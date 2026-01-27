magazin
Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
in
Το επόμενο βήμα του Γιώργου Λάνθιμου τον γυρίζει εκεί που ξεκίνησε – Θα σκηνοθετήσει το σποτ μιας διαφήμισης
27 Ιανουαρίου 2026, 18:20

Το επόμενο βήμα του Γιώργου Λάνθιμου τον γυρίζει εκεί που ξεκίνησε – Θα σκηνοθετήσει το σποτ μιας διαφήμισης

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος Έλληνας σκηνοθέτης των ταινιών «Bugonia» και «Poor Things», Γιώργος Λάνθιμος, ξεκίνησε την καριέρα του στην Ελλάδα σκηνοθετώντας διαφημίσεις, μουσικά βίντεο κλιπ και πειραματικά θεατρικά έργα –τώρα επιστρέφει στις ρίζες του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος έχει δημιουργήσει ένα ξεχωριστό στυλ σκηνοθεσίας, που χαρακτηρίζεται από τον παραλογισμό, τον σουρεαλισμό και την αμφισβήτηση των ειδών, με έργα όπως «The Lobster», «Poor Things» και «Bugonia».

Ωστόσο, το The Hollywood Reporter έμαθε ότι ο Έλληνας σκηνοθέτης πρόκειται να πραγματοποιήσει το πιο mainstream έργο του μέχρι σήμερα: μια διαφήμιση για το Super Bowl για την Grubhub, μια αμερικανική διαδικτυακή πλατφόρμα παραγγελιών φαγητών με έδρα το Σικάγο.

Ως γνωστόν οι διαφημίσεις που παίζονται κατά τη διάρκεια του Super Bowl είναι οι πιο ακριβοπληρωμένες του τηλεοπτικού χρόνου παγκοσμίως.

Ο Γιώργος Λάνθιμος είχε δηλώσει πρόσφατα ότι μετά τη «Bugonia» θέλει να κάνει ένα διάλλειμα από το Χόλιγουντ

YouTube thumbnail

Κλασικός Λάνθιμος

Αυτή είναι η πρώτη διαφήμιση του σκηνοθέτη για το Super Bowl (και για την Grubhub επίσης), και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι θαυμαστές του έργου του θα αναγνωρίσουν ευθύς αμέσως το στυλ του.

Όλα δείχνουν ότι ο Λάνθιμος θα μεταφέρει το σουρεαλιστικό του στυλ και την οπτική του ευαισθησία σε μια καμπάνια για την εφαρμογή παράδοσης φαγητού. Απόδειξη το teaser για την καμπάνια της Grubhub που κυκλοφόρησε τη Δευτέρα το πρωί, με έναν οπτικό σχεδιασμό που είναι χαρακτηριστικός του Λάνθιμου και ένα καστ χαρακτήρων που μοιάζει να έχει βγει κατευθείαν από μια από τις ταινίες του.

«Αυτόν τον Φεβρουάριο, μια εφαρμογή παράδοσης φαγητού θα βάλει επιτέλους τα λεφτά της εκεί που είναι το στόμα της» διακηρύσσει το teaser.

YouTube thumbnail

«Το υπόλοιπο του σποτ παραμένει μυστικό για την ώρα, αλλά αναμένεται να δώσει ένα νέο τόνο για το τι να περιμένουμε από το Grubhub στο μέλλον» παρατηρεί το Hollywood Reporter και συνεχίζει:

«Αξίζει να σημειωθεί ότι, ενώ ο Λάνθιμος είναι πλέον γνωστός για το εξαιρετικά χαρακτηριστικό στυλ του στην κινηματογραφία, ξεκίνησε την καριέρα του στην Ελλάδα σκηνοθετώντας διαφημιστικά, μουσικά βίντεο και πειραματικά θεατρικά έργα, οπότε η καμπάνια δεν είναι ακριβώς έξω από τα νερά του, ακόμα κι αν θα είναι το ντεμπούτο του στο Super Bowl».

