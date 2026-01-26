Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τέθηκε η Κρήτη ενόψει των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να επηρεάσουν το νησί τις επόμενες ώρες.

Συγκεκριμένα όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας μετά το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού, που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» την Περιφέρεια Κρήτης.

Σε ετοιμότητα η Τοπική Αυτοδιοίκηση

«Στο πλαίσιο των ανωτέρω οι Δήμοι και η Περιφέρεια Κρήτης καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) αντίστοιχα προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων».

Σύμφωνα με την ΕΜΥ ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν στην Κρήτη μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης.