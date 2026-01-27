Η Μαρία Φαραντούρη και ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Μια πλειάδα μεγάλων συνθετών και ποιητών έχουν διαμορφώσει, εδώ και χρόνια, το ελληνικό τραγούδι σε αρχείο συλλογικής μνήμης και πυξίδα ενός ολόκληρου λαού. Στις 13 Μαρτίου, στην Αίθουσα Αλ. Τριάντη, δύο εξέχοντες ερμηνευτές ιχνηλατούν αυτό το μοναδικό μουσικο-ποιητικό τοπίο του έντεχνου ελληνικού τραγουδιού σε μία, μοναδική και ιδιαίτερη συναυλία με τη συμβολή δύο εξαίρετων μουσικών.

Η Μαρία Φαραντούρη και ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος ερμηνεύουν αγαπημένα τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι, του Διονύση Σαββόπουλου, του Μάνου Λοΐζου, του Μιχάλη Γρηγορίου, της Ελένης Καραΐνδρου, του Νίκου Κυπουργού, του Νίκου Ξυδάκη, του Αλκίνοου Ιωαννίδη, καθώς και νέων τραγουδοποιών, όπως του Θανάση Βούτσα και των Μιχάλη και Παντελή Καλογεράκη.

Ιδιαίτερη και ξεχωριστή στιγμή αποτελεί η ερμηνεία του έργου «Ο Επιζών» του Μίκη Θεοδωράκη σε ποίηση του Τάκη Σινόπουλου, από τις Λυγερή και Καλλιόπη Μητροπούλου σε θεατρική διδασκαλία – φιλική συμμετοχή του Θεόδωρου Τερζόπουλου.

Την Μαρία Φαραντούρη και τον Τάση Χριστογιαννόπουλο συνοδεύουν: ο κορυφαίος πιανίστας Αχιλλέας Γουάστωρ, ο οποίος έχει επιμεληθεί τις ενορχηστρώσεις, και ο διεθνής μας φλαουτίστας Στάθης Καραπάνος.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Ερμηνεία: Μαρία Φαραντούρη, Τάσης Χριστογιαννόπουλος

Θεατρική Διδασκαλία & Φιλική Συμμετοχή: Θεόδωρος Τερζόπουλος (στο έργο «Ο Επιζών»)

Συμμετέχουν: Λυγερή Μητροπούλου, Καλλιόπη Μητροπούλου

Πιάνο: Αχιλλέας Γουάστωρ

Φλάουτο: Στάθης Καραπάνος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Ημερομηνία: 13 Μαρτίου 2026

Ώρα Έναρξης: 20:00

Χώρος: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών – Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη

Προπώληση εισιτηρίων: megaron.gr

Τιμές Εισιτηρίων: €47, €40, €32, €25, €20, €16, €12 (Εκπτωτικό)