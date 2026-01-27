Κρήτη: Γυναίκα ζούσε τον τρόμο στο ίδιο της το σπίτι
Σύζυγος και πεθερά συνελήφθησαν από την αστυνομία ενώ σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία
- Δραματική μαρτυρία από την πλημμύρα στη Γλυφάδα: «Βγήκαν κολυμπώντας από τα παράθυρα - Το νερό έφτασε το 1,60»
- Βίντεο ντοκουμέντα από τη σπείρα που λήστευε καταστήματα στη Δυτική Αττική
- Κόλαφος η ΕΕΔΑ: Το νομοσχέδιο Πλεύρη οδηγεί στην ποινικοποίηση της ανθρωπιστικής δράσης
- Ενδοοικογενειακό επεισόδιο στο Χαλάνδρι: Επιτέθηκε στην αδερφή του και την τραυμάτισε στα μάτια
Εφιαλτικές στιγμές στα χέρια του συζύγου και της πεθεράς της βίωνε το τελευταίο διάστημα μία 31χρονη γυναίκα στην Κρήτη.
O σύζυγος και η πεθερά συνελήφθησαν από την αστυνομία
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, η 31χρονη βρήκε χθες το κουράγιο και ειδοποίησε την αστυνομία λέγοντας αρχικά πως είναι θύμα κακοποίησης και την έχουν κλεισμένη μέσα στο σπίτι σε χωριό της ενδοχώρας του Ηρακλείου.
Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και ελευθέρωσαν την 31χρονη η οποία τους ανέφερε πως τις τελευταίες τρεις ημέρες την είχαν «φυλακισμένη» στο σπίτι και δεν της επέτρεπε να βγει έξω ενώ όλες οι κινήσεις της παρακολουθούνταν τόσο από την πεθερά της όσο και από τον σύζυγό της.
Παράλληλα, ανέφερε πως και κατά το παρελθόν ο σύζυγός της είχε κακοποιητική συμπεριφορά απέναντί της με λεκτική και σωματική βία ενώ, μάλιστα, σε κάποια περίπτωση την είχε παρατήσει με το αυτοκίνητό τους σε απομακρυσμένη περιοχή και αναγκάστηκε να γυρίσει στο σπίτι με τα πόδια.
Αξίζει να σημειωθεί πως τόσο ο σύζυγος όσο και η πεθερά συνελήφθησαν από την αστυνομία ενώ σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία, παράνομη κατακράτηση ενώ ο σύζυγος διώκεται και για όπλα καθώς βρέθηκε στην κατοχή του κυνηγετικά όπλα και σφαίρες.
- ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης φέρει ακέραια την ευθύνη για την εξόντωση της ελληνικής κτηνοτροφίας
- Το έκτακτο δελτίο της ρουμανικής τηλεόρασης για το δυστύχημα με οπαδούς του ΠΑΟΚ (vid)
- Βιολάντα: Ανατριχιαστικές οι εικόνες από τα Τρίκαλα μετά την έκρηξη – Η επόμενη ημέρα στο μοιραίο εργοστάσιο
- Εξακολουθεί να «φλερτάρει» με το MAGA κίνημα η Νίκι Μινάζ
- Ναύπλιο: Αναβαθμίστηκε ιστορικό κτίριο της πόλης
- Παπασταύρου: Αναστολή οικοδομικών εργασιών στη Μήλο για το πεντάστερο ξενοδοχείο στο Σαρακήνικο
- Με Μιλουτίνοφ κόντρα στη Μπαρτσελόνα ο Ολυμπιακός
- BAFTA 2026: Πέντε υποψηφιότητες η Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου – Σαρώνουν τα One Battle After Another και Sinners
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις