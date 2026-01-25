ΗΠΑ: Σε κατάσταση έκτακτη ανάγκης 17 Πολιτείες λόγω κακοκαιρίας – 800.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

Περισσότερα από 800.000 πελάτες έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και σχεδόν 10.000 πτήσεις ακυρώθηκαν την Κυριακή και πάνω από 4.000 το Σάββατο στις ΗΠΑ. Και ακόμη δεν έχει κορυφωθεί η κακοκαιρία Fern που αναμένεται να φέρει παγετό και έντονες χιονοπτώσεις. Ήδη τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, χιόνι, χιονόνερο, παγωμένη βροχή και επικίνδυνα χαμηλές θερμοκρασίες θα σαρώσουν τα ανατολικά δύο τρίτα της χώρας από σήμερα Κυριακή και όλη την εβδομάδα. Η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει 180 εκατομμύρια Αμερικανούς, δηλαδή πληθυσμό μεγαλύτερο από τον μισό του συνόλου.

Κατάσταση ομοσπονδιακής έκτακτης ανάγκης

Το βράδυ του Σαββάτου, ο Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 12 Πολιτείες. Αυτές είναι οι Νότια Καρολίνα, Βιρτζίνια, Τενεσί, Τζόρτζια, Βόρεια Καρολίνα, Μέριλαντ, Αρκάνσας, Κεντάκι, Λουιζιάνα, Μισισιπή, Ιντιάνα και Δυτική Βιρτζίνια. Συνολικά 17 Πολιτείες και η Περιφέρεια της πρωτεύουσας Ουάσιγκτον έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε πολιτειακό επίπεδο, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

These videos were sent in by an NES customer. Tree debris continues to freeze and fall across the area. Trees snapping can sound a lot like thunder. Please use extreme caution if venturing outdoors. pic.twitter.com/F47eQclAyp — Nashville Electric Service (@NESpower) January 25, 2026



«Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε και να παραμένουμε σε επαφή με όλες τις πολιτείες που βρίσκονται στην πορεία αυτής της καταιγίδας. Μείνετε ασφαλείς και ζεστοί», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια ανάρτηση στο Truth Social.

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, προειδοποίησε τους Αμερικανούς να λάβουν προφυλάξεις. «Θα κάνει πολύ, πολύ κρύο», δήλωσε. «Επομένως, θα ενθαρρύναμε όλους να εφοδιαστούν με καύσιμα, να εφοδιαστούν με τρόφιμα και θα το ξεπεράσουμε αυτό μαζί».

«Έχουμε συνεργεία κοινής ωφέλειας που εργάζονται για να το αποκαταστήσουν αυτό το συντομότερο δυνατό», πρόσθεσε η Νόεμ.

Winter Storm Fern has descended upon NJ this morning and my @yarboglobal autonomous snow blower went into action.

This is going to be a great test to see if this robot can handle a 6,000 sq.ft. driveway during a major winter storm.

I’m inside sipping a coffee while it’s doing… pic.twitter.com/52DuOGUc9a — Tom Moloughney (@tommolog) January 25, 2026

Εκατοντάδες χιλιάδες χωρίς ρεύμα

Ο αριθμός των νοικοκυριών που μένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μέσα σε ακραίες συνθήκες κρύου συνέχισε να αυξάνεται. Μέχρι τις 8:30 π.μ. ανατολική ώρα ΗΠΑ (15:30 ώρα Ελλάδας), περισσότεροι από 800.000 πελάτες στις ΗΠΑ ήταν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Περισσότεροι από 100.000 ανά πολιτεία στο Μισισίπι, το Τέξας, το Τενεσί και τη Λουιζιάνα. Άλλες πολιτείες που επηρεάστηκαν ήταν το Κεντάκι, η Τζόρτζια, η Βιρτζίνια και το Νέο Μεξικό.

This video shows the evolution of the last 24 hours of power outages with the ongoing ice storm. As of 7:00 AM EST Jan 25, there are close to 600K customers without power and climbing. pic.twitter.com/WOFO9pYi6Q — PowerOutage.us (@PowerOutage_us) January 25, 2026



Πολλοί από αυτούς τους πολίτες είναι ήδη χωρίς ρεύμα 24 ώρες.

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης το υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ έχει εξουσιοδοτήσει το Συμβούλιο Ηλεκτρικής Αξιοπιστίας του Τέξας να αναπτύξει εφεδρικούς πόρους παραγωγής σε κέντρα δεδομένων και άλλες μεγάλες εγκαταστάσεις. Στόχος είναι να περιοριστούν οι διακοπές ρεύματος από την κακοκαιρία στην πολιτεία.

Επίσης, εξέδωσε έκτακτη εντολή για να εξουσιοδοτήσει τον φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου PJM Interconnection να λειτουργήσει «συγκεκριμένους πόρους» στην περιοχή του μεσοατλαντικού, ανεξάρτητα από τους περιορισμούς που οφείλονται σε κρατικούς νόμους ή περιβαλλοντικές άδειες.

Οι φορείς εκμετάλλευσης ηλεκτρικού δικτύου των ΗΠΑ αύξησαν το Σάββατο τις προφυλάξεις για να αποφύγουν τις εναλλασσόμενες διακοπές ρεύματος.

Η Dominion Energy, της οποίας οι δραστηριότητες στη Βιρτζίνια περιλαμβάνουν τη μεγαλύτερη συλλογή κέντρων δεδομένων στον κόσμο, δήλωσε ότι εάν η πρόγνωση για παγετό επιβεβαιωθεί, το χειμερινό συμβάν θα μπορούσε να είναι από τα μεγαλύτερα που θα επηρεάσουν την εταιρεία.

WATCH: Stunning drone footage shows Lake Erie nearly frozen over. Researchers say it has the most ice coverage out of all the Great Lakes with nearly 80% covered in a thick, frozen crust. pic.twitter.com/utn21unlcH — Fox News (@FoxNews) January 25, 2026

Ασυνήθιστη χειμερινή καταιγίδα

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε για μια ασυνήθιστα εκτεταμένη και μακράς διάρκειας χειμερινή καταιγίδα. Αυτή θα προκαλέσει εκτεταμένη, έντονη συσσώρευση πάγου στα νοτιοανατολικά, όπου αναμένονται «καταστροφικές έως τοπικά καταστροφικές επιπτώσεις».

Winter Storm Fern: Ice is covering everything! From trees to power lines and it’s causing a headache for anyone in the storms path! Here’s Meteorologist Adam Klotz with the latest FOX Weather forecast as this historic winter storm impacts millions across the country. pic.twitter.com/BThWIQYlEh — John Cremeans (@JohnCremeansX) January 25, 2026



Οι μετεωρολόγοι προέβλεψαν ρεκόρ χαμηλών θερμοκρασιών και επικίνδυνα ψυχρούς ανέμους που θα κατρακυλούν περαιτέρω στην περιοχή των Μεγάλων Πεδιάδων μέχρι τη Δευτέρα.

Διαρκείς ακυρώσεις πτήσεων

Η κακοκαιρία έγινε η αιτία να ακυρωθούν περισσότερες από 9.990 πτήσεις στις ΗΠΑ που ήταν προγραμματισμένες για την Κυριακή.

Επίσης, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων FlightAware, περισσότερες από 4.000 πτήσεις ακυρώθηκαν το Σάββατο.

Οι μεγάλες αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες προειδοποίησαν τους επιβάτες να παραμένουν σε εγρήγορση για αλλαγές και ακυρώσεις πτήσεων.

Total flight cancellations for today, tomorrow and Monday now over 16,000 with air travel grinding to a halt in the storm impacted zones Winter Storm Fern, by the numbers: • 40 states • 2,300 miles • 240 million people Flight cancellations / delays (so far): • Today — 846… pic.twitter.com/eiD0U3TMTn — DisasterAlert (@DisasterAlert2) January 25, 2026



Η Delta Air Lines προσάρμοσε το πρόγραμμά της το Σάββατο, για την κακοκαιρία, με επιπλέον ακυρώσεις το πρωί για την Ατλάντα και κατά μήκος της Ανατολικής Ακτής, συμπεριλαμβανομένων της Βοστώνης και της Νέας Υόρκης.

Για να επιτραπεί η πραγματοποίηση πτήσεων η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα μεταφέρει ειδικούς από κόμβους κρύου καιρού για να υποστηρίξουν ομάδες αποπάγωσης και αποσκευών σε πολλά αεροδρόμια.

Movement area clearing earlier this morning at RIC. #Fern pic.twitter.com/1cxWaiJCRZ — Richmond Airport RIC (@Flack4RIC) January 25, 2026



Η JetBlue δήλωσε ότι από το πρωί του Σαββάτου έως και τη Δευτέρα ανακοίνωσε ότι έχει ακυρώσει περίπου 1.000 πτήσεις.

Η United Airlines δήλωσε ότι είχε ακυρώσει προληπτικά ορισμένες πτήσεις σε μέρη με τις χειρότερες αναμενόμενες καιρικές συνθήκες.