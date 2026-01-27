Το επόμενο βήμα του Γιώργου Λάνθιμου τον γυρίζει εκεί που ξεκίνησε – Θα σκηνοθετήσει το σποτ μιας διαφήμισης

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος έχει δημιουργήσει ένα ξεχωριστό στυλ σκηνοθεσίας, που χαρακτηρίζεται από τον παραλογισμό, τον σουρεαλισμό και την αμφισβήτηση των ειδών, με έργα όπως «The Lobster», «Poor Things» και «Bugonia».

Ωστόσο, το The Hollywood Reporter έμαθε ότι ο Έλληνας σκηνοθέτης πρόκειται να πραγματοποιήσει το πιο mainstream έργο του μέχρι σήμερα: μια διαφήμιση για το Super Bowl για την Grubhub, μια αμερικανική διαδικτυακή πλατφόρμα παραγγελιών φαγητών με έδρα το Σικάγο.

Ως γνωστόν οι διαφημίσεις που παίζονται κατά τη διάρκεια του Super Bowl είναι οι πιο ακριβοπληρωμένες του τηλεοπτικού χρόνου παγκοσμίως.

Ο Γιώργος Λάνθιμος είχε δηλώσει πρόσφατα ότι μετά τη «Bugonia» θέλει να κάνει ένα διάλλειμα από το Χόλιγουντ

Κλασικός Λάνθιμος

Αυτή είναι η πρώτη διαφήμιση του σκηνοθέτη για το Super Bowl (και για την Grubhub επίσης), και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι θαυμαστές του έργου του θα αναγνωρίσουν ευθύς αμέσως το στυλ του.

Όλα δείχνουν ότι ο Λάνθιμος θα μεταφέρει το σουρεαλιστικό του στυλ και την οπτική του ευαισθησία σε μια καμπάνια για την εφαρμογή παράδοσης φαγητού. Απόδειξη το teaser για την καμπάνια της Grubhub που κυκλοφόρησε τη Δευτέρα το πρωί, με έναν οπτικό σχεδιασμό που είναι χαρακτηριστικός του Λάνθιμου και ένα καστ χαρακτήρων που μοιάζει να έχει βγει κατευθείαν από μια από τις ταινίες του.

«Αυτόν τον Φεβρουάριο, μια εφαρμογή παράδοσης φαγητού θα βάλει επιτέλους τα λεφτά της εκεί που είναι το στόμα της» διακηρύσσει το teaser.

«Το υπόλοιπο του σποτ παραμένει μυστικό για την ώρα, αλλά αναμένεται να δώσει ένα νέο τόνο για το τι να περιμένουμε από το Grubhub στο μέλλον» παρατηρεί το Hollywood Reporter και συνεχίζει:

«Αξίζει να σημειωθεί ότι, ενώ ο Λάνθιμος είναι πλέον γνωστός για το εξαιρετικά χαρακτηριστικό στυλ του στην κινηματογραφία, ξεκίνησε την καριέρα του στην Ελλάδα σκηνοθετώντας διαφημιστικά, μουσικά βίντεο και πειραματικά θεατρικά έργα, οπότε η καμπάνια δεν είναι ακριβώς έξω από τα νερά του, ακόμα κι αν θα είναι το ντεμπούτο του στο Super Bowl».

Ο αγώνας των αγώνων

«Το Super Bowl είναι το μεγαλύτερο διαφημιστικό γεγονός της χρονιάς και ενώ ορισμένες μάρκες βασίζονται στη δύναμη των σταρ για να ξεχωρίσουν, άλλες προσπαθούν να δημιουργήσουν κάτι αξιομνημόνευτο και διαφορετικό σε μια προσπάθεια να τραβήξουν την προσοχή, και αυτό φαίνεται να συμβαίνει και στην περίπτωση αυτή.

»Τι έχει λοιπόν σχεδιάσει ο Λάνθιμος; Θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα για να το μάθουμε» καταλήγει το Hollywood Reporter.

*Το σποτ δημιουργήθηκε και παράχθηκε από τη δημιουργική εταιρεία Anomaly.

*Με στοιχεία από hollywoodreporter.com | Αρχική Φωτό: Ο σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος, ο Τζέιμς Σμιθ και η Ρέιτσελ Βάις στο πλατό της ταινίας «Η Ευνοούμενη» / Atsushi Nishijima. © 2018 Twentieth Century Fox Film