Σέρρες: Νέες καταγγελίες για την καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή – Συγκλονίζει ο σύζυγός της

Την καταδίκη της για τα όσα έκανε σε 13χρονο μαθητή και την απόφαση του υπουργείου Παιδείας να τεθεί σε διαθεσιμότητα, διαδέχονται οι νέες καταγγελίες για την δράση της, με την 60χρονη καθηγήτρια από τις Σέρρες να παραμένει για ακόμα μία ημέρα κλεισμένη στο σπίτι της.

Κάτοικοι της περιοχής και γονείς μαθητών της περιγράφουν σκηνικά που προβληματίζουν. Όπως λένε, η απόφασή της να φιμώσει με μονωτική ταινία τον ανήλικο μαθητή μέσα στην τάξη, ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.

«Κάθε μέρα μάλωναν με τους καθηγητές»

Όπως λένε γονείς μαθητών, η 60χρονη εκπαιδευτικός και διευθύντρια του Γυμνασίου στο Νέο Σούλι Σερρών, απασχολούσε ανά τακτά χρονικά διαστήματα με τα όσα έλεγε και έκανε μέσα σε τάξεις που δίδασκε. Οι καυγάδες με συναδέλφους, οι εντάσεις με μαθητές και οι αντιπαραθέσεις ακόμα και με καθαρίστριες του σχολικού συγκροτήματος, είχαν σχολιαστεί ποικιλοτρόπως.

«Τα πρώτα χρόνια, τουλάχιστον μέχρι το 2020-2021 ήταν εντάξει, αλλά μετά άρχισαν κάποια μικροπροβλήματα. Λέμε εντάξει, κάποια προβλήματα μπορεί να έχει όλοι μας έχουμε, διευθύνει ολόκληρο σχολείο λογικό, αλλά μετά από το 2022 και μετά έγινε αφόρητη. Έμπαινε μέσα στο μάθημα που έκαναν οι καθηγητές μάθημα και τους μάλωνε, επιτίθονταν σε προσωπικό επίπεδο σε όλους. Υπήρχε ένα γάτος εδώ της γειτονιάς είναι ο γάτος, απλά είπε μάλλον είναι η μετεμψύχωση του πατέρας της. Απλά φοβόμασταν, εγώ από το προηγούμενο βράδυ σκεφτόμουν πώς θα έρθω στη δουλειά. Ήταν ο φόβος και ο τρόμος», λέει εργαζόμενη του σχολείου.

Ο πατέρας του 13χρονου μαθητή τονίζει πως η εκπαιδευτικός πρέπει να βοηθηθεί και όχι να τιμωρηθεί:

«Το ζήτημα δεν είναι η αντίδραση της εκπαιδευτικού αλλά η κατάσταση της εκπαιδευτικού. Και το πλέον επικίνδυνο είναι αυτοί που έδιναν τόσα χρόνια την έγκριση το εν λόγω άτομο να διαχειρίζεται μία σχολική μονάδα».

Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του συζύγου της 60χρονης στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα». Ο ίδιος, όπως είπε, θεωρούσε θέμα χρόνου να πάρουν έκταση τα όσα έκανε η γυναίκα του στο σχολείο.

«Δε καταλογίζω ευθύνη για αυτά που μου κάνει όλη μέρα, φταίει η αρρώστιά της. Αρνείται να πάει στον ψυχίατρο, την έχω πάει 15 φορές. Έπαιρνε τα φάρμακά της 16 χρόνια. Το 2022 τα έκοψε και έκτοτε το χάος».

