newspaper
Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Νέα Δημοκρατία ή χάος, λέει για ακόμα μία φορά ο Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 17 Ιανουαρίου 2026 | 12:47

Νέα Δημοκρατία ή χάος, λέει για ακόμα μία φορά ο Μητσοτάκης

Μιλώντας σε πολίτες στο Μαρούσι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε ότι «το συνέδριο της ΝΔ θα αποτελέσει το εναρκτήριο λάκτισμα για μία ακόμα εκλογική επικράτηση»

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Δουλειά: Όταν η άδεια για εκδρομή γίνεται «εφιάλτης»

Δουλειά: Όταν η άδεια για εκδρομή γίνεται «εφιάλτης»

Spotlight

«Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη δύναμη που εγγυάται σταθερότητα, ασφάλεια και προκοπή στη χώρα», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε πολίτες στο Μαρούσι.

Ο πρωθυπουργός συνεχίζει να αναπαράγει το «Μητσοτάκης ή χάος» τη στιγμή που η δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση αυξάνεται, κάτι που αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις αλλά και στις κινητοποιήσεις των αγροτών και άλλων κοινωνικών ομάδων.

Παρουσιάζοντας τη ΝΔ ως τη μόνη πολιτική επιλογή, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι το συνέδριο του κόμματος τον Μάιο «θα αποτελέσει το εναρκτήριο λάκτισμα για τη διαδρομή μέχρι την άνοιξη του 2027 για μια ακόμα εκλογική επικράτηση», ενώ φρόντισε να υπενθυμίσει ότι ο ίδιος είναι δέκα χρόνια στο τιμόνι του κόμματος.

«Είμαι δέκα χρόνια τώρα Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Σας είχα δώσει μία δέσμευση όταν με εκλέξατε το 2016, ότι θα ξανακάνουμε την παράταξή μας μεγάλη, πρωταγωνίστρια των εξελίξεων. Αυτό κάναμε».

«Πρόσω ολοταχώς» στις μεγάλες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η χώρα, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και επεσήμανε πως το 2026 μπήκε εν μέσω μεγάλων παγκόσμιων γεωπολιτικών αναταράξεων και πως δεν θα υπήρχε υπήρχε καλύτερος τρόπος να υποδεχθούμε το νέο έτος από την άφιξη της πρώτης φρεγάτας Belharra.

«Είναι μια επιλογή ουσιαστική και συμβολική», τόνισε επισημαίνοντας πως το Πολεμικό Ναυτικό είχε να παραλάβει πλοίο από το 1998. Ο κ. Μητσοτάκης εξήρε τις ικανότητες του πληρώματος και υπογράμμισε πως «πρώτα και πάνω από όλα η αποτρεπτική δυνατότητα της χώρα στηρίζεται στις γυναίκες και τους άντρες των Ενόπλων Δυνάμεων».

Πρόσω ολοταχώς για νέες μεταρρυθμίσεις

Ο πρωθυπουργός δήλωσε ικανοποιημένος που στις γιορτές η αγορά λειτούργησε καλά κόντρα, όπως είπε, στις Κασσάνδρες και για ακόμα μία φορά υποστήριξε ότι η πολιτική της κυβέρνησής του είναι προσανατολισμένη στη στήριξη των εισοδημάτων ακόμα κι εάν όλοι οι δείκτες δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα τα βγάζουν όλο και πιο δύσκολα πέρα.

«Ξέρουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε το εισόδημα. Από τα τέλη μήνα οι εργαζόμενοι θα βλέπουν τα αποτελέσματα της φορολογικής μεταρρύθμισης με πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς μέσα από περικοπές φόρων. Χωρίς να ξεφύγουμε από όρια του προϋπολογισμού. Με σοβαρότητα, υπευθυνότητα, χωρίς λαϊκισμό και ακρότητες», τόνισε.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Αθλητικά: Μια κούρσα με κερδισμένους και χαμένους

Αθλητικά: Μια κούρσα με κερδισμένους και χαμένους

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Δουλειά: Όταν η άδεια για εκδρομή γίνεται «εφιάλτης»

Δουλειά: Όταν η άδεια για εκδρομή γίνεται «εφιάλτης»

Business
Viohalco: Ανεξίτηλο το αποτύπωμα του Νίκου Στασινόπουλου στην ελληνική βιομηχανία

Viohalco: Ανεξίτηλο το αποτύπωμα του Νίκου Στασινόπουλου στην ελληνική βιομηχανία

inWellness
inTown
Stream newspaper
Φάμελλος: Η Αριστερά είναι το «εμείς» της κοινωνίας – Ο Μητσοτάκης εξασφαλίζει μόνο τα υπερκέρδη των γαλάζιων ακρίδων
Περιστέρι 17.01.26

Φάμελλος: Η Αριστερά είναι το «εμείς» της κοινωνίας – Ο Μητσοτάκης εξασφαλίζει μόνο τα υπερκέρδη των γαλάζιων ακρίδων

«Να σταματήσει λοιπόν να έχει ιδιαίτερες σχέσεις με τους 'Φραπέδες' και τους 'Χασάπηδες' η Νέα Δημοκρατία και να ακούει τον πολίτη, τον επιχειρηματία και την Αυτοδιοίκηση», λέει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Αγρότες: Δυσπιστία για τη συνάντηση της Δευτέρας – Ψαλιδίζει τις προσδοκίες ο Μητσοτάκης
Τα επόμενα βήματα 17.01.26

Δυσπιστία στους αγρότες για τη συνάντηση της Δευτέρας - Ψαλιδίζει τις προσδοκίες ο Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δεχτεί τους αγρότες τη Δευτέρα για μία «ευρεία συζήτηση» όπως είπε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρέπει να περιμένουν περισσότερες παροχές

Σύνταξη
Κώστας Τούμπουρος: Ο Τσίπρας κυβέρνησε, στις πιο δύσκολες συνθήκες των τελευταίων ετών, δεν δείλιασε, δεν υποχώρησε
Παρουσίαση «Ιθάκης» 17.01.26

Κώστας Τούμπουρος: Ο Τσίπρας κυβέρνησε, στις πιο δύσκολες συνθήκες των τελευταίων ετών, δεν δείλιασε, δεν υποχώρησε

Ο Κωνσταντίνος Τούμπουρος. στενός συνεργάτης και φίλος του Αλέξη Τσίπρα, μίλησε για την ακεραιότητα του χαρακτήρα του. «Ο Αλέξης δεν διεκδικεί το αλάθητο του Πάπα. Εμπνέεται από τον καθημερινό άνθρωπο, για αυτόν παλεύει». Οι συζητήσεις για την «Ιθάκη» και το πείσμα του Τσίπρα

Σύνταξη
Αλ. Τσίπρας: Αναγκαία η πολιτική αλλαγή, ξέρουμε τη ρότα που πρέπει να χαράξει η χώρα – Και όμως κινείται… η κοινωνία μας
Αλέξης Τσίπρας 17.01.26 Upd: 15:16

Αναγκαία η πολιτική αλλαγή, ξέρουμε τη ρότα που πρέπει να χαράξει η χώρα - Και όμως κινείται... η κοινωνία μας

Κερδίζει έδαφος καθημερινά η ιδέα μιας μεγάλης προοδευτικής παράταξης ανέφερε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας υπογραμμίζοντας με νόημα πως «το ταξίδι ξανάρχισε...».

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Πρόσκληση Ανδρουλάκη στις προοδευτικές δυνάμεις: Ελάτε κοντά στο ΠΑΣΟΚ απέναντι στη ΝΔ του Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 17.01.26

Πρόσκληση Ανδρουλάκη στις προοδευτικές δυνάμεις: Ελάτε κοντά στο ΠΑΣΟΚ απέναντι στη ΝΔ του Μητσοτάκη

Άνοιγμα από τον Νίκο Ανδρουλάκη στις «προοδευτικές, δημοκρατικές δυνάμεις» για σύμπλευση με το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ απέναντι στη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη

Σύνταξη
Πυρά ΣΥΡΙΖΑ: Σε παράλληλο σύμπαν ο Μητσοτάκης, η πολιτική αλλαγή γίνεται όλο και πιο αναγκαία
Πολιτική 17.01.26

Πυρά ΣΥΡΙΖΑ: Σε παράλληλο σύμπαν ο Μητσοτάκης, η πολιτική αλλαγή γίνεται όλο και πιο αναγκαία

«Η προοδευτική διέξοδος συνιστά μονόδρομο για ουσιαστικές φιλολαϊκές λύσεις και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα δώσει όλες του τις δυνάμεις για να πετύχει αυτός ο στόχος» αναφέρεται από την Κουμουνδούρου με φόντο τη σημερινή συνέντευξη Μητσοτάκη

Σύνταξη
Γιώργος Μπουλμπασάκος: Παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ με αιχμές – «Ιστορική αναγκαιότητα η ανασύνθεση της Δημοκρατικής Παράταξης»
Με επιστολή 17.01.26

Παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ ο Γιώργος Μπουλμπασάκος με αιχμές - «Ιστορική αναγκαιότητα η ανασύνθεση της Δημοκρατικής Παράταξης»

Ο Γιώργος Μπουλμπασάκος τόνισε πως θα συνεχίσει την ενεργή πολιτική του παρουσία από «άλλα μετερίζια» - Αιχμές για το επερχόμενο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και τη διεύρυνση του κόμματος

Σύνταξη
Ο Αλέξης Τσίπρας μιλά για την «Ιθάκη» με το βλέμμα στο μέλλον
«Πολιτικό big bang» 17.01.26 Upd: 14:35

Ο Αλέξης Τσίπρας μιλά για την «Ιθάκη» με το βλέμμα στο μέλλον

Μετά τον απόπλου από το Θέατρο Παλλάς στην Αθήνα και ενδιάμεσο προορισμό την Πάτρα ο πρώην πρωθυπουργός, που έβγαλε την Ελλάδα από τα μνημόνια, μίλησε στη Θεσσαλονίκη και το «Ολύμπιον» λέγοντας πως «το ταξίδι ξανάρχισε...» To in στην παρουσίαση.

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος
«Ό,τι δώσαμε δώσαμε», λέει ο Μητσοτάκης εν όψει της συνάντησης με αγρότες – Τι είπε για τις δηλώσεις Ανεστίδη
Πολιτική Γραμματεία 17.01.26

«Ό,τι δώσαμε δώσαμε», λέει ο Μητσοτάκης εν όψει της συνάντησης με αγρότες – Τι είπε για τις δηλώσεις Ανεστίδη

«Με χαρά να κάνουμε μια ευρεία συζήτηση, αλλά δεν έχω καμία πρόθεση να δώσω περισσότερα χρήματα», επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης - «Δεν μπορούμε να δώσουμε 13ο και 14ο μισθό», τόνισε

Σύνταξη
Πέθανε ο πρώην υπουργός και αντιναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Αλέξανδρος Παπαδόγγονας
Σε ηλικία 95 ετών 17.01.26 Upd: 09:37

Πέθανε ο πρώην υπουργός και αντιναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Αλέξανδρος Παπαδόγγονας

Ο Αλέξανδρος Παπαδόγγονας το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών. «Ήταν κάτι πολύ περισσότερο από επιφανές στέλεχος της Παράταξής μας», τονίζει η ΝΔ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: «Καρφιά» για τις δημοσκοπήσεις, επιμονή στη διεύρυνση και «αναχώματα» απέναντι σε Τσίπρα και Καρυστιανού
Πολιτική Γραμματεία 17.01.26

ΠΑΣΟΚ: «Καρφιά» για τις δημοσκοπήσεις, επιμονή στη διεύρυνση και «αναχώματα» απέναντι σε Τσίπρα και Καρυστιανού

