. Κονταξής, είναι να αφήσει το σαμαράκι σε ένα σημείο του σπιτιού, ώστε να το μυρίσει η γάτα. Στη συνέχεια, μπορεί να της το φορέσει για λίγα λεπτά, δίνοντάς της λιχουδιά. Σταδιακά αυξάνεται ο χρόνος.

Η βόλτα ξεκινάει πάντα σε ασφαλές και ήσυχο περιβάλλον, όπως είναι μια αυλή, ή το μπαλκόνι. Στη συνέχεια πηγαίνουμε τη γάτα σε πιο ανοιχτούς χώρους.

Έρευνες έχουν δείξει ότι η βόλτα της γάτας με λουρί μπορεί να της προσφέρει πλούσια ερεθίσματα και να ενισχύσει τη σχέση της με τον κηδεμόνας της, με την προϋπόθεση ότι σεβόμαστε τα όρια του ζώου.

Δεν μπορούν όλες οι γάτες να εξοικειωθούν με το σαμαράκι και το λουρί. Ειδικά, οι γάτες που έχουν έντονα φοβική προσωπικότητα. Ωστόσο, για τις πιο κοινωνικές και περίεργες, το λουρί και το σαμαράκι μπορεί να είναι μια συναρπαστική εμπειρία.

Η βόλτα της γάτας δεν είναι ανάγκη

Συνοψίζοντας, ο κ. Κονταξής, υπογραμμίζει: «Η βόλτα της γάτας, είτε με κλουβάκι, είτε με λουρί, δεν είναι ανάγκη, αλλά επιλογή.

Μια γάτα που ζει σε πλούσιο εσωτερικό περιβάλλον, με παιχνίδια, κρυψώνες και ευκαιρίες για αναρρίχηση, δεν στερείται ποιότητας ζωής. Αν, όμως, ο κηδεμόνας θέλει να της προσφέρει την εμπειρία της βόλτας, χρειάζεται να σεβαστεί τον χαρακτήρα και τα όριά της. Βόλτα δεν πηγαίνουμε για εμάς, αλλά για τη γάτα, προκειμένου να αποκτήσει θετικές εμπειρίες».

O σύμβουλος – εκπαιδευτής σκύλου και γάτας, Κώστας Κονταξής

● Ο κ. Κώστας Κονταξής είναι απόφοιτος της Pets Pro Academy, σύμβουλος και εκπαιδευτής σκύλου και γάτας.

Και, όπως λέει: «Η αγάπη μου για τα ζώα ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία, αλλά η εκπαίδευση μου κέντρισε το ενδιαφέρον όταν γνώρισα ένα σκυλάκι που είχε αρκετά προβλήματα συμπεριφοράς».

Είναι κάτοχος της ιστοσελίδας wooftrainer.gr.

Ηλεκτρισμός
Χρηματιστήριο Eνέργειας: Τα μελτέμια… έριξαν τις τιμές στη χονδρεμπορική ρεύματος

Χρηματιστήριο Eνέργειας: Τα μελτέμια… έριξαν τις τιμές στη χονδρεμπορική ρεύματος

