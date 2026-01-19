magazin
Αστέρας του Χάρι Πότερ πήγε να βοηθήσει γυναίκα που έκλαιγε στον δρόμο και «έφαγε» κουτουλιά
Αστέρας του Χάρι Πότερ πήγε να βοηθήσει γυναίκα που έκλαιγε στον δρόμο και «έφαγε» κουτουλιά

Ο Πίτερ Μάλαν τραυματίστηκε στο κεφάλι όταν παρενέβη για να σταματήσει έναν άνδρα που επιτίθετο βίαια σε γυναίκα στη Γλασκώβη, αφού την είδε αναστατωμένη και να κλαίει στον δρόμο

Ξεκίνησε τη μέρα του σαν ένας απλός περαστικός που είχε βγει για μια καθημερινή δουλειά — και κατέληξε τραυματισμένος, επειδή προσπάθησε να προστατεύσει μια γυναίκα που δεχόταν βίαιη επίθεση.

Ο Πίτερ Μάλαν, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους Σκωτσέζους ηθοποιούς, είχε βγει για να κουρευτεί κοντά στο O2 Academy της Γλασκώβης, το πρωί της 20ής Σεπτεμβρίου. Λίγη ώρα αργότερα, βρέθηκε στο επίκεντρο ενός σοκαριστικού περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας στον δρόμο.

Τι συνέβη

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο Δικαστήριο Σερίφη της Γλασκώβης, ο 29χρονος Ντίλαν Μπένετ είχε ήδη τραβήξει την προσοχή του προσωπικού ασφαλείας, καθώς περιφερόταν κρατώντας ένα μπουκάλι βότκα. Κάμερες ασφαλείας τον κατέγραψαν να τρέχει προς τη σύντροφό του και να της επιτίθεται, πιάνοντάς τη από τον λαιμό και κουνώντας τη βίαια για αρκετά δευτερόλεπτα, ενώ εκείνη έκλαιγε.

Ο Μάλαν, γνωστός από τις ταινίες Trainspotting, Braveheart αλλά και από τον ρόλο του Κόρμπαν Γιάξλεϊ στα Χάρι Πότερ, αντιλήφθηκε τη σκηνή και πλησίασε προσωπικό ασφαλείας για να ρωτήσει αν η γυναίκα ήταν καλά. Όταν πληροφορήθηκε ότι είχε ήδη κληθεί η αστυνομία, γύρισε πίσω και είδε την επίθεση να συνεχίζεται.


Χωρίς δεύτερη σκέψη, παρενέβη και στάθηκε ανάμεσα στο ζευγάρι, λέγοντας στον Μπένετ ότι οι Αρχές ήταν καθ’ οδόν. Η αντίδραση ήταν άμεση και βίαιη: ο δράστης τον χτύπησε με το κεφάλι, προκαλώντας του τραυματισμό, ενώ στη συνέχεια φέρεται να απείλησε τόσο τον ηθοποιό όσο και τη σύντροφό του με γυάλινο μπουκάλι.

Όταν έφτασε η αστυνομία, ο Μπένετ είχε ήδη ακινητοποιηθεί στο έδαφος από την ασφάλεια του χώρου.

Ο 29χρονος παραδέχθηκε την ενοχή του για τις επιθέσεις τόσο στη σύντροφό του όσο και στον Μάλαν και καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκιση. Η υπεράσπισή του ανέφερε ότι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και ναρκωτικών σε πάρτι το προηγούμενο βράδυ και ότι «μετανιώνει βαθιά».

inStream - Ροή Ειδήσεων
Θα καταφέρει η «Ενεργή Μάχη» να κερδίσει το στοίχημα της πρόληψης των πυρκαγιών;
Ελλάδα 19.01.26

Θα καταφέρει η «Ενεργή Μάχη» να κερδίσει το στοίχημα της πρόληψης των πυρκαγιών;