Τη στάση του απέναντι στις νέες πολιτικές συνθήκες που διαμορφώνονται, με φόντο την αυξημένη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό, επαναπροσδιορίζει το ΠΑΣΟΚ, επιμένοντας στη διεύρυνση και στη στρατηγική της μετωπικής σύγκρουσης με τη Νέα Δημοκρατία. Πώς σχεδιάζει να απαντήσει η Χαριλάου Τρικούπη στη δημοσκοπική πίεση

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ζαχαριάδης: Η κυβέρνηση ηττήθηκε από τις κινητοποιήσεις των αγροτών
Πολιτική Γραμματεία 16.01.26

Ζαχαριάδης: Η κυβέρνηση ηττήθηκε από τις κινητοποιήσεις των αγροτών

«Δηλαδή τη Δευτέρα ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με φασίστες; Ο κ. Γεωργιάδης δεν είναι τυχαίος, ούτε ανόητος, ούτε του ξεφεύγουν», είπε χαρακτηριστικά ο Κώστας Ζαχαριάδης, τονίζοντας ότι δημιουργεί «κλίμα» σκοπίμως

Σύνταξη
Προς αρχειοθέτηση η μήνυση Φάμελλου για το μαύρο πολιτικό χρήμα σε ΝΔ και Mαξίμου μέσω Ομάδας Αλήθειας
Πολιτική 16.01.26

Προς αρχειοθέτηση η μήνυση Φάμελλου για το μαύρο πολιτικό χρήμα σε ΝΔ και Mαξίμου μέσω Ομάδας Αλήθειας

Παρά τα χειροπιαστά στοιχεία και τις αποκαλύψεις της δημοσιογραφικής έρευνας στην οποία πρωτοστάτησε το in για τη σκοτεινή χρηματοδότηση της Ομάδας Αλήθειας μέσω επί της ουσίας μαύρου πολιτικού χρήματος με όχημα την Blue Skies και όχι μόνο, μια καταφανής παραβίαση του νόμου για τη χρηματοδότηση κομμάτων, η μήνυση του Σωκράτη Φάμελλου βαίνει προς αρχειοθέτηση, όπως ανακοίνωσε ο αρμόδιος υπουργός Ιωάννης Μπουγάς.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ρεάλ Μαδρίτης – Λεβάντε 2-0: Νίκη «ανάσα» οι Μαδρλιένοι αλλά και λευκά μαντήλια κατά Πέρεθ, Βινίσιους! (vid)
Ποδόσφαιρο 17.01.26

Νίκη «ανάσα» για τη Ρεάλ αλλά και λευκά μαντήλια κατά Πέρεθ, Βινίσιους! (vid)

Η Ρεάλ επανήλθε στις νίκες επικρατώντας με 2-0 (58’πεν. Εμπαμπέ και 65′ Ασένσιο) επί της Λεβάντε, ωστόσο οι οπαδοί αποδοκίμασαν έντονα και κούνησαν λευκά μαντήλια κατά Πέρεθ Βινίσιους, Μπέλινγκχαμ!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Από ποιους «τρέχει» η Λόρα; – Τι οδήγησε την 16χρονη στη φυγή και οι άκρως προσεκτικές κινήσεις της
Ελλάδα 17.01.26

Από ποιους «τρέχει» η Λόρα; – Τι οδήγησε την 16χρονη στη φυγή και οι άκρως προσεκτικές κινήσεις της

Η Λόρα φαίνεται πως σχεδίαζε τουλάχιστον από τον Οκτώβριο την διαφυγή της. Οι κινήσεις της είναι τόσο προσεκτικές που μέχρι τώρα δεν έχει κάνει κανένα λάθος.

