Ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακή βίας σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο Σαλαμίνα–Πέραμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 63χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Ρωσίας, επιτέθηκε στη 50χρονη σύζυγό του, επίσης ρωσικής υπηκοότητας.

Όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό, ο άνδρας χειροδίκησε σε βάρος της συζύγου του κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, προκαλώντας της τραύματα στο πρόσωπο, στο κεφάλι και στο σώμα. Η γυναίκα υπέστη μώλωπες και αιματώματα από την επίθεση.

Με τον κατάπλου του πλοίου στο Πέραμα, στελέχη του Λιμενικού προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του 63χρονου, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του Ν. 3500/2006 περί ενδοοικογενειακής βίας.

Η 50χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας, μαζί με τα ανήλικα τέκνα της, συνοδεία στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προκειμένου να λάβει ιατρική φροντίδα.

Προανάκριση διενεργείται από το Δ΄ Λιμενικό τμήμα Περάματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.