«Αυτόν τον Φεβρουάριο, μια εφαρμογή παράδοσης φαγητού θα βάλει επιτέλους τα λεφτά της εκεί που είναι το στόμα της» διακηρύσσει το teaser

Ο αγώνας των αγώνων

«Το Super Bowl είναι το μεγαλύτερο διαφημιστικό γεγονός της χρονιάς και ενώ ορισμένες μάρκες βασίζονται στη δύναμη των σταρ για να ξεχωρίσουν, άλλες προσπαθούν να δημιουργήσουν κάτι αξιομνημόνευτο και διαφορετικό σε μια προσπάθεια να τραβήξουν την προσοχή, και αυτό φαίνεται να συμβαίνει και στην περίπτωση αυτή.

»Τι έχει λοιπόν σχεδιάσει ο Λάνθιμος; Θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα για να το μάθουμε» καταλήγει το Hollywood Reporter.

*Το σποτ δημιουργήθηκε και παράχθηκε από τη δημιουργική εταιρεία Anomaly.

*Με στοιχεία από hollywoodreporter.com | Αρχική Φωτό: Ο σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος, ο Τζέιμς Σμιθ και η Ρέιτσελ Βάις στο πλατό της ταινίας «Η Ευνοούμενη» / Atsushi Nishijima. © 2018 Twentieth Century Fox Film 

Εξακολουθεί να «φλερτάρει» με το MAGA κίνημα η Νίκι Μινάζ
Trump Accounts 27.01.26

Εξακολουθεί να «φλερτάρει» με το MAGA κίνημα η Νίκι Μινάζ

Η Νίκι Μινάζ θα εμφανιστεί σε εκδήλωση του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών για την παρουσίαση των «Trump Accounts», επιβεβαιώνοντας τη δημόσια σύμπλευσή της με τον Τραμπ και τον κόσμο του MAGA

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Δεν είναι πιστός»: Ο Λούις Τόμλινσον για το νέο του άλμπουμ, τη σχέση του με τον Χάρι Στάιλς και τα άλλα μέλη των One Direction
Αδικημένος; 27.01.26

«Δεν είναι πιστός»: Ο Λούις Τόμλινσον για το νέο του άλμπουμ, τη σχέση του με τον Χάρι Στάιλς και τα άλλα μέλη των One Direction

Το πιο υποτιμημένο μέλος των One Direction, ο Λούις Τόμλινσον κυκλοφόρησε το νέο του άλμπουμ - την ίδια μέρα που ο Χάρι Στάιλς έβγαλε το πρώτο του single μετά από 4 χρόνια. Και η «κόντρα» μεταξύ των 1D επανήλθε στην επικαιρότητα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Σίντνεϊ Σουίνι μια νύχτα κρέμασε σουτιέν στην πινακίδα του Χόλιγουντ – Ήταν παράνομο
Βίντεο 27.01.26

Η Σίντνεϊ Σουίνι μια νύχτα κρέμασε σουτιέν στην πινακίδα του Χόλιγουντ – Ήταν παράνομο

«Κάθε χρήση ή πρόσβαση στην πινακίδα του Χόλιγουντ για εμπορικούς σκοπούς προϋποθέτει άδεια από το Εμπορικό Επιμελητήριο», δήλωσε ο επικεφαλής του Hollywood Sign Trust για τη δράση της Σίντνεϊ Σουίνι

Σύνταξη
Το γύρισμα του «One Battle After Another» σταμάτησε εν αναμονή του Μπενίτσιο ντελ Τόρο – «Υπήρχαν εμπόδια»
Τον ήθελαν 27.01.26

Το γύρισμα του «One Battle After Another» σταμάτησε εν αναμονή του Μπενίτσιο ντελ Τόρο - «Υπήρχαν εμπόδια»

