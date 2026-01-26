Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας διακομίσθηκε τραυματισμένο ένα 12χρονο παιδί που παρασύρθηκε από όχημα νωρίς το πρωί της Δευτέρας (26/01) στη Λάρισα.

Το τροχαίο ατύχημα σύμφωνα με το Onlarissa, σημειώθηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες λίγο μετά τις 8 το πρωί της Δευτέρας και συγκεκριμένα στην οδό Ιωαννίνων, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε 12χρονο αγόρι.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου διαπιστώθηκε πως το ανήλικο παιδί είναι τραυματισμένο, με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.