Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 37χρονος οδηγός για την παράσυρση και εγκατάλειψη πεζού

Στα χέρια της Τροχαίας βρίσκεται ένας 37χρονος οδηγός, ο οποίος φέρεται να παρέσυρε και να τραυμάτισε σοβαρά έναν πεζό στην οδό Μοναστηρίου, στη Θεσσαλονίκη, πριν εγκαταλείψει το σημείο του τροχαίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 6:30 το απόγευμα, όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, το όχημα που οδηγούσε ο 37χρονος χτύπησε τον πεζό. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο οδηγός δεν σταμάτησε να προσφέρει βοήθεια και απομακρύνθηκε από το σημείο, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις Αρχές.

Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο

Ο τραυματισμένος άνδρας υπέστη σοβαρά τραύματα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται.

Έπειτα από αναζητήσεις, αστυνομικοί της Τροχαίας εντόπισαν και συνέλαβαν τον 37χρονο, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης, ενώ προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.