Ο Μπενίτσιο ντελ Τόρο υποδύεται τον συγκλονιστικό ρόλο του δάσκαλου καράτε (Sensei) Σένσεϊ Σέρτζιο Στ. Κάρλος στην ταινία «One Battle After Another» κι όσο εκπληκτικό και αν ακούγεται παραλίγο να μην εμφανιστεί στην ταινία - ωστόσο, κάποιοι επέμεναν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Από τον Έλαϊτζα Γουντ στην Νατάσα Λιόν – Σύσσωμο το Sundance φωνάζει: «Λιώστε την ICE»
«Sundancers Melt ICE» 27.01.26

Από τον Έλαϊτζα Γουντ στην Νατάσα Λιόν – Σύσσωμο το Sundance φωνάζει: «Λιώστε την ICE»

Το Sundance μετατράπηκε σε σκηνή πολιτικής διαμαρτυρίας, με δημιουργούς και σταρ του Χόλιγουντ να καταγγέλλουν τους φονικούς πυροβολισμούς στη Μινεάπολη και να απαιτούν την απομάκρυνση της ICE.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στέλαν Σκάρσγκαρντ: «Μην προσπαθείς να είσαι τέλειος. Πες στα παιδιά σου: συγγνώμη, είμαι άχρηστος, αλλά σας αγαπώ»
«Nepo daddy» 26.01.26

Στέλαν Σκάρσγκαρντ: «Μην προσπαθείς να είσαι τέλειος. Πες στα παιδιά σου: συγγνώμη, είμαι άχρηστος, αλλά σας αγαπώ»

Ο Στέλαν Σκάρσγκαρντ μιλά χωρίς φίλτρα για τη γονεϊκότητα, απορρίπτοντας την ιδέα της τελειότητας: αυτό που χρειάζονται τα παιδιά, λέει, δεν είναι άψογοι γονείς, αλλά ειλικρίνεια, λάθη και αγάπη.

Σύνταξη
Νάταλι Πόρτμαν στο Sundance: Καταγγέλλει τη βία της ICE και τους αποκλεισμούς σε βάρος των γυναικών
«Βαρβαρότητα» 26.01.26

Νάταλι Πόρτμαν στο Sundance: Καταγγέλλει τη βία της ICE και τους αποκλεισμούς σε βάρος των γυναικών

Με κονκάρδες «ICE Out» και «Be Good», η Νάταλι Πόρτμαν μετέτρεψε την προώθηση του The Gallerist σε πολιτική παρέμβαση, μιλώντας ανοιχτά για τη βία της ICE αλλά και για τον συστηματικό αποκλεισμό γυναικών δημιουργών από τη αναγνώριση στα βραβεία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Μίλησα κι έγινε χειρότερο» – Η Άμπερ Χερντ σχολιάζει την τιμωρητική σκληρότητα της δίκης με τον Τζόνι Ντεπ
«Σιωπηλές» 26.01.26

«Μίλησα κι έγινε χειρότερο» - Η Άμπερ Χερντ σχολιάζει την τιμωρητική σκληρότητα της δίκης με τον Τζόνι Ντεπ

«Όταν οι γυναίκες εκφράζουν την άποψή τους, τα ισχυρά συστήματα κινούνται για να τις δυσφημίσουν και να τις τιμωρήσουν» αναφέρει η περιγραφή του ντοκιμαντέρ «Silenced», στο οποίο εμφανίζεται η Άμπερ Χερντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μπάγια Αντωνοπούλου: Έγκυος στο πρώτο παιδί της – Πότε παντρεύεται
Fizz 26.01.26

Μπάγια Αντωνοπούλου: Έγκυος στο πρώτο παιδί της - Πότε παντρεύεται

Η Μπάγια Αντωνοπούλου ζει μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της. Λίγους μήνες μετά την πρόταση γάμου που δέχτηκε από τον αγαπημένο της, Νίκο Κώτση αποκάλυψε πως περιμένουν το πρώτο τους παιδί.

