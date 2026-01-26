newspaper
Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026
26.01.2026 | 14:22
Έκρηξη σε διαμέρισμα στους Αγίους Αναργύρους
Σέρρες: Νέες καταγγελίες για την καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή – Συγκλονίζει ο σύζυγός της
Ελλάδα 26 Ιανουαρίου 2026, 17:55

Σέρρες: Νέες καταγγελίες για την καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή – Συγκλονίζει ο σύζυγός της

Κάτοικοι της περιοχής και γονείς μαθητών στις Σέρρες περιγράφουν σκηνικά που προβληματίζουν. Όπως λένε, η απόφασή της να φιμώσει με μονωτική ταινία τον ανήλικο μαθητή μέσα στην τάξη, ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.

Σύνταξη
Vita.gr
Την καταδίκη της για τα όσα έκανε σε 13χρονο μαθητή και την απόφαση του υπουργείου Παιδείας να τεθεί σε διαθεσιμότητα, διαδέχονται οι νέες καταγγελίες για την δράση της, με την 60χρονη καθηγήτρια από τις Σέρρες να παραμένει για ακόμα μία ημέρα κλεισμένη στο σπίτι της.

Κάτοικοι της περιοχής και γονείς μαθητών της περιγράφουν σκηνικά που προβληματίζουν. Όπως λένε, η απόφασή της να φιμώσει με μονωτική ταινία τον ανήλικο μαθητή μέσα στην τάξη, ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.

«Κάθε μέρα μάλωναν με τους καθηγητές»

Όπως λένε γονείς μαθητών, η 60χρονη εκπαιδευτικός και διευθύντρια του Γυμνασίου στο Νέο Σούλι Σερρών, απασχολούσε ανά τακτά χρονικά διαστήματα με τα όσα έλεγε και έκανε μέσα σε τάξεις που δίδασκε. Οι καυγάδες με συναδέλφους, οι εντάσεις με μαθητές και οι αντιπαραθέσεις ακόμα και με καθαρίστριες του σχολικού συγκροτήματος, είχαν σχολιαστεί ποικιλοτρόπως.

«Τα πρώτα χρόνια, τουλάχιστον μέχρι το 2020-2021 ήταν εντάξει, αλλά μετά άρχισαν κάποια μικροπροβλήματα. Λέμε εντάξει, κάποια προβλήματα μπορεί να έχει όλοι μας έχουμε, διευθύνει ολόκληρο σχολείο λογικό, αλλά μετά από το 2022 και μετά έγινε αφόρητη. Έμπαινε μέσα στο μάθημα που έκαναν οι καθηγητές μάθημα και τους μάλωνε, επιτίθονταν σε προσωπικό επίπεδο σε όλους. Υπήρχε ένα γάτος εδώ της γειτονιάς είναι ο γάτος, απλά είπε μάλλον είναι η μετεμψύχωση του πατέρας της. Απλά φοβόμασταν, εγώ από το προηγούμενο βράδυ σκεφτόμουν πώς θα έρθω στη δουλειά. Ήταν ο φόβος και ο τρόμος», λέει εργαζόμενη του σχολείου.

Ο πατέρας του 13χρονου μαθητή τονίζει πως η εκπαιδευτικός πρέπει να βοηθηθεί και όχι να τιμωρηθεί:

«Το ζήτημα δεν είναι η αντίδραση της εκπαιδευτικού αλλά η κατάσταση της εκπαιδευτικού. Και το πλέον επικίνδυνο είναι αυτοί που έδιναν τόσα χρόνια την έγκριση το εν λόγω άτομο να διαχειρίζεται μία σχολική μονάδα».

Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του συζύγου της 60χρονης στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα». Ο ίδιος, όπως είπε, θεωρούσε θέμα χρόνου να πάρουν έκταση τα όσα έκανε η γυναίκα του στο σχολείο.