Τι περιλαμβάνει το φιλόδοξο νέο σχέδιο νόμου του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και πόσο εφικτές είναι οι αλλαγές; Μιλούν στο in: Κώστας Λαγουβάρδος, Θοδωρής Μ. Γιάνναρος, Δημήτρης Λιότσιος και Νίκος Γεωργιάδης

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Τίμοθι Μπάσφιλντ: Η σύζυγός του κατέθεσε επιστολή στήριξης παρά τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων
Μελίσα Γκίλμπερτ 19.01.26

Τίμοθι Μπάσφιλντ: Η σύζυγός του κατέθεσε επιστολή στήριξης παρά τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Η Μελίσα Γκίλμπερτ κατέθεσε επιστολή στο δικαστήριο, δηλώνοντας τη στήριξή της στον σύζυγό της Τίμοθι Μπάσφιλντ, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες και παραμένει κρατούμενος χωρίς εγγύηση

Σύνταξη
Ξεφουσκώνει το πρόγραμμα «Χρυσή Βίζα» με τα νέα όρια
Οικονομία 19.01.26

Ξεφουσκώνει το πρόγραμμα «Χρυσή Βίζα» με τα νέα όρια

Σαφείς ενδείξεις ότι κλείνει σταδιακά ένας 12ετής κύκλος που έφερε επενδύσεις σε ακίνητα και προκάλεσε αλλαγές στο αστικό τοπίο, αλλά και έντονες συγκρούσεις εντός και εκτός Βουλής - Ερωτηματικό αν θα ακολουθήσει η Ελλάδα την Ισπανία στην κατάργηση του θεσμού

Γιώργος ΣχοινάςΠέτρος Κωνσταντινίδης
Εμρέ Γκουνενσάι: Ελλάδα και Τουρκία έφτασαν ένα βήμα πριν από τη Χάγη
Πολιτική 19.01.26

Εμρέ Γκουνενσάι: Ελλάδα και Τουρκία έφτασαν ένα βήμα πριν από τη Χάγη

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, που ανέλαβε τα καθήκοντά του αμέσως μετά την κρίση, μιλάει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» για τις διπλωματικές προσπάθειες που ξεκίνησαν μετά το επεισόδιο για την επίλυση των ελληνοτουρκικών διαφορών

Μαρία Βασιλείου
Η αγορά εργασίας πατάει φρένο: Με τον «αραμπά» η αύξηση της απασχόλησης τo 2026
Ευρωζώνη 19.01.26

Η αγορά εργασίας πατάει φρένο: Με τον «αραμπά» η αύξηση της απασχόλησης τo 2026

H αγορά εργασίας στην Ευρωζώνη χάνει τη δυναμική της, υποστηρίζουν αναλυτές. Η ανάπτυξη της απασχόλησης επιβραδύνεται ενώ η οικονομική αβεβαιότητα φρενάρει τις προσλήψεις. Τι προβλέπεται στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ισπανία: «Τρομερή» πολύνεκρη σύγκρουση τρένων – «Μετακινήσαμε πτώματα για να φτάσουμε σε επιζήσαντες»
Σύγκρουση τρένων 19.01.26

«Μετακινήσαμε πτώματα για να φτάσουμε σε επιζήσαντες»

«Θα πίστευες πως ζεις ταινία φρίκης», είναι μια από τις συγκλονιστικές μαρτυρίες για την «τρομερή» πολύνεκρη σύγκρουση δύο τρένων στην Ισπανία, με δεδομένες τις «πολύ ανησυχητικές πληροφορίες».

Σύνταξη
Οι «άνθρωποι-ρομπότ» κερδίζουν τους επενδυτές
Νέα εποχή στη ρομποτική 19.01.26

Οι «άνθρωποι-ρομπότ» κερδίζουν τους επενδυτές

Αμερικανική start-up που ιδρύθηκε το 2022 αποτιμάται ήδη στα 39 δισ. δολάρια, με στόχο τη μαζική παραγωγή ανθρωποειδών για βιομηχανική και οικιακή χρήση

Γεώργιος Μαζιάς
Γουατεμάλα: Σε «κατάσταση πολιορκίας» κηρύχθηκε η χώρα μετά τις δολοφονίες αστυνομικών από συμμορίες
Δολοφονίες αστυνομικών 19.01.26

Σε «κατάσταση πολιορκίας» κηρύχθηκε η Γουατεμάλα

«Αποφάσισα να κηρύξω κατάσταση πολιορκίας καθ’ άπασα την εθνική επικράτεια» είπε ο πρόεδρος της Γουατεμάλας σε έκτακτο διάγγελμά του, μετά τις δολοφονίες αστυνομικών από συμμορίες.