Σύνταξη
«Έπεσε πάνω στο τζάμι»: Οι Τζέσι Τάιλερ Φέργκιουσον και Έρικ Στόουνστριτ γελούν ακόμη με στιγμή του Modern Family
Βίντεο 25.01.26

«Έπεσε πάνω στο τζάμι»: Οι Τζέσι Τάιλερ Φέργκιουσον και Έρικ Στόουνστριτ γελούν ακόμη με στιγμή του Modern Family

Σε μια χαλαρή αναδρομή στα χρόνια του Modern Family, οι Τζέσι Τάιλερ Φέργκιουσον και Έρικ Στόουνστριτ θυμούνται το πιο αστείο περιστατικό των γυρισμάτων

Σύνταξη
Η αυθόρμητη αντίδραση του Γιώργου Μαζωνάκη όταν κόπηκε ο ήχος κι έσβησαν τα φώτα στην πίστα
Έτοιμος! 25.01.26

Η αυθόρμητη αντίδραση του Γιώργου Μαζωνάκη όταν κόπηκε ο ήχος κι έσβησαν τα φώτα στην πίστα

Με ένα απρόσμενο τεχνικό ζήτημα ήρθε αντιμέτωπος ο Γιώργος Μαζωνάκης το βράδυ του Σαββάτου, στις 25 Ιανουαρίου, στο νυχτερινό κέντρο, όπου εμφανίζεται στην Αθήνα.

Σύνταξη
«Τα βρετανικά ταμπλόιντ έγιναν ο εφιάλτης μας» – Ο πρίγκιπας Χάρι θυμάται τη σχέση του με την Τσέλσι Ντέιβι
Τηλεφωνικές υποκλοπές 25.01.26

«Τα βρετανικά ταμπλόιντ έγιναν ο εφιάλτης μας» - Ο πρίγκιπας Χάρι θυμάται τη σχέση του με την Τσέλσι Ντέιβι

Ο πρίγκιπας Χάρι δήλωσε πρόσφατα ότι η σχέση του με την Τσέλσι Ντέιβι μετατράπηκε σε «εφιάλτη» λόγω της εισβολής των βρετανικών ταμπλόιντ -το ζευγάρι είχε μια διακοπτόμενη σχέση μεταξύ 2004 και 2010.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ερασιτέχνης Ολυμπιακός: «Συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων» (pic)
Άλλα Αθλήματα 27.01.26

Ερασιτέχνης Ολυμπιακός: «Συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων» (pic)

«Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, στους ανθρώπους τους, καθώς και σε ολόκληρη την οικογένεια του ΠΑΟΚ», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός.

Σύνταξη
ΚΚΕ για επιστολική ψήφο: Το νομοσχέδιο θέτει σοβαρά ζητήματα παραβίασης του αδιάβλητου των εκλογών
Επικαιρότητα 27.01.26

ΚΚΕ για επιστολική ψήφο: Το νομοσχέδιο θέτει σοβαρά ζητήματα παραβίασης του αδιάβλητου των εκλογών

«Δεν πρόκειται για ένα 'μέτρο διευκόλυνσης', αλλά για μια επιλογή με βαθύτερες στοχεύσεις», υποστηρίζει το ΚΚΕ για το νομοσχέδιο που αφορά στην ψήφο των ομογενών στις εθνικές εκλογές

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ στέλνουν την ICE στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς – Οργή στην Ιταλία για την εμπλοκή σε θέματα ασφαλείας
«Μπορούμε μόνοι μας» 27.01.26

Οι ΗΠΑ στέλνουν την ICE στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς – Οργή στην Ιταλία για την εμπλοκή σε θέματα ασφαλείας

«Δεν είναι ευπρόσδεκτη», λέει ο δήμαρχος του Μιλάνο, που φιλοξενεί τους αγώνες. «Αυτή είναι μια πολιτοφυλακή που σκοτώνει. Δεν μπορούμε να πούμε μια φορά όχι στον Τραμπ».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Δημοσκόπηση: «Ταβάνι» στο 27% για Μητσοτάκη – «Δεν είναι έτοιμη η Καρυστιανού για την πολιτική»
Πολιτική Γραμματεία 27.01.26

Δημοσκόπηση: «Ταβάνι» στο 27% για Μητσοτάκη – «Δεν είναι έτοιμη η Καρυστιανού για την πολιτική»

Με τον «Κανένα» κονταροχτυπιέτσι ο Μητσοτάκης στην αξιοπιστία, στη δημοσκόπηση - «Όχι έτοιμη ακόμη η Μαρία Καρυστιανού για την πολιτική», λένε επτά στους 10 πολίτες

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Ποινικός λαϊκισμός Φλωρίδη για την πατροκτονία στη Γλυφάδα
Επικαιρότητα 27.01.26

Νέα Αριστερά: Ποινικός λαϊκισμός Φλωρίδη για την πατροκτονία στη Γλυφάδα

«Κατά τον κύριο Φλωρίδη, το αν ο δράστης επί 8 χρόνια είχε ή δεν είχε κατάλληλη ψυχιατρική υποστήριξη δεν ασκεί καμία ουσιαστική επιρροή στο έγκλημα που διαπράχθηκε», σημειώνει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Τρίκαλα: Τα σενάρια για τα αίτια της έκρηξης στη «Βιολάντα» και τα αναπάντητα «γιατί» – Νέο βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 27.01.26

Τρίκαλα: Τα σενάρια για τα αίτια της έκρηξης στη «Βιολάντα» και τα αναπάντητα «γιατί» – Νέο βίντεο ντοκουμέντο

Το μεγάλο ερώτημα είναι πώς έγινε τόσο μεγάλη έκρηξη - Από τη φωτιά αναπτύχθηκε θερμοκρασία πάνω από 1.000 βαθμοί στο εργοστάσιο - Είναι ενδεικτικό ότι έλιωσε ο χάλυβας.

Σύνταξη
«Έφυγε» ο διανοητής της κομμουνιστικής αριστεράς Γιώργος Ρούσης
Σταθερά μαρξιστής 27.01.26

«Έφυγε» ο διανοητής της κομμουνιστικής αριστεράς Γιώργος Ρούσης

Ομότιμος καθηγητής του Παντείου Πανεπιστήμιου, συγγραφέας πλήθους βιβλίων, αγωνιστής του αντιδικτατορικού κινήματος, ο Γιώργος Ρούσης έμεινε πάντα στρατευμένος στην κομμουνιστική αριστερά

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Οι παιδικές αναμνήσεις του Μάθιου ΜακΚόναχι γέννησαν τον αιώνιο έφηβο του «Dazed and Confused»
«Εντάξει, εντάξει» 27.01.26

Οι παιδικές αναμνήσεις του Μάθιου ΜακΚόναχι γέννησαν τον αιώνιο έφηβο του «Dazed and Confused»

Το κάπως μακρινό 1993, ο Μάθιου ΜακΚόναχι ενσάρκωσε τον Ντέιβιντ Γούντερσον στην εμβληματική ταινία «Dazed and Confused» - και η σκιαγράφηση του χαρακτήρα του, δεν ήταν καθόλου τυχαία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Μελάνια Τραμπ είναι εναντίον των «ταραχών» – Και καλεί τους κατοίκους στη Μινεσότα να «διαδηλώνουν ειρηνικά»
Παρέμβαση 27.01.26

Η Μελάνια Τραμπ είναι εναντίον των «ταραχών» – Και καλεί τους κατοίκους στη Μινεσότα να «διαδηλώνουν ειρηνικά»

Η σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ, Μελάνια, παρανέβη στην κρίση που προκάλεσε η εν ψυχρώ δολοφονία του Άλεξ Πρίτι στη Μινεάπολη. Και μέσω Fox News έκανε έκκληση «για ενότητα» και ειρηνικές διαδηλώσεις.

