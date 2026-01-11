newspaper
Σημαντική είδηση:
11.01.2026 | 09:37
Φωτιά στο Κορωπί – Επιχειρεί μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής
Σεισμός ανοιχτά της Σαντορίνης
11 Ιανουαρίου 2026 | 09:38

Σεισμός ανοιχτά της Σαντορίνης

Το επίκεντρο εντοπίζεται 7 χιλιόμετρα ανατολικά-βορειοανατολικά του Μεγαλοχωρίου

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής ανοιχτά της Σαντορίνης.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 12,4 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται  7 χιλιόμετρα ανατολικά-βορειοανατολικά του Μεγαλοχωρίου.

Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Το κρίσιμο εννιάμηνο για το τέλος του

Ταμείο Ανάκαμψης: Το κρίσιμο εννιάμηνο για το τέλος του

Business
Κρητών ‘Αρτος: Επιστροφή στην κερδοφορία, με το βλέμμα σε νέες συνεργασίες

Κρητών ‘Αρτος: Επιστροφή στην κερδοφορία, με το βλέμμα σε νέες συνεργασίες

inWellness
inTown
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
Καιρός: Απότομη πτώση της θερμοκρασίας έως και 10°C την Κυριακή – Πού θα χιονίσει
11.01.26

Απότομη πτώση της θερμοκρασίας έως και 10°C την Κυριακή - Πού θα χιονίσει

Τη Δευτέρα και την Τρίτη η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα και τις πρωινές ώρες αναμένεται παγετός (κάτω των 0 °C) - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως την Πέμπτη σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Γιατί μπορεί να συμβεί ένα «Κραν Μοντανά» και στην Αθήνα
11.01.26

Γιατί μπορεί να συμβεί ένα «Κραν Μοντανά» και στην Αθήνα

Παγίδες θανάτου οι «κλεισμένες» έξοδοι κινδύνου όπως αυτές στο μπαρ του Κραν Μοντανά - Επικίνδυνοι ένας στους τρεις χώρους διασκέδασης - Ανησυχία από τους προβληματικούς ελέγχους και την ατιμωρησία

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Γλυκά Νερά: Ηλικιωμένοι ξεγέλασαν απατεώνα που παρίστανε υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ
11.01.26

Γλυκά Νερά: Ηλικιωμένοι ξεγέλασαν απατεώνα που παρίστανε υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ

Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι αντιλήφθηκε την προσπάθεια εξαπάτησης, καθώς είχε πέσει ξανά θύμα εξαπάτησης, όπου προσποιήθηκε τον πιστεύει τον απατεώνα αλλά στην πραγματικότητα είχε ειδοποιήσει την αστυνομία

Σύνταξη
Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στις φυλακές Κορυδαλλού – Εντοπίσθηκαν μαχαίρι, ναρκωτικά και κινητό τηλέφωνο
10.01.26

Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στις φυλακές Κορυδαλλού – Εντοπίσθηκαν μαχαίρι, ναρκωτικά και κινητό τηλέφωνο

Τέσσερις έγκλειστοι στις φυλακές Κορυδαλλού συνελήφθησαν, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για - κατά περίπτωση - παράβαση των Νόμων για τα όπλα και τα ναρκωτικά

Σύνταξη
Σέρρες: Αναζητούνται και άλλα άτομα που ίσως εμπλέκονται στη δολοφονία του 17χρονου
10.01.26

Σέρρες: Αναζητούνται και άλλα άτομα που ίσως εμπλέκονται στη δολοφονία του 17χρονου

Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο να εμπλέκονται και άλλα άτομα στη φονική συμπλοκή με θύμα έναν 17χρονο στις Σέρρες, ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
«Δεν είμαι έτοιμος να φύγω ακόμη»: Πέθανε ο Bob Weir, κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος των Grateful Dead
11.01.26

«Δεν είμαι έτοιμος να φύγω ακόμη»: Πέθανε ο Bob Weir, κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος των Grateful Dead

Ο Bob Weir, κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος των Grateful Dead, πέθανε στα 78 του, μετά από προβλήματα στους πνεύμονες και διάγνωση καρκίνου. Λίγους μήνες πριν είχε δηλώσει: «Δεν είμαι έτοιμος να φύγω ακόμη»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το ΠΑΣΟΚ «πολιορκεί» τη Δυτική Μακεδονία – Τι θα πει ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Κοζάνη – Στο επίκεντρο η πράσινη και δίκαιη μετάβαση
11.01.26

Το ΠΑΣΟΚ «πολιορκεί» τη Δυτική Μακεδονία – Τι θα πει ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Κοζάνη – Στο επίκεντρο η πράσινη και δίκαιη μετάβαση

Κορυφώνεται η περιοδεία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Δυτική Μακεδονία. Στις επτά το απόγευμα η ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στην περιφερειακή συνδιάσκεψη του κόμματος στην Κοζάνη.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Κολομβία: Έξι νεκροί σε συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους – Δημοφιλής τραγουδιστής μεταξύ των θυμάτων [βίντεο]
11.01.26

Έξι νεκροί σε συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους – Δημοφιλής τραγουδιστής μεταξύ των θυμάτων [βίντεο]

Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης καταγράφεται η στιγμή που το αεροσκάφος συντρίβεται σε χωράφι και τυλίγεται στις φλόγες.

