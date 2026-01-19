Κραυγή αγωνίας για Δημοτική Κοινότητα της χώρας-Μείωση πληθυσμού 25% το 2026

Αντιμέτωπη με την ίδια την ύπαρξη της βρίσκεται η δημοτική κοινότητα Αιανής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε σχετική ανάρτηση, που προσθέτει ότι η μείωση του πληθυσμού αγγίζει το 25% το 2026. Προ των πυλών της χώρας φαντάζει πλέον η ερημοποίηση της Ελληνικής Περιφέρειας.

Τι αναφέρει η ανάρτηση της Δημοτικής Κοινότητας Αιανής:

«Την άμεση παρέμβαση της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κ. Δόμνας Μαρίας Μιχαηλίδου, ζητά με ομόφωνη απόφαση του το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αιανής.

Η απόφαση, η οποία ελήφθη μετά από ενδελεχή μελέτη της νομοθεσίας και των τοπικών αναγκών, αναδεικνύει την ανάγκη για άμεση δράση κατά της ερήμωσης της υπαίθρου.

Με επίσημη επιστολή, η οποία κοινοποιήθηκε στο Γραφείο του Πρωθυπουργού και τους θεσμικούς φορείς της περιοχής, το Συμβούλιο αιτείται την τροποποίηση του Ν. 5178/2025 (άρθρο 32) ώστε να συμπεριληφθεί η Αιανή και οι πληγείσες περιοχές της Κοζάνης στο Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης, παρόλο που δεν είναι ακριτική ή ορεινή περιοχή.

Στην επιστολή υπογραμμίζεται ότι η Αιανή βρίσκεται αντιμέτωπη με μια «υπαρξιακή πρόκληση», με τη μείωση του πληθυσμού να αγγίζει το 25% το 2026.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο θέτει τα εξής κρίσιμα επιχειρήματα:

Η Πολιτεία έχει ήδη αναγνωρίσει την κρισιμότητα της κατάστασης μέσω του Ν. 5246/2025, εντάσσοντας την Αιανή σε ειδικές φορολογικές ελαφρύνσεις (μείωση 50% στο τεκμαρτό εισόδημα και στον ΕΝΦΙΑ για το 2026).

Επισημαίνεται ως οξύμωρο η περιοχή να κρίνεται δικαιούχος ελαφρύνσεων λόγω ερήμωσης, αλλά να αποκλείεται από τα κίνητρα προσέλκυσης νέων κατοίκων (επίδομα έως 10.000€).

Η Αιανή βιώνει βίαιη πληθυσμιακή αποδόμηση λόγω και της απολιγνιτοποίησης. Το πρόγραμμα μετεγκατάστασης μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό και ουσιαστικό εργαλείο για την ανακοπή της ερήμωσης.

Ανάγκη συνεκτικής πολιτικής: Επισημαίνεται η ανάγκη για ίση αντιμετώπιση των Περιφερειακών Ενοτήτων εντός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ώστε να διασφαλιστεί η εδαφική συνοχή.

«Η ένταξη της Αιανής στο πρόγραμμα αποτελεί την αυτονόητη συνέχεια της κρατικής αναγνώρισης του προβλήματος», τονίζεται στην επιστολή, με το Συμβούλιο να καλεί την κυβέρνηση να δώσει τη δυνατότητα σε νέα νοικοκυριά να εγκατασταθούν μόνιμα στην ιστορική κοινότητα.

Η Δημοτική Κοινότητα Αιανής καλεί όλους τους θεσμικούς φορείς της Δυτικής Μακεδονίας να στηρίξουν το δίκαιο αίτημα της, με στόχο την αναζωογόνηση της υπαίθρου και την προστασία της κοινωνικής συνοχής της περιοχής».

*πηγή φωτογραφίας:https://www.facebook.com/eanipolismakedonias/?locale=el_GR