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Μπέρνλι
Ποδόσφαιρο 17.01.26

LIVE: Λίβερπουλ – Μπέρνλι

LIVE: Λίβερπουλ – Μπέρνλι. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Μπέρνλι για την 22η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Σε εκτελέσεις διαδηλωτών καλεί ανώτερος κληρικός στο Ιράν – «Είναι υπηρέτες των ΗΠΑ»
Κόσμος 17.01.26

Σε εκτελέσεις διαδηλωτών καλεί ανώτερος κληρικός στο Ιράν – «Είναι υπηρέτες των ΗΠΑ»

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων προειδοποίησαν ότι η καταστολή των διαδηλωτών συνεχίζεται, με περισσότερους από 3.090 ανθρώπους να έχουν σκοτωθεί στις ταραχές στο Ιράν.

Σύνταξη
ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες προειδοποιεί για τις ισχυρές δυνάμεις που υποσκάπτουν τη διεθνή συνεργασία
Λονδίνο 17.01.26

ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες προειδοποιεί για τις ισχυρές δυνάμεις που υποσκάπτουν τη διεθνή συνεργασία

Ο Αντόνιο Γκουτέρες τόνισε πως το 2025 υπήρξε «ένα τόσο πολύ δύσκολο έτος για τη διεθνή συνεργασία και τις αξίες που πρεσβεύει ο ΟΗΕ», κάνοντας λόγο για «χλευασμό» του διεθνούς δικαίου

Σύνταξη
Ο Τραμπ προσκάλεσε τον Ερντογάν στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα
Κόσμος 17.01.26

Ο Τραμπ προσκάλεσε τον Ερντογάν στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα

Αλλά και πρόεδρος της Αργεντινής επιβεβαίωσε σήμερα ότι έλαβε μία πρόσκληση εκ μέρους του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να συμμετάσχει, ως ιδρυτικό μέλος, στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα.

Σύνταξη
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 2-0: Πήρε το ντέρμπι στο ντεμπούτο του Κάρικ
Ποδόσφαιρο 17.01.26

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 2-0: Πήρε το ντέρμπι στο ντεμπούτο του Κάρικ

Σε αυτά τα παιχνίδια δεν μετράει το μομέντουμ και αυτό το απέδειξε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ η οποία νίκησε με 2-0 τη Σίτι σε παιχνίδι που θα μπορούσε να έχει έρθει ακόμα και 5-0 - Ντεμπούτο με νίκη για τον Μίκαελ Κάρικ.

Σύνταξη
Φάμελλος: Η Αριστερά είναι το «εμείς» της κοινωνίας – Ο Μητσοτάκης εξασφαλίζει μόνο τα υπερκέρδη των γαλάζιων ακρίδων
Περιστέρι 17.01.26

Φάμελλος: Η Αριστερά είναι το «εμείς» της κοινωνίας – Ο Μητσοτάκης εξασφαλίζει μόνο τα υπερκέρδη των γαλάζιων ακρίδων

«Να σταματήσει λοιπόν να έχει ιδιαίτερες σχέσεις με τους 'Φραπέδες' και τους 'Χασάπηδες' η Νέα Δημοκρατία και να ακούει τον πολίτη, τον επιχειρηματία και την Αυτοδιοίκηση», λέει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Αγρότες: Δυσπιστία για τη συνάντηση της Δευτέρας – Ψαλιδίζει τις προσδοκίες ο Μητσοτάκης
Τα επόμενα βήματα 17.01.26

Δυσπιστία στους αγρότες για τη συνάντηση της Δευτέρας - Ψαλιδίζει τις προσδοκίες ο Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δεχτεί τους αγρότες τη Δευτέρα για μία «ευρεία συζήτηση» όπως είπε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρέπει να περιμένουν περισσότερες παροχές

Σύνταξη
Κώστας Τούμπουρος: Ο Τσίπρας κυβέρνησε, στις πιο δύσκολες συνθήκες των τελευταίων ετών, δεν δείλιασε, δεν υποχώρησε
Παρουσίαση «Ιθάκης» 17.01.26

Κώστας Τούμπουρος: Ο Τσίπρας κυβέρνησε, στις πιο δύσκολες συνθήκες των τελευταίων ετών, δεν δείλιασε, δεν υποχώρησε

