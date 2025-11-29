newspaper
Σημαντική είδηση:
29.11.2025 | 18:55
Θρήνος στην Πάτρα: 22χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του
Σημαντική είδηση:
29.11.2025 | 14:23
Παράταση για πληρωμές οφειλών μέχρι 1η Δεκεμβρίου
Ενδοοικογενειακή βία: «Έχασα τρία παιδιά από το ξύλο» – Σοκάρει η καταγγελία 40χρονης
Ελλάδα 29 Νοεμβρίου 2025 | 18:36

Ενδοοικογενειακή βία: «Έχασα τρία παιδιά από το ξύλο» – Σοκάρει η καταγγελία 40χρονης

Ενδοοικογενειακή βία που μετατράπηκε σε καθημερινή κόλαση για μια 40χρονη γυναίκα, την οποία ο σύζυγός της ξυλοκοπούσε, οδήγησε σε τρεις αποβολές και συνεχίζει μέχρι σήμερα να την απειλεί.

Την ξυλοκοπούσε, ήταν υπαίτιος για τις τρείς αποβολές των παιδιών που κυοφορούσε, και ακόμα και σήμερα κυκλοφορεί ελεύθερος και την απειλεί για την ζωή της. Αυτή είναι η κόλαση που ζούσε και ζει η 40χρονη γυναίκα στα τα χέρια του δυνάστη συζύγου της.

Την κόλαση που έζησε στα χέρια του συντρόφου της και μετέπειτα συζύγου της περιγράφει 40χρονη στις «Εξελίξεις Τώρα».

«Η πρώτη επίθεση έγινε τον Απρίλη το 2024 που μου κατέβασε ουσιαστικά τα πλευρά μου. Μου έσπασε την 9η και τη 10η πλευρά, μου κατάφερε χτύπημα στη μύτη. Εγώ στη μύτη όπως και στα μάγουλα έχω μοσχεύματα λόγω ασθένειας που έχω περάσει στο παρελθόν και είναι ευαίσθητα και δεν πρέπει να πληγώνονται».

»Τα χέρια μου ήταν σαν να πάλευα με τζάγκουαρ, σαν να πάλευα με τίγρη, τα χέρια μου τα είχε γεμίσει από πάνω ως κάτω με χαραγματιές, είναι ένα σημείο που δεν θυμάμαι ακριβώς. Εγώ πιστεύω ότι ήταν από έναν σουγιά που κουβαλούσε πάνω του γιατί με το συγκεκριμένο σουγιά με είχε απειλήσει κιόλας όταν γυρνούσαμε κάποια στιγμή από την Αθήνα με είχε απειλήσει ‘’θα σε ξεκοιλιάσω αν πεις ότι κάνω ναρκωτικά’’, ότι έκανε κοκαΐνες όλο αυτό το διάστημα που ήταν μαζί μου».

Το πιο οδυνηρό όμως για εκείνη είναι ότι λόγω του άγριου ξυλοδαρμού που υπέστη από τον σύζυγό της απέβαλε δύο έμβρυα σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, ενώ, όπως περιγράφει, απέβαλλε και τρίτο λόγω συναισθηματικής πίεσης και λεκτικής βίας από τον ίδιο άνδρα.

«Η δεύτερη ουσιαστικά επίθεση που μου προκάλεσε και το χαμό του πρώτου μου εμβρύου ήταν τον Ιούνιο του 2024. Μου έκανε επίθεση, μου έδωσε μια κλωτσιά στην κοιλιά, ήμουνα 11 μέρες χειρουργημένη και στην αρχή της πρώτης μου εγκυμοσύνης και αναγκάστηκα να πάω στα ΤΕΠ στο Ιπποκράτειο να με δούνε».

»Δεν έκανα ακτίνες γιατί απαγορευόταν λόγω εγκυμοσύνης. Έκανα αιματολογικές, έκανα υπέρηχο και όταν με είδε ο υπεύθυνος του νοσοκομείου, γιατί ήμουν σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση, έκλαιγα, ήρθε η αστυνομία και τους απομάκρυνε ο άνθρωπος, γιατί δεν ήμουν σε θέση ούτε να καταθέσω, ούτε να πω τίποτα. Τον είχα διώξει από το σπίτι και 4 μέρες έμενε εκτός. Το ήξερε ο τότε δικηγόρος ότι ήθελα να φτάσω στην αστυνομία και να τον μηνύσω. Πάλι με χειρισμό, με διπλωματία, με έκανε να κάνω πίσω και ουσιαστικά το πρώτο μου μωρό χάθηκε στις 2 Ιουλίου».

