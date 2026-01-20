Το Ισραήλ κατεδάφισε κτίρια του ΟΗΕ στην Ανατολική Ιερουσαλήμ – «Πρωτοφανής επίθεση», λέει η UNRWA

To Ισραήλ, κατεδάφισε σήμερα κτίρια στην έδρα της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA) στην Ανατολική Ιερουσαλήμ τα οποία οι ισραηλινές αρχές είχαν καταλάβει πριν έναν χρόνο, μια ενέργεια την οποία η υπηρεσία κατήγγειλε ως παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Περιστοιχισμένοι από ισραηλινές δυνάμεις εκσκαφείς κατεδάφισαν μεγάλα κτίρια και άλλες μικρότερες εγκαταστάσεις (εικόνα πάνω από Reuters) στο εσωτερικό του συγκροτήματος της UNRWA, το οποίο είναι άδειο εδώ και έναν χρόνο, αφού το Ισραήλ απαγόρευσε τις δραστηριότητες της υπηρεσίας στο ισραηλινό έδαφος, μια απόφαση που τέθηκε σε ισχύ στις 30 Ιανουαρίου 2025.

«Άνευ προηγουμένου επίθεση»

Ο Τζόναθαν Φάουλερ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας, δήλωσε στο Reuters ότι οι ισραηλινές δυνάμεις «εισέβαλαν» στο συγκρότημα λίγο μετά τις 07:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ανάγκασαν τους φρουρούς ασφαλείας να αποχωρήσουν και στη συνέχεια έφεραν τους εκσκαφείς και άρχισαν να κατεδαφίζουν κτίρια.

«Μπουλντόζες εισέβαλαν στον χώρο και άρχισαν να κατεδαφίζουν κτίρια υπό την επίβλεψη βουλευτών και ενός μέλους της κυβέρνησης», καταγγέλλει η UNRWA, κάνοντας λόγο για «ένα νέο επίπεδο ανοιχτής και σκόπιμης παραβίασης του διεθνούς δικαίου, από το κράτος του Ισραήλ».

«Αυτό αποτελεί μια άνευ προηγουμένου επίθεση εναντίον ενός οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών και των εγκαταστάσεών του.

Όπως όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ και οι χώρες που έχουν δεσμευτεί να τηρούν τη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες, το Ισραήλ είναι υποχρεωμένο να προστατεύει και να σέβεται το απαραβίαστο των εγκαταστάσεων του ΟΗΕ», σημειώνει.

A new level of open & deliberate defiance of international law, including of the privileges & immunities of the United Nations, by the State of Israel. Early this morning, Israeli forces stormed the UNRWA Headquarters, a United Nations site, in East Jerusalem. Bulldozers… — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) January 20, 2026

Το κοινοβούλιο του Ισραήλ υιοθέτησε τον Οκτώβριο του 2024 νομοσχέδιο με το οποίο απαγόρευε στην UNRWA να δραστηριοποιείται στο ισραηλινό έδαφος και στους αξιωματούχους της να έχουν επαφές με την υπηρεσία του ΟΗΕ.

«Το συγκρότημα δεν διαθέτει καμία ασυλία και η κατάσχεσή του από τις ισραηλινές αρχές έγινε με βάση το ισραηλινό και το διεθνές δίκαιο», ανακοίνωσε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

«Το Ισραήλ κατεδαφίζει το διεθνές δίκαιο και γλιτώνει»

Κάποιοι πρώην εργαζόμενοι της UNRWA επεσήμαναν ότι τα κτίρια που κατεδαφίστηκαν σήμερα χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση βοήθειας για τη Δυτική Όχθη και τη Γάζα.

«Η σημερινή καταστροφή από την ισραηλινή κατοχή είναι ακόμη ένα μήνυμα προς τον κόσμο ότι το Ισραήλ είναι η μόνη χώρα που μπορεί να κατεδαφίζει το διεθνές δίκαιο και να γλιτώνει», δήλωσε ο Χακάμ Σαχουάν πρώην επικεφαλής της UNRWA για την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ ανήρτησε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που τον δείχνει μπροστά από το συγκρότημα της UNRWA την ώρα που μία μπουλντόζα αρχίζει να κατεδαφίζει ένα κτίριο. «Είναι μια ιστορική ημέρα, είναι μια γιορτή», δηλώνει.

יום היסטורי, יום חג, יום חשוב מאוד למשילות בירושלים. במשך שנים התומכי טרור האלה היו כאן, והיום תומכי הטרור האלה מסולקים מכאן עם כל מה שהם בנו כאן. זה מה שיעשה לכל תומך טרור! pic.twitter.com/xbQusbdhTX — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) January 20, 2026

Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι κάποιοι εργαζόμενοι της URWA ήταν μέλη της Χαμάς και πήραν μέρος στην επίθεση της παλαιστινιακής οργάνωσης εναντίον του ισραηλινού εδάφους στις 7 Οκτωβρίου 2023, υπενθυμίζει το ΑΠΕ. Η UNRWA έχει απολύσει κάποιους εργαζόμενούς της, αλλά δηλώνει ότι το Ισραήλ δεν έχει παρουσιάσει αποδείξεις για όλους τους ισχυρισμούς του εις βάρος των εργαζομένων της.

Ο Φάουλερ έχει δηλώσει στο παρελθόν στο Reuters ότι το Ισραήλ διεξάγει «μια συνεχή εκστρατεία παραπληροφόρησης» εις βάρος της UNRWA.