Σύνταξη
Συναγερμός για μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο στις Αχαρνές
Συναγερμός 19.01.26 Upd: 04:08

Φλέγεται εργοστάσιο στις Αχαρνές - Μήνυμα από 112

Στις φλόγες έχει τυλιχτεί εργοστάσιο στις Αχαρνές και οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια για να μην επεκταθούν οι φλόγες σε παρακείμενες επιχειρήσεις και σπίτια.

Σύνταξη
Συρία: Ο επικεφαλής των κουρδικών δυνάμεων επιβεβαιώνει τη συμφωνία εκεχειρίας που ανακοίνωσε ο αλ Σάρα
Μαζλούμ Αμπντι 19.01.26

Οι Κούρδοι επιβεβαιώνουν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Συρία

Την εκεχειρία που είχε ανακοινώσει ο de facto τζιχαντιστής πρόεδρος της Συρίας, επιβεβαίωσε ο επικεφαλής των κουρδικών δυνάμεων «προκειμένου αυτός ο πόλεμος να μη μετατραπεί σε εμφύλιο».

Σύνταξη
Η Γερμανία ζητά απάντηση από την ΕΕ στους νέους δασμούς του Τραμπ και θέτει θέμα για την εμπορική συμφωνία
Προς σύγκρουση 19.01.26

Απάντηση στους δασμούς Τραμπ ζητά η Γερμανία - Αμφισβητεί την εμπορική συμφωνία

Ζήτημα επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και την ΕΕ, θέτει η Γερμανία, η οποία ζητά ευρωπαϊκή απάντηση στους νέους δασμούς που ανακοίνωσε ο Τραμπ.

Σύνταξη
Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα 2-1: Σοκ για τους Καταλανούς και «φωτιά» στη La Liga! (vid)
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα 2-1: Σοκ για τους Καταλανούς και «φωτιά» στη La Liga! (vid)

Η Μπαρτσελόνα είχε 4 δοκάρια και δύο ακυρωθέντα γκολ και η εξαιρετική Σοσιεδάδ τη νίκησε με 2-1, βάζοντας... φωτιά στην κορυφή στη La Liga! Στους 49 βαθμούς οι «Μπλαουγκράνα», στους 48 η Ρεάλ πλέον.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μαρόκο – Σενεγάλη 0-1 παρ. (0-0 κ.δ.): Οι Σενεγαλέζοι στην κορυφή της Αφρικής! (vid)
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Μαρόκο – Σενεγάλη 0-1 παρ. (0-0 κ.δ.): Οι Σενεγαλέζοι στην κορυφή της Αφρικής! (vid)

Ο Μπραχίμ Ντίας έχασε πέναλτι στο 90+24’ για το Μαρόκο, το παιχνίδι πήγε στην παράταση και εκεί ο Γκουεγιέ με γκολ στο 94’ έδωσε το τρόπαιο στην Σενεγάλη – Ηγετική εμφάνιση από τον Μανέ, εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου.

Σύνταξη
Τα όμορφα πρότζεκτ, όμορφα μπορούν να καούν
Παναθηναϊκός 18.01.26

Τα όμορφα πρότζεκτ, όμορφα μπορούν να καούν

Αν ο Παναθηναϊκός συνεχίσει με αυτή την εικόνα και με αυτά τα αποτελέσματα στα ντέρμπι, τότε η υπόμονη και η ανοχή των οπαδών για το νέο εγχείρημα υπό τον Ράφα Μπενίτεθ, θα εξαντληθεί σύντομα.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
