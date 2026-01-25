Λέρος: Στάσεις εργασίας των γιατρών στο Νοσοκομείο Λέρου
Τι ζητάνε οι γιατροί
Σε στάσεις εργασίας προχωρούν οι γιατροί των υγειονομικών μονάδων Λέρου, Πάτμου, Λειψών και Αγαθονησίου, έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Ιατρών Κρατικού Θεραπευτηρίου – Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Λέρου (Ε.Ι.ΘΕ.Λ.).
Σύμφωνα με την Ένωση, οι στάσεις εργασίας θα έχουν διάρκεια τεσσάρων ωρών, από τις 09:00 έως τις 13:00, και θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου έως και την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026.
Κατά το χρονικό αυτό διάστημα, όπως αναφέρεται, οι μονάδες υγείας θα λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας, ενώ θα εξυπηρετούνται αποκλειστικά τα επείγοντα περιστατικά.
Η Ε.Ι.ΘΕ.Λ. δηλώνει ότι η κινητοποίηση σχετίζεται με ζητήματα στελέχωσης των ιατρικών υπηρεσιών, με οικονομικές εκκρεμότητες που αφορούν θεσμοθετημένα κίνητρα και δεδουλευμένες εφημερίες, καθώς και με αποφάσεις που, κατά την Ένωση, επηρεάζουν τη λειτουργία του Νοσοκομείου.
Παράλληλα, επισημαίνεται ότι τα τακτικά ραντεβού και οι προγραμματισμένες ιατρικές πράξεις θα πρέπει να ακυρωθούν με ευθύνη της Διοίκησης.
