Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στη Φθιώτιδα

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ ταρακούνησε στην η Φθιώτιδα το πρωί του Σαββάτου

Η σεισμική δόνηση έγινε 06:53 και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ήταν μεγέθους 4,4 βαθμών και έγινε αισθητή στην Φθιώτιδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Ελλάδας.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών το επίκεντρο του σεισμού ήταν κοντά στην Ξυνιάδα Δομοκού και είχε εστιακό βάθος 16,5 χιλιόμετρα.