«Δε καταλογίζω ευθύνη για αυτά που μου κάνει όλη μέρα, φταίει η αρρώστιά της. Αρνείται να πάει στον ψυχίατρο, την έχω πάει 15 φορές. Έπαιρνε τα φάρμακά της 16 χρόνια. Το 2022 τα έκοψε και έκτοτε το χάος».
«Δε καταλογίζω ευθύνη για αυτά που μου κάνει όλη μέρα, φταίει η αρρώστιά της. Αρνείται να πάει στον ψυχίατρο, την έχω πάει 15 φορές. Έπαιρνε τα φάρμακά της 16 χρόνια. Το 2022 τα έκοψε και έκτοτε το χάος».

Μιλώντας στο «Live News», λέει:

«Είναι αδύνατη η επικοινωνία. Η γυναίκα μου πάσχει από σοβαρό ψυχικό πρόβλημα. Χρειάζεται ιατρική βοήθεια, την οποία αρνείται να δεχτεί. Από το 2005 μέχρι το 2022 έπαιρνε τη φαρμακευτική της αγωγή, ήταν μια χαρά, το 2022 την σταμάτησε και άρχισε η κατηφόρα. Η κατάστασή της επιδεινώνεται μέρα με την ημέρα. Δεν γίνεται τίποτα. Ο προϊστάμενος τα ήξερε τα προβλήματα. Εδώ και τρία χρόνια επιτροπή καθηγητών πήγε στο γραφείο και του ανέφερε τα περιστατικά. Από το 2022 καθημερινά προβλήματα υπάρχουν, στο σχολείο, στο σπίτι, στη γειτονιά. Σκοτώνω το μυαλό μου, δεν μπορώ να βρω τι διαχείριση πρέπει να κάνω. Έχω παραιτηθεί.

Το πρώην στέλεχος των ΔΗΜΑΡ και ΣΥΡΙΖΑ που συμμετείχε στη διοίκηση του Οργανισμού τη περίοδο διακυβέρνησης Σαμαρά/Βενιζέλου, υποβάθμισε τη σημασία της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, Ζαχαρίας Κεσσές, εισέφερε στο δικαστήριο στοιχεία από την ανάλυση της κίνησης της κάρτας που φέρει το όνομα του λεγόμενου κρεοπώλη. Κατατέθηκε στα αναγνωστέα η αποκάλυψη του in για τις «στημένες» ερωτήσεις της εξεταστικής επιτροπής

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή της έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που οδήγησε σε πολύνεκρο εργαστικό δυστύχημα, με θύματα τέσσερις εργαζόμενες, ενώ άλλη μία αγνοείται.

Σύνταξη
Ο Αθανάσιος Μαλούκος κατέκτησε το κορυφαίο βραβείο του Travel Photographer of the Year 2025 για δύο φωτογραφικές σειρές που εξερευνούν την τελετουργία, την πίστη και την κίνηση σε Ισπανία και Τουρκία.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε μια ευρεία έρευνα για το chatbot Grok του Έλον Μασκ στο X, μετά την παγκόσμια κατακραυγή για τις σεξουαλικά άσεμνες εικόνες, ακόμη και παιδιών, που ανέβασαν χρήστες.

Σύνταξη
Η ιαχή «Ολυμπιακός - Ολυμπιακός» ακούστηκε στο Μαρακανά από Έλληνες οπαδούς του Θρύλου, την ώρα του μεγάλου βραζιλιάνικου ντέρμπι Φλαμένγκο - Φλουμινένσε

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μια πολύ δύσκολη εβδομάδα ξεκίνησε για τις ΗΠΑ και τον Καναδά, καθώς η χιονοκαταιγίδα Fern έχει προκαλέσει τεράστια προβλήματα, αλλά και τουλάχιστον 17 θανάτους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αφορμή αποτέλεσε η αναφορά της κ. Λιακούλη στα εγκωμιαστικά σχόλια του φραπέ προς τη μάρτυρα,

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ο Γάλλος επιθετικός ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του και συμμετείχε στην προπόνηση μετά από δυο μήνες, περίπου, ενώ θέτει υποψηφιότητα για την αποστολή του σαββατιάτικου ματς με τον Παναιτωλικό.

