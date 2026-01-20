Σεισμός 4 Ρίχτερ νοτιοδυτικά της Λακωνίας
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η σεισμική δόνηση καταγράφηκε στις 08:38, στα 117 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του Γερολιμένα Λακωνίας
Σεισμός 4 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, 20 Ιανουαρίου, νοτιοδυτικά της Λακωνίας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η σεισμική δόνηση καταγράφηκε στις 08:38, στα 117 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του Γερολιμένα Λακωνίας.
Η αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου:
- Σεισμός 4 Ρίχτερ νοτιοδυτικά της Λακωνίας
