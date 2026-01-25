Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 25.01.2026]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Υπομονή κι εντύπωση για σήμερα. Κι αυτό γιατί τα πράγματα γίνονται πιο έντονα. Συζήτησε για τις οικονομικές αλλαγές που θέλεις να κάνεις, καθώς όλο αυτό το talking μπορεί να σου δημιουργήσει καινούργια και ευνοϊκά δεδομένα. Άντε να δούμε! Ξεμπέρδεψε με τις υποθέσεις που πρέπει να κλείσουν, αλλά δεν σε ενδιαφέρουν και πολύ.
DON’TS: Μην αφήσεις τις διαφωνίες να ανεβάσουν τρελά τους τόνους ή να χαλάσουν την ατμόσφαιρα μεταξύ εσού και των ατόμων που συνεργάζεσαι στενά. Γενικώς, δηλαδή, στη δουλειά μη βιάζεσαι να προχωρήσεις τα πράγματα. Μην τσακωθείς ούτε με τους φίλους σου, γιατί ούτε αυτό θα σε βοηθήσει κάπου. Το αντίθετο, θα έλεγα. Μην ξεφεύγεις!
Ταύρος
DO’S: Πάρε αποστάσεις από το οτιδήποτε (σχεδόν) και προσπάθησε να το κρατήσεις αυτό σήμερα. Ειδικά στη δουλειά όπου το κλίμα θα μυρίζει (ή καλύτερα θα βρωμάει) μπαρούτι. Αν σου πω πως έτσι μόνο θα αποφύγεις τους αχρείαστους καβγάδες με τους συναδέλφους σου, μπορώ να σε πείσω; Μελέτησε καλύτερα τις αποφάσεις σου.
DON’TS: Μην κάνεις παρορμητικές ή απότομες κινήσεις. Το ίδιο ισχύει και για τις αποφάσεις που παίρνεις, σωστά; Το είπαμε αυτό, πάμε παρακάτω! Μην αντιδράς έντονα, γιατί τα αποτελέσματα θα φανούν αργότερα και δεν θα είναι και τα καλύτερα! Μη βάζεις φρένα στη δημιουργικότητά σου, γιατί υπάρχουν τομείς που μπορεί να σε ωφελήσει πολύ.
Δίδυμοι
DO’S: Πρόσεξε τι και πώς το λες, γιατί οι τόνοι ανεβαίνουν και οι συζητήσεις «αρπάζουν» εύκολα! Γίνονται έντονες εννοώ! Αυτό μετράει κυρίως για φιλίες ή και για συνεργασίες. Άσε την αλλαγή που πλανάται γύρω σου να σε διαπεράσει, καθώς πρέπει να «κόψεις» πια από ορισμένες καταστάσεις ή συμπεριφορές που πλέον δεν σε εκφράζουν καθόλου.
DON’TS: Μη μιλάς πάνω στη φωνή των άλλων, γιατί κάνεις τα πράγματα χειρότερα για σένα, έτσι; Μην επιμένεις σε όσα πιστεύεις και μην πιέζεις τους άλλους να σκεφτούν όπως εσύ ή ντε και καλά να σε ακολουθήσουν. Όταν κάποιος το κάνει σε εσένα, σου αρέσει; Αν δε με ακούσεις, πάντως, σε βλέπω να μένεις χωρίς φίλους. Ας πρόσεχες!
Καρκίνος
DO’S: Μπορείς να ανοίξεις το στόμα σου, να πάρεις θέση σε ό,τι εκτυλίσσεται γύρω σου και να μιλήσεις, μόνο αν κρύβεις κάποιον άσσο στο μανίκι σου. Αλλιώς ράψτο καλύτερα! Αν κάτι δεν σε αφορά άμεσα, ας πούμε, επίλεξε να κρατήσεις αποστάσεις. Άρα σταμάτα να χώνεσαι σε ξένα χωράφια! Όχου πια! Βρες τι δεν σου κάνει πια και άλλαξέ το!
DON’TS: Στα επαγγελματικά, γίνονται αλλαγές ίσως και ανακατατάξεις κι αυτό δημιουργεί δυσαρέσκεια κι εντάσεις. Μην την ακολουθήσεις αυτή την τάση, καθώς δεν σε βοηθάει. Να κάνει την ένταση που επικρατεί χειρότερη, ίσως! Μην αντιδράς έντονα γενικώς σε οτιδήποτε σου προκαλεί εντυπώσεις. That’s it, απλά αποδέξου το και πήγαινε παρακάτω.
