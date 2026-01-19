Αστέρας του Χάρι Πότερ πήγε να βοηθήσει γυναίκα που έκλαιγε στον δρόμο και «έφαγε» κουτουλιά

Ξεκίνησε τη μέρα του σαν ένας απλός περαστικός που είχε βγει για μια καθημερινή δουλειά — και κατέληξε τραυματισμένος, επειδή προσπάθησε να προστατεύσει μια γυναίκα που δεχόταν βίαιη επίθεση.

Ο Πίτερ Μάλαν, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους Σκωτσέζους ηθοποιούς, είχε βγει για να κουρευτεί κοντά στο O2 Academy της Γλασκώβης, το πρωί της 20ής Σεπτεμβρίου. Λίγη ώρα αργότερα, βρέθηκε στο επίκεντρο ενός σοκαριστικού περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας στον δρόμο.

Τι συνέβη

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο Δικαστήριο Σερίφη της Γλασκώβης, ο 29χρονος Ντίλαν Μπένετ είχε ήδη τραβήξει την προσοχή του προσωπικού ασφαλείας, καθώς περιφερόταν κρατώντας ένα μπουκάλι βότκα. Κάμερες ασφαλείας τον κατέγραψαν να τρέχει προς τη σύντροφό του και να της επιτίθεται, πιάνοντάς τη από τον λαιμό και κουνώντας τη βίαια για αρκετά δευτερόλεπτα, ενώ εκείνη έκλαιγε.

Ο Μάλαν, γνωστός από τις ταινίες Trainspotting, Braveheart αλλά και από τον ρόλο του Κόρμπαν Γιάξλεϊ στα Χάρι Πότερ, αντιλήφθηκε τη σκηνή και πλησίασε προσωπικό ασφαλείας για να ρωτήσει αν η γυναίκα ήταν καλά. Όταν πληροφορήθηκε ότι είχε ήδη κληθεί η αστυνομία, γύρισε πίσω και είδε την επίθεση να συνεχίζεται.

Χωρίς δεύτερη σκέψη, παρενέβη και στάθηκε ανάμεσα στο ζευγάρι, λέγοντας στον Μπένετ ότι οι Αρχές ήταν καθ’ οδόν. Η αντίδραση ήταν άμεση και βίαιη: ο δράστης τον χτύπησε με το κεφάλι, προκαλώντας του τραυματισμό, ενώ στη συνέχεια φέρεται να απείλησε τόσο τον ηθοποιό όσο και τη σύντροφό του με γυάλινο μπουκάλι.

Όταν έφτασε η αστυνομία, ο Μπένετ είχε ήδη ακινητοποιηθεί στο έδαφος από την ασφάλεια του χώρου.

Ο 29χρονος παραδέχθηκε την ενοχή του για τις επιθέσεις τόσο στη σύντροφό του όσο και στον Μάλαν και καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκιση. Η υπεράσπισή του ανέφερε ότι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και ναρκωτικών σε πάρτι το προηγούμενο βράδυ και ότι «μετανιώνει βαθιά».