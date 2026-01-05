Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 37χρονος οδηγός για την παράσυρση και εγκατάλειψη πεζού
Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 6:30 το απόγευμα, όταν το όχημα που οδηγούσε ο 37χρονος χτύπησε τον πεζό.
Στα χέρια της Τροχαίας βρίσκεται ένας 37χρονος οδηγός, ο οποίος φέρεται να παρέσυρε και να τραυμάτισε σοβαρά έναν πεζό στην οδό Μοναστηρίου, στη Θεσσαλονίκη, πριν εγκαταλείψει το σημείο του τροχαίου.
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 6:30 το απόγευμα, όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, το όχημα που οδηγούσε ο 37χρονος χτύπησε τον πεζό. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο οδηγός δεν σταμάτησε να προσφέρει βοήθεια και απομακρύνθηκε από το σημείο, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις Αρχές.
Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο
Ο τραυματισμένος άνδρας υπέστη σοβαρά τραύματα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται.
Έπειτα από αναζητήσεις, αστυνομικοί της Τροχαίας εντόπισαν και συνέλαβαν τον 37χρονο, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης, ενώ προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.
