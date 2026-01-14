Εναρκτήρια εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής για τη Διακοσιοστή Επέτειο της Εξόδου του Μεσολογγίου

Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου εγκαινιάζει το έτος 2026, έτος ορόσημο της Διακοσιοστής Επετείου της Εξόδου του Μεσολογγίου, με μια κορυφαία πολιτιστική εκδήλωση υψηλού συμβολισμού και διεθνούς ακτινοβολίας.

Η εναρκτήρια εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 20:00,στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην Αίθουσα «Αλεξάνδρα Τριάντη», σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη του επετειακού προγράμματος που διοργανώνει ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου για τη Διακοσιοστή Επέτειο της Εξόδου.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με τη χορηγία της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας και Χορωδίας της ΕΡΤ και των Μουσικών Συνόλων του Δήμου Αθηναίων, καθώς και με την υποστήριξη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

Δείτε το trailer της εκδήλωσης στο σύνδεσμο:

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με την προβολή επετειακού οπτικοακουστικού υλικού διάρκειας δώδεκα (12) λεπτών, αφιερωμένου στην Έξοδο του Μεσολογγίου και στη διαχρονική ιστορική και πανανθρώπινη σημασία της.

Θα ακολουθήσουν χαιρετισμοί από τον Δήμαρχο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου κ. Σπυρίδωνα Β. Διαμαντόπουλο και την Υπουργό Πολιτισμού κα Λίνα Μενδώνη.

Κεντρικό καλλιτεχνικό γεγονός της βραδιάς θα αποτελέσει η ερμηνεία της 9ης Συμφωνίας του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν, έργο 125, σε Ρε ελάσσονα, ενός έργου-ορόσημου της παγκόσμιας μουσικής δημιουργίας και πανανθρώπινου ύμνου στην Ελευθερία, την Αδελφοσύνη και την Αξιοπρέπεια του ανθρώπου.

Συμμετέχουν η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, η Χορωδία της ΕΡΤ και η Χορωδία των Μουσικών Συνόλων του Δήμου Αθηναίων.

Τη μουσική διεύθυνση έχει ο Μιχάλης Οικονόμου.

Τη μουσική διδασκαλία των χορωδιών έχουν οι Μιχάλης Παπαπέτρου (Χορωδία ΕΡΤ) και Σταύρος Μπερής (Χορωδία Δήμου Αθηναίων).

Σολίστ της βραδιάς θα είναι οι:

Ελένη Κομνή , σοπράνο

, σοπράνο Βίλλυ Κυριακοπούλου , μετζοσοπράνο

, μετζοσοπράνο Γιάννης Χριστόπουλος , τενόρος

, τενόρος Πέτρος Μαγουλάς, μπάσος

Η Έξοδος του Μεσολογγίου υπήρξε ήδη από την εποχή της γεγονός παγκόσμιας απήχησης, που συγκλόνισε τη διεθνή κοινή γνώμη, ενίσχυσε το ευρωπαϊκό φιλελληνικό κίνημα και κατέγραψε το Μεσολόγγι στον παγκόσμιο χάρτη των διαχρονικών συμβόλων ελευθερίας, αυτοθυσίας και ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Η εναρκτήρια αυτή εκδήλωση συνδέει τη συλλογική ιστορική μνήμη με ένα πανανθρώπινο μήνυμα. Η ηρωική Έξοδος του Μεσολογγίου συνομιλεί με τη μουσική του Μπετόβεν ως κοινή μαρτυρία αντίστασης, θυσίας και πίστης στην ανθρώπινη ελευθερία, πέρα από σύνορα, εποχές και πολιτισμούς.

Δύο αιώνες μετά, το Μεσολόγγι δεν αφηγείται απλώς την ιστορία· εμπνέει το μέλλον.

Με τη χορηγία της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας και Χορωδίας της ΕΡΤ και των Μουσικών Συνόλων του Δήμου Αθηναίων και την υποστήριξη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι δωρεάν, ενώ η κράτηση θέσεων πραγματοποιείται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.