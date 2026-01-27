newspaper
Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ζημιές στην παραλία Μαραθώνα λόγω ισχυρών ανέμων – Έπεσαν σκέπαστρα και τέντες
Ελλάδα 27 Ιανουαρίου 2026, 11:36

Ζημιές στην παραλία Μαραθώνα λόγω ισχυρών ανέμων – Έπεσαν σκέπαστρα και τέντες

Από τον δυνατό αέρα, διάφορα αντικείμενα από καταστήματα διασπορπίστηκαν στον δρόμο

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Στο φως η κρυφή σύνδεση: Γιατί η νεφρική νόσος «χτυπά» κατευθείαν την καρδιά

Στο φως η κρυφή σύνδεση: Γιατί η νεφρική νόσος «χτυπά» κατευθείαν την καρδιά

Spotlight

Ζημιές σε επιχειρήσεις που βρίσκονται στην Παραλία Μαραθώνα προκάλεσαν οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή, με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Κυπαρίσση να κάνει λόγο για ανεμοστρόβιλο.

Όπως φαίνεται και στις εικόνες, έπεσαν σκέπαστρα και τέντες ενώ διάφορα αντικείμενα από μαγαζιά διασπορπίστηκαν στον δρόμο.

Σύμφωνα με το marathonpress, ο δρόμος από την πλατεία Αγίου Παντελεήμονα προς τις καφετέριες και η οδός Γκούρα έχουν κλείσει μέχρι να αποκατασταθούν οι ζημιές και η ηλεκτροδότηση.

Στο σημείο βρίσκονται συνεργεία της Πυροσβεστικής, του ΔΕΔΔΗΕ και της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
MSCI: Κληρώνει στις 31 Μαρτίου η αναβάθμιση της Ελλάδας

MSCI: Κληρώνει στις 31 Μαρτίου η αναβάθμιση της Ελλάδας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Στο φως η κρυφή σύνδεση: Γιατί η νεφρική νόσος «χτυπά» κατευθείαν την καρδιά

Στο φως η κρυφή σύνδεση: Γιατί η νεφρική νόσος «χτυπά» κατευθείαν την καρδιά

Business
Βιολάντα: Σε σοκ η επιχειρηματική κοινότητα από την τραγωδία στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα

Βιολάντα: Σε σοκ η επιχειρηματική κοινότητα από την τραγωδία στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα

inWellness
inTown
Stream newspaper
Τρίκαλα: Στο μικροσκόπιο τα σενάρια για την έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα – Η περίεργη μυρωδιά και η πιθανότητα διαρροής προπανίου
Ελλάδα 27.01.26

Στο μικροσκόπιο τα σενάρια για την έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα - Η περίεργη μυρωδιά και η πιθανότητα διαρροής προπανίου

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρχές προκύπτει ότι η έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα προηγήθηκε της φωτιάς

Σύνταξη
Εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα: Ανέσυραν την πέμπτη σορό από το εργοστάσιο Βιολάντα οι πυροσβέστες
Ελλάδα 27.01.26

Εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα: Ανέσυραν την πέμπτη σορό από το εργοστάσιο Βιολάντα οι πυροσβέστες

Αυλαία στο σοκαριστικό εργατικό δυστύχημα με την μεγάλη έκρηξη και φωτιά στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα. Βρέθηκε και η σορός της πέμπτης εργάτριας που αναζητείτο

Σύνταξη
Σέρρες: «Υπουργείο Παιδείας και Περιφερειακή Διεύθυνση γνώριζαν και δεν έκαναν τίποτα» για την καθηγήτρια
Ελλάδα 27.01.26

Σέρρες: «Υπουργείο Παιδείας και Περιφερειακή Διεύθυνση γνώριζαν και δεν έκαναν τίποτα» για την καθηγήτρια

Η Ομοσπονδία Γονέων Κεντρικής Μακεδονίας σημειώνει ότι είχαν γίνει έγγραφες καταγγελίες στην αρμόδια διεύθυνση για τη συμπεριφορά της καθηγήτριας που φίμωσε μαθητή στις Σέρρες

