Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε γνωστό χθες Πέμπτη ότι αποσύρει την πρόσκληση την οποία είχε απευθύνει στον πρωθυπουργό του Καναδά, τον Μαρκ Κάρνι, να ενταχθεί στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του.

«Παρακαλώ να θεωρήσετε την παρούσα επιστολή ειδοποίηση για την απόσυρση από μέρους του Συμβουλίου Ειρήνης της πρόσκλησής του προς εσάς να ενταχθείτε σε αυτό που θα είναι το πιο περίβλεπτο Συμβούλιο Ηγετών που υπήρξε ποτέ», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας μέσω Truth Social.

Νωρίτερα χθες, ο κ. Κάρνι δήλωσε, απαντώντας σε δηλώσεις του αμερικανού προέδρου, ότι ο Καναδάς «δεν υπάρχει χάρη στις ΗΠΑ».

Ο Τραμπ θέλει όλη την αμερικανική ήπειρο

Η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά έχει ανέβει καθώς ο Τραμπ έχει βαλθεί να οικοιοποιηθεί όλη την αμερικανική ήπειρο. Τις προηγούμενες ημέρες ο αμερικανός πρόεδρος ανάρτησε μία επεξεργασμένη με ΑΙ φωτογραφία στο διαδίκτυο, όπου παρουσίαζε τον Καναδά (και τη Βενεζουέλα και τη Γροιλανδία) ως αμερικανικό έδαφος.

Η φωτογραφία τεχνητής νοημοσύνης που δημοσίευσε βασίζεται σε μια πραγματική εικόνα που τραβήχτηκε τον Αύγουστο του 2025, όταν Ευρωπαίοι ηγέτες επισκέφθηκαν την Ουάσιγκτον μετά την επικοινωνία του προέδρου των ΗΠΑ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η επεξεργασμένη εικόνα δείχνει τον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο μαζί με ευρωπαίους ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι καθώς και ο γ.γ του ΝΑΤΟ Μάρκ Ρούτε και η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Στο πλάι βρίσκεται ένας χάρτης που δείχνει τον Καναδά, τη Γροιλανδία και τη Βενεζουέλα καλυμμένες με τα χρώματα της αμερικανικής σημαίας.

Ο Καναδάς φαίνεται να έχει ξεκινήσει προετοιμασίες για ένα «μοντέλο αντίδρασης» σε πιθανή αμερικανική εισβολή, όπως μεταδίδουν ΜΜΕ της χώρας, χωρίς ωστόσο να εκτιμούν ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος.