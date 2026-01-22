Την θλίψη τους για τον άδικο χαμό του λιμενικού εξέφρασαν ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου και ο Δήμαρχος Β. Κυνουρίας
Σύσσωμοι οι αυτοδιοικητικοί θεσμοί της περιοχής εξέφρασαν την θλίψη τους για το αδόκητο χαμό του άτυχου λιμενικού στο Παράλιο Άστρος.
«Είμαστε συγκλονισμένοι από τον αδόκητο χαμό του λιμενικού Ανδρέα Αραχωβίτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας, εκπληρώνοντας το καθήκον του.
Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους συναδέλφους του εκλιπόντος.
Η απώλειά του μας γεμίζει οδύνη και υπενθυμίζει με τον πιο τραγικό τρόπο τις θυσίες που κάνουν καθημερινά οι άνθρωποι που υπηρετούν τα σώματα ασφαλείας.
Αιωνία του η μνήμη». Με την ανάρτηση του αυτή ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας εξέφρασε την θλίψη του για τον χαμό του λιμενικού Ανδρέα Αραχωβίτη.
Σε παρόμοιο ύψος και το μήνυμα θλίψης που εξέδωσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός με ανάρτηση του:
«Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, την τραγική απώλεια ενός στελέχους του Λιμενικού Σώματος, συμπολίτη μας από την Κυνουρία, εν ώρα υπηρεσίας.
Πρόκειται για έναν άνθρωπο που έχασε τη ζωή του υπηρετώντας το καθήκον, σε ένα έργο που απαιτεί καθημερινή αυταπάρνηση και ευθύνη. Η απώλειά του μας γεμίζει όλους με οδύνη.
Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τη συμπαράστασή μου στους συναδέλφους του».
