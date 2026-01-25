DO’S: Υπομονή κι εντύπωση για σήμερα. Κι αυτό γιατί τα πράγματα γίνονται πιο έντονα. Συζήτησε για τις οικονομικές αλλαγές που θέλεις να κάνεις, καθώς όλο αυτό το talking μπορεί να σου δημιουργήσει καινούργια και ευνοϊκά δεδομένα. Άντε να δούμε! Ξεμπέρδεψε με τις υποθέσεις που πρέπει να κλείσουν, αλλά δεν σε ενδιαφέρουν και πολύ.

DON’TS: Μην αφήσεις τις διαφωνίες να ανεβάσουν τρελά τους τόνους ή να χαλάσουν την ατμόσφαιρα μεταξύ εσού και των ατόμων που συνεργάζεσαι στενά. Γενικώς, δηλαδή, στη δουλειά μη βιάζεσαι να προχωρήσεις τα πράγματα. Μην τσακωθείς ούτε με τους φίλους σου, γιατί ούτε αυτό θα σε βοηθήσει κάπου. Το αντίθετο, θα έλεγα. Μην ξεφεύγεις!