Σύνταξη
Σε συναγερμό το Ισραήλ για ενδεχόμενη αμερικανική παρέμβαση στο Ιράν – Συνομιλία Ρούμπιο με Νετανιάχου
11.01.26

Σε συναγερμό το Ισραήλ για ενδεχόμενη αμερικανική παρέμβαση στο Ιράν – Συνομιλία Ρούμπιο με Νετανιάχου

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν χθες ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο φέρονται να συζήτησαν το ενδεχόμενο αμερικανικής παρέμβασης στο Ιράν

Σύνταξη
Άρης και ΑΕΚ κοντράρονται στο «Κλ. Βικελίδης» – Στο ΟΑΚΑ με τον Πανσερραϊκό ο Παναθηναϊκός
11.01.26

Άρης και ΑΕΚ κοντράρονται στο «Κλ. Βικελίδης» – Στο ΟΑΚΑ με τον Πανσερραϊκό ο Παναθηναϊκός

Με τη διεξαγωγή τεσσάρων αναμετρήσεων κλείνει η αυλαία της 16ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League σήμερα Κυριακή (11/1) – Ξεχωρίζουν τα ματς Άρης - ΑΕΚ και Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός

Σύνταξη
Καιρός: Απότομη πτώση της θερμοκρασίας έως και 10°C την Κυριακή – Πού θα χιονίσει
11.01.26

Απότομη πτώση της θερμοκρασίας έως και 10°C την Κυριακή - Πού θα χιονίσει

Τη Δευτέρα και την Τρίτη η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα και τις πρωινές ώρες αναμένεται παγετός (κάτω των 0 °C) - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως την Πέμπτη σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Πανεπιστήμιο που λογοκρίνει τον Πλάτωνα απομακρύνεται από την αλήθεια: Σε κρίση η ακαδημαϊκή ελευθερία στο Texas A&M
11.01.26

Πανεπιστήμιο που λογοκρίνει τον Πλάτωνα απομακρύνεται από την αλήθεια: Σε κρίση η ακαδημαϊκή ελευθερία στο Texas A&M

Λίγο πριν αρχίσει το εαρινό εξάμηνο, το Texas A&M αλλάζει μαθήματα και ακυρώνει ενότητες υπό νέους περιορισμούς για φύλο και φυλή, με καθηγητές να μιλούν για απειλή στην ακαδημαϊκή ελευθερία και για λογοκρισία ακόμη και του Πλάτωνα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από τις «ψυχεδελικές» αράχνες έως τα ευρωπαϊκά χέλια: 10 είδη που το 2026 βρίσκει στο χείλος της εξαφάνισης
11.01.26

Από τις «ψυχεδελικές» αράχνες έως τα ευρωπαϊκά χέλια: 10 είδη που το 2026 βρίσκει στο χείλος της εξαφάνισης

Η απώλεια του φυσικού τους περιβάλλοντος, η αποδάσωση, το παράνομο εμπόριο άγριων ζώων και η κλιματική αλλαγή οδηγούν αυτά τα εξαιρετικά είδη προς την εξαφάνιση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Δέκα «μαχαίρια» στις συντάξεις – Χιλιάδες άνθρωποι χάνουν 3,5 δισ. ευρώ μέσα στο 2026
11.01.26

Δέκα «μαχαίρια» στις συντάξεις - Χιλιάδες άνθρωποι χάνουν 3,5 δισ. ευρώ μέσα στο 2026

Η προσωπική διαφορά μειώνει ή «παγώνει» τις αυξήσεις για εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους, που ήδη υπέστησαν μεγάλες περικοπές - Τα επίσημα στοιχεία για τις συντάξεις που καταβλήθηκαν τον Οκτώβριο

Ηλίας Γεωργάκης
Γιατί μπορεί να συμβεί ένα «Κραν Μοντανά» και στην Αθήνα
11.01.26

Γιατί μπορεί να συμβεί ένα «Κραν Μοντανά» και στην Αθήνα

Παγίδες θανάτου οι «κλεισμένες» έξοδοι κινδύνου όπως αυτές στο μπαρ του Κραν Μοντανά - Επικίνδυνοι ένας στους τρεις χώρους διασκέδασης - Ανησυχία από τους προβληματικούς ελέγχους και την ατιμωρησία

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Εδαφικές φιλοδοξίες του Τραμπ: Νέος ιμπεριαλισμός ή «τα καινούργια ρούχα του αυτοκράτορα;»
11.01.26

Εδαφικές φιλοδοξίες του Τραμπ: Νέος ιμπεριαλισμός ή «τα καινούργια ρούχα του αυτοκράτορα;»

Η επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ στη Βενεζουέλα υποδηλώνει ότι ο επεκτατισμός βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά πολλοί υποστηρίζουν ότι πρόκειται απλά για την τυπική εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ χωρίς υποκρισία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τα 4 σενάρια για να αυξηθούν οι αποταμιεύσεις
11.01.26

Τα 4 σενάρια για αύξηση αποταμιεύσεων

Τα μοντέλα που εξετάζονται για αποταμιεύσεις αντλούν έμπνευση από αντίστοιχες πολιτικές που εφαρμόζονται σε άλλα κράτη, όπως οι ΗΠΑ, η Γαλλία, το Βέλγιο και τη Γερμανία

Πέτρος Κωνσταντινίδης
