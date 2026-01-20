Σεισμός 4 Ρίχτερ νοτιοδυτικά της Λακωνίας

Ελλάδα

Αυτός είναι ο 49χρονος βαρυποινίτης που δολοφονήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού

Νεκρός έπεσε, μετά από επίθεση που δέχθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου στις φυλακές Κορυδαλλού, ένας 49χρονος βαρυποινίτης από την Αλβανία. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 16:30 το απόγευμα στην Γ΄ πτέρυγα της φυλακής όταν ένας 28χρονος Έλληνας κρατούμενος επιτέθηκε με αυτοσχέδιο μαχαίρι στον 49χρονο, προκαλώντας του θανάσιμα τραύματα. Ο 28χρονος υποστήριξε ότι πρώτα […]