Ο Κωνσταντίνος Τούμπουρος. στενός συνεργάτης και φίλος του Αλέξη Τσίπρα, μίλησε για την ακεραιότητα του χαρακτήρα του. «Ο Αλέξης δεν διεκδικεί το αλάθητο του Πάπα. Εμπνέεται από τον καθημερινό άνθρωπο, για αυτόν παλεύει». Οι συζητήσεις για την «Ιθάκη» και το πείσμα του Τσίπρα

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Παναθλητικός 76-67: Πήραν τη νίκη οι «ερυθρόλευκες» και τώρα… τελικός
Μπάσκετ 17.01.26

Ολυμπιακός – Παναθλητικός 76-67: Πήραν τη νίκη οι «ερυθρόλευκες» και τώρα… τελικός

Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθλητικό με 76-67 για τη 14η αγωνιστική της Α1 μπάσκετ γυναικών και οι «ερυθρόλευκες» πλέον στρέφονται στο σπουδαίο ματς με την Εστουντιάντες για την πρόκριση στους «8» του Eurocup.

Σύνταξη
Gen Ζ: Πώς παγιδεύεται σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει υπέρ των μεγαλύτερων σε ηλικία – Η AI ως καταλύτης
Προκλήσεις-ρεκόρ 17.01.26

Πώς παγιδεύεται η Gen Ζ σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει υπέρ των μεγαλύτερων σε ηλικία – Η AI ως καταλύτης

Οι νέες τάσεις στην αγορά εργασίας παγιδεύουν τη Gen Z σε μια εποχή όπου οι εργοδότες ζητούν απόδοση από την πρώτη μέρα χωρίς να τους δίνουν πραγματικά την ευκαιρία να εκπαιδευτούν

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
LIVE: Ολυμπιακός – Μαρούσι
Μπάσκετ 17.01.26

LIVE: Ολυμπιακός – Μαρούσι

LIVE: Ολυμπιακός – Μαρούσι. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μαρούσι, για την 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Σύνταξη
LIVE: Πανσερραϊκός – Κηφισιά
Super League 17.01.26

LIVE: Πανσερραϊκός – Κηφισιά

LIVE: Πανσερραϊκός – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανσερραϊκός – Κηφισιά, για την 17η αγωνιστική της Super League.

Σύνταξη
Viohalco: Εμβληματική μορφή ο Νίκος Στασινόπουλος, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική βιομηχανία
«Οδύνη» 17.01.26

Viohalco: Εμβληματική μορφή ο Νίκος Στασινόπουλος, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική βιομηχανία

«Το μεγάλο του έργο καθόρισε την πορεία και την ανάπτυξη της VIOHALCO και των εταιρειών της και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη σύγχρονη βιομηχανία της Ελλάδας», επισημαίνεται στην ανακοίνωση

Σύνταξη
LIVΕ: Ρεάλ Μαδρίτης – Λεβάντε
Ποδόσφαιρο 17.01.26

LIVΕ: Ρεάλ Μαδρίτης – Λεβάντε

LIVΕ: Ρεάλ Μαδρίτης – Λεβάντε. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Λεβάντε, για την 20η αγωνιστική της La Liga

Σύνταξη
Αλ. Τσίπρας: Αναγκαία η πολιτική αλλαγή, ξέρουμε τη ρότα που πρέπει να χαράξει η χώρα – Και όμως κινείται… η κοινωνία μας
Αλέξης Τσίπρας 17.01.26 Upd: 15:16

Αναγκαία η πολιτική αλλαγή, ξέρουμε τη ρότα που πρέπει να χαράξει η χώρα - Και όμως κινείται... η κοινωνία μας

Κερδίζει έδαφος καθημερινά η ιδέα μιας μεγάλης προοδευτικής παράταξης ανέφερε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας υπογραμμίζοντας με νόημα πως «το ταξίδι ξανάρχισε...».

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο