«Έχω παιδιά»: Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο στο MEGA
Η Σάρα, ο Μιχάλης, ο Τάσος και η Χαρά –η ακαταμάχητη οικογένεια Πολίτη από το Παγκράτι– επιστρέφουν στις οθόνες μας.
Το MEGA «έχει παιδιά» και το 2026! Η κωμική σειρά που επαναπροσδιόρισε το είδος της οικογενειακής κωμωδίας, κερδίζοντας την αγάπη του κοινού με το ευφυές και άμεσο χιούμορ της, επιστρέφει με διπλό επεισόδιο την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου στις 21:00.
Η πρεμιέρα της κωμικής σειράς του MEGA, «Έχω παιδιά», αναμένεται να δώσει το σύνθημα για μια νέα σεζόν γεμάτη αλήθειες που όλοι αναγνωρίζουμε, αλλά λίγοι έχουν την ευρηματικότητα να τις πουν με τόσο διασκεδαστικό τρόπο.
Σε σενάριο Λάμπρου Φισφή και σκηνοθεσία Διονύση Φερεντίνου, το «Έχω Παιδιά» θα συνεχίσει να καταγράφει την καθημερινότητα μιας οικογένειας που προσπαθεί να επιβιώσει ανάμεσα σε σχολικές υποχρεώσεις, προσωπικά «θέλω» και την αιχμηρή κριτική συγγενών και φίλων.
Η Σάρα, ο Μιχάλης, ο Τάσος και η Χαρά –η ακαταμάχητη οικογένεια Πολίτη από το Παγκράτι– επιστρέφουν στις οθόνες μας, έτοιμοι να μας υπενθυμίσουν ότι το χάος της καθημερινότητας είναι πάντα πιο υποφερτό όταν το αντιμετωπίζεις με χιούμορ.
Πρωταγωνιστούν:
Ευγενία Σαμαρά, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Αθηνά Οικονομάκου, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Λάμπρος Φισφής, Μάκης Παπασημακόπουλος, Ανθή Ευστρατιάδου, Θεανώ Κλάδη, Γιάννης Τσουμαράκης
Στον ρόλο της Αντιγόνης, Μπέσσυ Μάλφα
Στον ρόλο του κυρ-Στέλιου, Ερρίκος Λίτσης
…Και τα παιδιά: Αμαρυλλίς Καπίρη, Κωνσταντίνος Κουρογένης – Κόλτσης, Νικόλας Αλαφάκης
Σενάριο: Λάμπρος Φισφής
Σκηνοθεσία: Διονύσης Φερεντίνος
Διευθυντής Φωτογραφίας: Άκης Γεωργίου
Ενδυματολόγος: Κατερίνα Τσακότα
Σκηνογράφος: Τζoβάνι Τζανετής
Executive producers: Παναγιώτης Παπαχατζής-Κώστας Σάκκαρης
Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.E.
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025 – 2026
ΕΧΩ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΙΣ 21:00
#ExwPaidia