Σύνταξη
Το ΕΚΠΑ κορυφαίο Πανεπιστήμιο σε Ελλάδα και Κύπρο με άνοδο 100 θέσεων, σύμφωνα με το «Times Higher Education World University Rankings»
Διάκριση 27.01.26

Το ΕΚΠΑ κορυφαίο Πανεπιστήμιο σε Ελλάδα και Κύπρο με άνοδο 100 θέσεων, σύμφωνα με το «Times Higher Education World University Rankings»

Με βάση τα αποτελέσματα το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ανέβηκε κατά 100 θέσεις σε σχέση με την περσινή κατάταξη ευρισκόμενο πλέον στις θέσεις 401-500 παγκοσμίως και στην 1η θέση μεταξύ των 24 Ελληνικών και Κυπριακών πανεπιστημίων που συμπεριλαμβάνονται στην φετινή κατάταξη

Σύνταξη
Καιρός – Κακοκαιρία: Έρχονται νέες ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Πού χρειάζεται προσοχή
Έκτακτο δελτίο 27.01.26

Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας σαρώνουν τη χώρα: Έρχονται νέες ισχυρές καταιγίδες - Πού χρειάζεται προσοχή

Επιμένει η κακοκαιρία με ισχυρές βροχές και καταιγίδες συνοδευόμενες από τοπικές χαλαζοπτώσεις - Έκτακτο δελτίο με την ένδειξη πορτοκαλί προειδοποίηση από την ΕΜΥ

Σύνταξη
Τρίκαλα: Η μαύρη λίστα των εργατικών ατυχημάτων – «Είχαμε κάνει παρατηρήσεις για την ασφάλεια» λέει το Εργατικό Κέντρο
Τραγωδία στα Τρίκαλα 27.01.26

Τρίκαλα: Η μαύρη λίστα των εργατικών ατυχημάτων – «Είχαμε κάνει παρατηρήσεις για την ασφάλεια» λέει το Εργατικό Κέντρο

Του δυστυχήματος που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες, έχουν προηγηθεί εκατοντάδες εργατικά ατυχήματα στη Θεσσαλία - Μιλούν στο in o πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων και ο πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιωτικών Υπαλλήλων «Η ΕΝΩΣΗ»

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Συνελήφθη 48χρονος για αρχαιοκαπηλία στον Πειραιά – Είχε στην κατοχή του μαρμάρινη αρχαιότητα του 4ου π.Χ. αιώνα
Ελλάδα 26.01.26

Συνελήφθη 48χρονος για αρχαιοκαπηλία στον Πειραιά – Είχε στην κατοχή του μαρμάρινη αρχαιότητα του 4ου π.Χ. αιώνα

Μετά από καταγγελία και εισαγγελική παραγγελία έγινε έρευνα στο σπίτι του 48χρονου στον Πειραιά εντοπίστηκε κρυμμένη στο πατάρι μια μαρμάρινη ναόσχημη αναθηματική στήλη

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Μένει στη Ρόμα ο Τσιμίκας»
Ποδόσφαιρο 27.01.26

«Μένει στη Ρόμα ο Τσιμίκας»

Στη Ρόμα φαίνεται πως θα συνεχίσει ο Κώστας Τσιμίκας, αφού οι «τζιαλορόσι» τελικά αποφάσισαν πως δεν θέλουν να διακοπεί ο δανεισμός του και να επιστρέψει ο Έλληνας αμυντικός στη Λίβερπουλ.

Σύνταξη
Ο κρυφός μακροπρόθεσμος κίνδυνος της ΔΕΠΥ για την υγεία
Μελέτη 27.01.26

Ποιοι μακροπρόθεσμοι κίνδυνοι μπορεί να συνοδεύουν τη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής

Μεγάλη μελέτη δείχνει ότι τα άτομα που στην παιδική ηλικία έχουν ισχυρά χαρακτηριστικά της ΔΕΠΥ αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρών προβλημάτων υγείας στη μέση ηλικία.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Τελικά χωράνε κι άλλοι σταρ στην Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν – Αποκαλύφθηκε η guest εμφάνιση του Τράβις Σκοτ
Συνωστισμός 27.01.26

Τελικά χωράνε κι άλλοι σταρ στην Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν – Αποκαλύφθηκε η guest εμφάνιση του Τράβις Σκοτ

Τα τελευταία χρόνια, ο 34χρονος ράπερ Τράβις Σκοτ ψάχνει την ευκαιρία του στον κόσμο του Χόλιγουντ και ο Κρίστοφερ Νόλαν του έδωσε την ευκαιρία στην Οδύσσεια.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τρίκαλα: Στο μικροσκόπιο τα σενάρια για την έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα – Η περίεργη μυρωδιά και η πιθανότητα διαρροής προπανίου
Ελλάδα 27.01.26

Στο μικροσκόπιο τα σενάρια για την έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα - Η περίεργη μυρωδιά και η πιθανότητα διαρροής προπανίου

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρχές προκύπτει ότι η έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα προηγήθηκε της φωτιάς

Σύνταξη
Calma, «μη μιλάς» και σφιγμένες γροθιές: Ένα βίντεο… εντελώς Κριστιάνο Ρονάλντο! (vid)
Ποδόσφαιρο 27.01.26

Calma, «μη μιλάς» και σφιγμένες γροθιές: Ένα βίντεο… εντελώς Κριστιάνο Ρονάλντο! (vid)

Viral για ακόμη μια φορά έγινε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος κατάφερε να χωρέσει μέσα σε... λίγα δευτερόλεπτα ολόκληρη την πληθωρική, ποδοσφαιρική -και όχι μόνο- προσωπικότητά του!

Σύνταξη
Δαβίδ vs Γολιάθ – Ο νεότερος πρωθυπουργός στη Γροιλανδία απέναντι στον αναθεωρητισμό του Τραμπ
Γεωπολιτικό «πιόνι»; 27.01.26

Δαβίδ vs Γολιάθ – Ο νεότερος πρωθυπουργός στη Γροιλανδία απέναντι στον αναθεωρητισμό του Τραμπ

Ούτε ένα χρόνο μετά την εκλογή του, ο 34χρονος Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν δίνει την πιο δύσκολη μάχη για τη Γροιλανδία, εν μέσω γεωπολιτικής δίνης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα: Ανέσυραν την πέμπτη σορό από το εργοστάσιο Βιολάντα οι πυροσβέστες
Ελλάδα 27.01.26

Εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα: Ανέσυραν την πέμπτη σορό από το εργοστάσιο Βιολάντα οι πυροσβέστες

Αυλαία στο σοκαριστικό εργατικό δυστύχημα με την μεγάλη έκρηξη και φωτιά στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα. Βρέθηκε και η σορός της πέμπτης εργάτριας που αναζητείτο

Σύνταξη
Ρώσος στρατηγός: Η Ρωσία κατέλαβε 17 κοινότητες και 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην Ουκρανία τον Ιανουάριο
Ρώσος στρατηγός 27.01.26

Η Ρωσία κατέλαβε 17 κοινότητες και 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην Ουκρανία τον Ιανουάριο

Οι εξελίξεις καταγράφονται ενώ συνεχίζονται οι σφοδρές συγκρούσεις σε πολλά μέτωπα στην Ουκρανία, με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη.

Σύνταξη
Τα δεδομένα για Γιαμπουσέλε – Τι γράφουν στις ΗΠΑ για το μέλλον του…
Euroleague 27.01.26

Τα δεδομένα για Γιαμπουσέλε – Τι γράφουν στις ΗΠΑ για το μέλλον του…

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε μετράει αντίστροφα για να αποχωρήσει από τους Νικς και όλα δείχνουν ότι υπάρχει ένα μεγάλο φαβορί για να τον αποκτήσει – Όλα τα δεδομένα για τον Γάλλο φόργουορντ

Σύνταξη
Must Read
Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο