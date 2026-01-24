Σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Τουρκία – Αισθητός και στη Μυτιλήνη
Επίκεντρο της δόνησης ήταν στην περιοχή Σίντιρτζι της Επαρχίας του Μπαλίκεσιρ της Τουρκίας 151 χιλιόμετρα ανατολικά - νοτιοανατολικά της Λέσβου.
Αισθητή στη Μυτιλήνη έγινε απόψε Παρασκευή 23 Ιανουαρίου σεισμική δόνηση έντασης, σύμφωνα με τις πρώτες μετρήσεις, 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.
Επίκεντρο της δόνησης ήταν στην περιοχή Σίντιρτζι της Επαρχίας του Μπαλίκεσιρ της Τουρκίας 151 χιλιόμετρα ανατολικά – νοτιοανατολικά της Λέσβου.
Σεισμική δραστηριότητα
Της δόνησης αυτής είχε προηγηθεί σήμερα στις 3:30 το απόγευμα σεισμός έντασης 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.
Ας σημειωθεί ότι η περιοχή δίνει το τελευταίο δίμηνο συχνά σεισμούς έντασης έως και 4,9 βαθμών. Ενώ έχουν προηγηθεί με το ίδιο περίπου επίκεντρο δυο ισχυροί σεισμοί ένας στις 10 του περασμένου Αυγούστου έντασης 6,1 βαθμών και ένας στις 27 Οκτωβρίου έντασης 6 βαθμών.
