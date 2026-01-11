Σεισμός ανοιχτά της Σαντορίνης
Το επίκεντρο εντοπίζεται 7 χιλιόμετρα ανατολικά-βορειοανατολικά του Μεγαλοχωρίου
Σεισμός 3,6 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής ανοιχτά της Σαντορίνης.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 12,4 χιλιόμετρα.
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 7 χιλιόμετρα ανατολικά-βορειοανατολικά του Μεγαλοχωρίου.