Σύνταξη
SUPER 3: «Σήμερα η σκέψη μας είναι βαριά» (pic)
Ποδόσφαιρο 27.01.26

SUPER 3: «Σήμερα η σκέψη μας είναι βαριά» (pic)

Ο σύνδεσμος οργανωμένων οπαδών του Άρη εξέφρασε τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους σε τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρουμανία.

Σύνταξη
Συλλυπητήρια από την πολιτική ηγεσία της χώρας για το τραγικό δυστύχημα με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ
Επικαιρότητα 27.01.26

Συλλυπητήρια από την πολιτική ηγεσία της χώρας για το τραγικό δυστύχημα με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους στις οικογένειας των θυμάτων στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία με τους φίλους του ΠΑΟΚ

Σύνταξη
Σοφία Ζαχαράκη – Παύλος Μαρινάκης: Επίσκεψη στο 2ο ΓΕΛ Γέρακα για το πρωτοποριακό πιλοτικό πρόγραμμα «Καλλιεργώντας Κριτικούς Αναγνώστες»
Επικαιρότητα 27.01.26

Σοφία Ζαχαράκη – Παύλος Μαρινάκης: Επίσκεψη στο 2ο ΓΕΛ Γέρακα για το πρωτοποριακό πιλοτικό πρόγραμμα «Καλλιεργώντας Κριτικούς Αναγνώστες»

«Θέλουμε οι μαθητές να θωρακίζονται απέναντι στην παραπληροφόρηση και να αναπτύσσουν κρίση, αυτονομία και υπευθυνότητα στον τρόπο με τον οποίο ενημερώνονται» δήλωσε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Σύνταξη
Η μεγάλη τραγωδία του 1999 – Έξι οπαδοί του ΠΑΟΚ είχαν σκοτωθεί σε τροχαίο δυστύχημα στα Τέμπη
Ποδόσφαιρο 27.01.26

Η μεγάλη τραγωδία του 1999 – Έξι οπαδοί του ΠΑΟΚ είχαν σκοτωθεί σε τροχαίο δυστύχημα στα Τέμπη

Τα τραγικά νέα από το τροχαίο στην Ρουμανία, «ξύπνησαν» σπαρακτικές μνήμες από το δυστύχημα του 1999 στα Τέμπη, όταν έξι οπαδοί του ΠΑΟΚ έχασαν την ζωή τους επιστρέφοντας από την Αθήνα

Σύνταξη
Σικελία: Το Νισέμι «ταλαντεύεται» στον γκρεμό λόγω κατολίσθησης – Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Νότια Ιταλία
«Έχουμε φοβηθεί» 27.01.26

Σικελία: Το Νισέμι «ταλαντεύεται» στον γκρεμό λόγω κατολίσθησης – Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Νότια Ιταλία

Τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο επεκτάθηκε η κατολίσθηση στην πόλη Νισέμι στη Σικελία μέσα στη νύχτα. Τρομακτικές οι συνέπειες της κακοκαιρίας στην Ιταλία. Τρεις περιοχές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Σύνταξη
Εικόνες από το τροχαίο στη Ρουμανία – Αμορφη μάζα το βαν με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ
Κόσμος 27.01.26

Εικόνες από το τροχαίο στη Ρουμανία – Αμορφη μάζα το βαν με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ

Στο τροχαίο όπου έχασαν τη ζωή του επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ ενεπλάκησαν συνολικά τέσσερα οχήματα: το μίνι βαν, ένα φορτηγό, μία βυτιοφόρα νταλίκα που μετέφερε αλκοόλη χωρίς να σημειωθεί διαρροή, και ένα αυτοκίνητο.

Σύνταξη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
