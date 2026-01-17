Νέα Δημοκρατία ή χάος, λέει για ακόμα μία φορά ο Μητσοτάκης

«Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη δύναμη που εγγυάται σταθερότητα, ασφάλεια και προκοπή στη χώρα», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε πολίτες στο Μαρούσι.

Ο πρωθυπουργός συνεχίζει να αναπαράγει το «Μητσοτάκης ή χάος» τη στιγμή που η δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση αυξάνεται, κάτι που αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις αλλά και στις κινητοποιήσεις των αγροτών και άλλων κοινωνικών ομάδων.

Παρουσιάζοντας τη ΝΔ ως τη μόνη πολιτική επιλογή, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι το συνέδριο του κόμματος τον Μάιο «θα αποτελέσει το εναρκτήριο λάκτισμα για τη διαδρομή μέχρι την άνοιξη του 2027 για μια ακόμα εκλογική επικράτηση», ενώ φρόντισε να υπενθυμίσει ότι ο ίδιος είναι δέκα χρόνια στο τιμόνι του κόμματος.

«Είμαι δέκα χρόνια τώρα Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Σας είχα δώσει μία δέσμευση όταν με εκλέξατε το 2016, ότι θα ξανακάνουμε την παράταξή μας μεγάλη, πρωταγωνίστρια των εξελίξεων. Αυτό κάναμε».

«Πρόσω ολοταχώς» στις μεγάλες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η χώρα, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και επεσήμανε πως το 2026 μπήκε εν μέσω μεγάλων παγκόσμιων γεωπολιτικών αναταράξεων και πως δεν θα υπήρχε υπήρχε καλύτερος τρόπος να υποδεχθούμε το νέο έτος από την άφιξη της πρώτης φρεγάτας Belharra.

«Είναι μια επιλογή ουσιαστική και συμβολική», τόνισε επισημαίνοντας πως το Πολεμικό Ναυτικό είχε να παραλάβει πλοίο από το 1998. Ο κ. Μητσοτάκης εξήρε τις ικανότητες του πληρώματος και υπογράμμισε πως «πρώτα και πάνω από όλα η αποτρεπτική δυνατότητα της χώρα στηρίζεται στις γυναίκες και τους άντρες των Ενόπλων Δυνάμεων».

Πρόσω ολοταχώς για νέες μεταρρυθμίσεις

Ο πρωθυπουργός δήλωσε ικανοποιημένος που στις γιορτές η αγορά λειτούργησε καλά κόντρα, όπως είπε, στις Κασσάνδρες και για ακόμα μία φορά υποστήριξε ότι η πολιτική της κυβέρνησής του είναι προσανατολισμένη στη στήριξη των εισοδημάτων ακόμα κι εάν όλοι οι δείκτες δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα τα βγάζουν όλο και πιο δύσκολα πέρα.

«Ξέρουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε το εισόδημα. Από τα τέλη μήνα οι εργαζόμενοι θα βλέπουν τα αποτελέσματα της φορολογικής μεταρρύθμισης με πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς μέσα από περικοπές φόρων. Χωρίς να ξεφύγουμε από όρια του προϋπολογισμού. Με σοβαρότητα, υπευθυνότητα, χωρίς λαϊκισμό και ακρότητες», τόνισε.