Λέων
DO’S: Πρόσεξε το balance, γιατί είναι εύθραυστο. Κοινώς η μπάλα χάνεται για πλάκα! Βάλε καλά στο μυαλό σου, ότι όλοι έχουν δικαίωμα να έχουν τη δική τους άποψη. Βέβαια, από την άλλη, κι εσύ έχεις το δικαίωμα να αποστασιοποιηθείς από οτιδήποτε σε εκνευρίζει και σε κάνει να ξεκινάς τον μονόλογο του παραλόγου! Αξιοποίησε αυτό το δικαίωμα!
DON’TS: Αν είναι να πάρεις μέρος σε συζητήσεις που ξέρεις ότι θα ανεβάσουν τους τόνους ή θα επαναφέρουν διαφωνίες στο προσκήνιο, τότε μην εμπλακείς εξαρχής. Φύλαγε τα ρούχα σου, την συνέχεια την ξέρεις! Μην αφήνεις τις συνεργασίες σου αφρόντιστες μεν. Μην αγνοείς τα ξεκαθαρίσματα των όρων τους δε. Μη φοβάσαι να πας παρακάτω.
Παρθένος
DO’S: Στα επαγγελματικά, απόφυγε τις βιαστικές κινήσεις. Απόφυγε, όμως, και να επηρεαστείς τόσο από τα νεύρα, όσο και από τις δεύτερες σκέψεις που κάνεις. Πρόβλημά σου! Άσε να φύγει οτιδήποτε έχει κάνει τον κύκλο του σε ερωτικά και οικονομικά. Ξέρω πως σε πιάνει νοσταλγία, αλλά ξέρεις κι εσύ καλά πως τα πισωγυρίσματα δεν σε βοηθούν!
DON’TS: Μην το παρακάνεις με την παρατηρητικότητα σήμερα, γιατί μπορεί να σου γυρίσει μπούμερανγκ. Πώς; Με το να σε κάνει έξαλλο. Βασικά αυτά που βλέπεις σε κάνουν έτσι, αλλά τέλος πάντων! Όπως και να έχει, μην ανοίξεις το στόμα σου και μη μιλήσεις ξεκάθαρα, όπως εσύ νομίζεις, γιατί θα είναι απλά αγενή τα λόγια σου! Μην προσβάλεις!
Ζυγός
DO’S: Πρόσεξε τις διαφωνίες που λαμβάνουν χώρα στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, γιατί η ένταση καλά κρατεί εκεί. Στα ερωτικά, κάνε τις απαραίτητες αλλαγές. Τώρα που μπορείς, έτσι; Γενικώς καλό είναι να πηγαίνεις με το flow, ακόμα κι αν δεν μπορείς να προσαρμοστείς άμεσα με τα πράγματα που αλλάζουν. Είσαι επιφυλακτικός και καλά κάνεις!
DON’TS: Μην χάνεις την υπομονή σου και μην απαντάς έντονα σε οτιδήποτε λέγεται σχετικά με θέματα που νόμιζες πως είχαν λυθεί, αλλά τελικά τζίφος! Μην αφήνεις τις ισορροπίες να χαθούνν, καθώς ήδη κρέμονται από μια τόση δε κλωστή. Μη γίνεις άμεσος ή- ακόμα χειρότερα- επιθετικός στον τρόπο με τον οποίο διεκδικείς όλα αυτά που θες.
Σκορπιός
DO’S: Φέρε στο προσκήνιο της σκέψης σου τους φίλους και τις παρέες σου. Ειδικά αν νιώθεις ότι έχει δημιουργηθεί μια κάποια απόσταση μεταξύ σας. Μπορεί να μην είσαι έτοιμος ακόμα να ρίξεις γέφυρες επικοινωνίας, αλλά μπορείς έστω να το σκεφτείς. Ωστόσο αν πρόκειται για κύκλους που έχουν ήδη κλείσει, τότε μην ασχοληθείς καν. Ούτε λίγο!
DON’TS: Μην χάσεις την συγκέντρωσή σου, επειδή ζορίζεσαι από την έντονη ατμόσφαιρα και τις αλλαγές που αυτή φέρνει. Μην αφήσεις τα θέματα που υπάρχουν στο σπίτι να προκαλέσουν εντάσεις. Το σημαντικότερο, όμως, είναι να μην μεταφερθούν αυτές στη δουλειά, γιατί τότε εύκολα μπορεί να κάνεις λάθη. Μην κινείσαι βιαστικά και παρορμητικά.
Τοξότης
DO’S: Το ότι υπάρχει αμεσότητα σε όσα λες, διαπραγματεύεσαι ή διεκδικείς, δεν είναι κακό. Το κακό είναι που υπάρχει κι ένταση μαζί. Άρα δες το λίγο, ναι; Πρόσεχε κυρίως τα λόγια σου, γιατί ακόμα κι αν είναι αληθινά, δεν αρέσουν. Ίσως, βέβαια, να μην είναι η κατάλληλη στιγμή να τα πεις! Θέλεις να αναζωπυρώσεις θέματα που έχουν κάπως κοπάσει;
DON’TS: Μη βιάζεσαι να προχωρήσεις τα πλάνα σου, γιατί θα γίνει βλ@κεία, έτσι όπως το πας! Μην επηρεαστείς από το γεγονός, ότι βλέπεις εξελίξεις. Μη φοβάσαι να κοιτάξεις πιο βαθιά, καθώς έτσι μόνο θα μπορέσεις να βρεις τι έχει κάνει τον κύκλο του και έχει τελειώσει και τι έχει κάτι ακόμα να σου δώσει. Μην είσαι τόσο απρόσεκτος, όμως, γενικώς.
Αιγόκερως
DO’S: Πρόσεχε πολύ τα χρήματα ή τα έξοδα που σχετίζονται με το σπίτι ή γενικώς με κάποιο ακίνητο. Παράλληλα, αν υπάρχουν γενικότερες εκκρεμότητες σχετικά με τα οικονομικά σου, τότε φέρτες στο επίκεντρο και διευθέτησέ τες- επιτέλους! Γενικώς τακτοποίησε οτιδήποτε μπορείς, για να φύγει από πάνω σου και να πάρεις μα ανάσα.
DON’TS: Μη γίνεις έντονος ή επιθετικός λόγω του ότι η ατμόσφαιρα είναι τεταμένη και υπάρχουν αντιπαραθέσεις. Μη γίνεσαι επιφυλακτικός, επειδή νομίζεις πως όλοι έχουν κάτι προσωπικό μαζί σου. Μην αρχίσεις ούτε να «την λες» στους απέναντι εξαιτίας αυτής σου της καχυποψίας, έτσι; Μην αφήνεις κάποια (άσχημα) μοτίβα να επαναλαμβάνονται.
Υδροχόος
DO’S: Καλό είναι να μετρήσεις τις δυνάμεις σου και να αποφύγεις να κάνεις τον ήρωα. Τι εννοώ; Εννοώ πως πρέπει να αποφύγεις να βγεις μπροστά και να υπερασπιστείς τόσο εσένα, όσο και τους άλλους. Το βλέπουμε ξανά από αύριο, αν το θες τόσο πολύ! Παρατήρησε συμπεριφορές, γιατί αυτό είναι το κίνητρό σου, για να κάνεις τις αλλαγές που θες.
DON’TS: Μην παρασύρεσαι από το προηγούμενο διάστημα, γιατί το κλίμα σήμερα αλλάζει- με την κακή την έννοια. Μη γίνεις έντονος, όμως, εσύ, επειδή έρχονται στην κατοχή σου πολλές και διάφορες πληροφορίες. Μη γίνεις ούτε παρορμητικός, νομίζοντας πως έτσι θα βάλεις τα πάντα στην θέση τους. Πες αλήθεια. Θες απλά να ξεσπάσεις κάπου, ε;
Ιχθύες
DO’S: Για να προλάβεις καταστάσεις και γεγονότα περίεργα, τότε κινήσου παρασκηνιακά. Δεν τρέχει και κάτι! Παρατήρησε τις αλλαγές που γίνονται στα οικονομικά και κλείσε τους κύκλους που πρέπει- οπωσδήποτε! Ξέκοψε από αυτούς που κούρασαν, για να ηρεμήσεις. Σκούπα, που λέμε! Σταμάτα τις ερωτικές συναναστροφές που δεν σε ευνοούν.
DON’TS: Μην απογοητευτείς, αν συμβούν κάποιες αποκαλύψεις οι οποίες μπορεί να αγγίξουν τις ευαίσθητες χορδές σου. Μη γίνεις ούτε ευθύς, άμεσος ή απότομος σε όσα έχεις να πεις εξαιτίας αυτού. Μεταξύ μας ευκαιρία έψαχνες. Μην απογοητευτείς ούτε από το ντόμινο εξελίξεων που θα φέρει η παραπάνω συμπεριφορά σου. Μην είσαι έτσι λοιπόν!
