Ζημιές στην παραλία Μαραθώνα λόγω ισχυρών ανέμων – Έπεσαν σκέπαστρα και τέντες

Ζημιές σε επιχειρήσεις που βρίσκονται στην Παραλία Μαραθώνα προκάλεσαν οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή, με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Κυπαρίσση να κάνει λόγο για ανεμοστρόβιλο.

Όπως φαίνεται και στις εικόνες, έπεσαν σκέπαστρα και τέντες ενώ διάφορα αντικείμενα από μαγαζιά διασπορπίστηκαν στον δρόμο.

Σύμφωνα με το marathonpress, ο δρόμος από την πλατεία Αγίου Παντελεήμονα προς τις καφετέριες και η οδός Γκούρα έχουν κλείσει μέχρι να αποκατασταθούν οι ζημιές και η ηλεκτροδότηση.

Στο σημείο βρίσκονται συνεργεία της Πυροσβεστικής, του ΔΕΔΔΗΕ και της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.