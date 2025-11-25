Ενδοοικογενειακή βία: Ξυλοκόπησε άγρια τη σύζυγό του σε πλοίο – Με μώλωπες και αιματώματα η γυναίκα
63χρονος Ρώσος πλάκωσε στο ξύλο τη γυναίκα του μέσα στο πλοίο από Σαλαμίνα για Πέραμα
- Ξυλοκόπησε άγρια τη σύζυγό του σε πλοίο - Με μώλωπες και αιματώματα η γυναίκα
Ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακή βίας σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο Σαλαμίνα–Πέραμα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, 63χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Ρωσίας, επιτέθηκε στη 50χρονη σύζυγό του, επίσης ρωσικής υπηκοότητας.
Όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό, ο άνδρας χειροδίκησε σε βάρος της συζύγου του κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, προκαλώντας της τραύματα στο πρόσωπο, στο κεφάλι και στο σώμα. Η γυναίκα υπέστη μώλωπες και αιματώματα από την επίθεση.
Με τον κατάπλου του πλοίου στο Πέραμα, στελέχη του Λιμενικού προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του 63χρονου, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του Ν. 3500/2006 περί ενδοοικογενειακής βίας.
Η 50χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας, μαζί με τα ανήλικα τέκνα της, συνοδεία στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προκειμένου να λάβει ιατρική φροντίδα.
Προανάκριση διενεργείται από το Δ΄ Λιμενικό τμήμα Περάματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.