Σύνταξη
Το σύννεφο ατόμων σιδήρου στο κέντρο του Δακτυλιοειδούς Νεφελώματος έχει μήκος 6 τρισεκατομμυρίων χιλιομέτρων. Μια εξήγξση είναι πως πρόκειται για τα λείψανα ενός εξαερωμένου πλανήτη.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Η διαφορά ανάμεσα στο μονταρισμένο δράμα και τον ωμό, ζωντανό τρόμο της απευθείας μετάδοσης διεκδίκησε την τηλεθέαση στο Netflix με την αναρρίχηση του Άλεξ Χόλοντ να αναδεικνύει την τηλεθέαση του θανάτου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Στο βιβλίο του «The Theory of Everything Else» (Η Θεωρία για Όλα τα Άλλα), ο κωμικός και συγγραφέας Dan Schreiber συγκεντρώνει τις πιο τρελές, αστείες (και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τις πιο επικίνδυνες) ιδέες που έχει σκεφτεί η ανθρωπότητα.

Σύνταξη
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει ανακτήσει και την τελευταία σορό ομήρου, από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Πρόκειται για τον επιλοχία Ραν Γκβίλι.

Σύνταξη
Με αποφάσεις του Αν. Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, εγκρίθηκαν τα Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης (Π.Π.Α) Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου.

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός μετά την απόκτηση του Κόρι Τζόσεφ έχει 19 δηλωμένους παίκτες στη Euroleague. Πόσοι είναι το όριο στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Σύνταξη
Υπάρχει καπνός ανάμεσα σε Τσάμπι Αλόνσο και Λίβερπουλ, θα υπάρχει και… φωτιά; Τα δεδομένα για συνεργασία και οι άμεσες αποφάσεις για Σλοτ και Τζέραρντ.

Σύνταξη
Πέθανε σε ηλικία 92 ετών ο Μάικλ Παρέντι, εμβληματική μορφή της αμερικανικής μαρξιστικής σκέψης. Ένας πολιτικός επιστήμονας που άσκησε ανελέητη κριτική στον ιμπεριαλισμό, τον καπιταλισμό και τη μιντιακή εξουσία, μένοντας μέχρι τέλους ασυμβίβαστος

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι εργασίες του Δήμου Πειραιά περιελάμβαναν την αποκατάσταση φθαρμένων οδοστρωμάτων έξω από σχολικές μονάδες, αθλητικές εγκαταστάσεις  και σε δρόμους σε γειτονιές της Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας

Σύνταξη
Το πρώην στέλεχος των ΔΗΜΑΡ και ΣΥΡΙΖΑ που συμμετείχε στη διοίκηση του Οργανισμού τη περίοδο διακυβέρνησης Σαμαρά/Βενιζέλου, υποβάθμισε τη σημασία της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ηλεκτρονικές σειρήνες ενεργοποιούνται για την άμεση ενημέρωση του πληθυσμού στο Δήμο Πάρου.

Σύνταξη
«Η διακοπή των εργασιών σε αυτό το προχωρημένο στάδιο, την ώρα που τόσα πράγματα έχουν ήδη παραγγελθεί και πραγματοποιηθεί, θα ήταν καταστροφική για τον Λευκό Οίκο είπε ο Τραμπ

Σύνταξη
Ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, Ζαχαρίας Κεσσές, εισέφερε στο δικαστήριο στοιχεία από την ανάλυση της κίνησης της κάρτας που φέρει το όνομα του λεγόμενου κρεοπώλη. Κατατέθηκε στα αναγνωστέα η αποκάλυψη του in για τις «στημένες» ερωτήσεις της εξεταστικής επιτροπής

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
H Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης Μαρία Λιονή μίλησε στην ημερίδα της Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών με Τρία Τέκνα Ελλάδος «Δημογραφικό SOS: Να δώσουμε δύναμη στο όνειρο και την οικογένεια».

Σύνταξη