«Μην με σπρώχνεις, είμαι έγκυος»

«Με χτύπησε και του φώναζα, ‘μην με σπρώχνεις, είμαι έγκυος’. Είχα ακούσει μόλις το μωρό, ήτανε 7η με 8η εβδομάδα και τότε μου ήρθαν αίματα και ήρθε και αντίστροφη μέτρηση για το μωρό, το μωρό την επόμενη εβδομάδα που πήγαμε να το δούμε δεν υπήρχε. Ένα γεγονός που έχει καταγραφεί και από τις κάμερες του σπιτιού».

Η 40χρονη κάνει έκκληση στις Αρχές, καθώς όπως λέει φοβάται για τη ζωή της.

«Είναι ένας άνθρωπος που είναι ικανός για τα πάντα, μπορεί να κάνει τα πάντα και επειδή ξέρει ότι είμαι εγώ που θα τον κλείσω στη φυλακή ναι σίγουρα θέλει να με σκοτώσει, το ξέρει και η εισαγγελία αυτό».

Μάλιστα, ο άνδρας έχει απειλήσει και τους δικούς της ανθρώπους, όπως καταγγέλλει η ίδια.

«Εγώ μετά άρχισα να καταλαβαίνω ότι αυτός ο άνθρωπος είναι άρρωστος και θα πάει να με σκοτώσει, γιατί άρχισε να ρωτάει και περίεργα πράγματα τους γονείς μου».

Η ίδια αφήνει αιχμές και για τον τρόπο που λειτουργεί η Αστυνομία.

»Δεν ξέρω γιατί η Εισαγγελία δεν τρέχει περισσότερο το ζήτημα μου, γιατί είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Γι’ αυτό και έχουν βγει αυστηρά περιοριστικά μέτρα εναντίον του ότι πρέπει να μην με πλησιάζει και όμως ούτε και σε αυτό σταματάει, γιατί θεωρεί τον εαυτό του υπεράνω νόμου. Μάλιστα, τις δύο φορές γλίτωσε τα αυτόφωρα γιατί είχε άτομα μέσα στην αστυνομία και τον ειδοποιούσαν».

Χαλάνδρι: Απόπειρα ληστείας από δύο 18χρονους σε μέλη της ίδιας συμμορίας – Τους χρωστούσαν χρήματα από διακίνηση ναρκωτικών
Χαλάνδρι 29.11.25

Απόπειρα ληστείας από δύο 18χρονους σε μέλη της ίδιας συμμορίας - Τους χρωστούσαν χρήματα από διακίνηση ναρκωτικών

Οι δράστες εισέβαλαν σε διαμέρισμα στο Χαλάνδρι και με την απειλή όπλου έδεσαν με χειροπέδες μια γυναίκα και απαιτούσαν την παράδοση χρηματικού ποσού

Σύνταξη
Εξιχνιάστηκε η επίθεση με χειροβομβίδα σε καφετέρια στα Σεπόλια – Βίντεο ντοκουμέντο με τη στιγμή της επίθεσης
Ελλάδα 29.11.25

Εξιχνιάστηκε η επίθεση με χειροβομβίδα σε καφετέρια στα Σεπόλια – Βίντεο ντοκουμέντο με τη στιγμή της επίθεσης

Δράστες της επίθεσης στο κατάστημα στα Σεπόλια τον περασμένο Αύγουστο, σύμφωνα με την αστυνομία είναι δύο αλλοδαποί εκ των οποίων ο ένας είναι έγκλειστος στη φυλακή και ο δεύτερος συνελήφθη χθες

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Θεσσαλονίκη: Επιτέθηκε σε αστυνομικό κατά τη διάρκεια ελέγχου – Τον χτυπούσε ενώ ήταν στο έδαφος
Θεσσαλονίκη 29.11.25

Επιτέθηκε σε αστυνομικό κατά τη διάρκεια ελέγχου - Τον χτυπούσε ενώ ήταν στο έδαφος

Ο 32χρονος συνελήφθη κατηγορούμενος για σωματική βλάβη, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων καθώς επιτέθηκε με τα χέρια του σε βάρος αστυνομικού με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει

Σύνταξη
Καιρός: Σύντομη ανάσα πριν από έναν βροχερό Δεκέμβριο – Οι πρώτες εκτιμήσεις Κολυδά
Ελλάδα 29.11.25

Καιρός: Σύντομη ανάσα πριν από έναν βροχερό Δεκέμβριο – Οι πρώτες εκτιμήσεις Κολυδά

Ο καιρός θα δώσει μια σύντομη ανάπαυλα στις πρώτες μέρες του Δεκεμβρίου, αλλά από τις 4 του μήνα αναμένεται η έναρξη ενός κύκλου βροχοπτώσεων που θα φέρει τον πραγματικό χειμώνα στη χώρα.

Σύνταξη
