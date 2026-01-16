Προειδοποίηση ΗΠΑ για πιθανές στρατιωτικές ενέργειες σε Κεντρική και Νότια Αμερική

H Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA) των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι εκδίδει σειρά προειδοποιήσεων προς τις αεροπορικές εταιρείες. Τις καλεί να επιδεικνύουν προσοχή όταν πετούν πάνω από την Κεντρική Αμερική και από τμήματα της Νότιας Αμερικής, επικαλούμενη τους κινδύνους πιθανών στρατιωτικών δραστηριοτήτων και παρεμβολών στο σύστημα GPS.

Η FAA δήλωσε ότι εξέδωσε ειδοποιήσεις για τμήματα του Μεξικού, του Παναμά, της Κολομβίας και του Ισημερινού, όπως και για άλλα τμήματα της Κεντρικής Αμερικής και τμήματα του εναέριου χώρου εντός του ανατολικού Ειρηνικού Ωκεανού.

The U.S. Federal Aviation Administration (FAA) on Friday issued several Notice-to-Airmen (NOTAM) for the airspace over Mexico, and parts of Central and South America, including Colombia, Ecuador and Panama, urging airlines to “exercise caution” over the region due to “military… pic.twitter.com/jWmPeHArWK — OSINTdefender (@sentdefender) January 16, 2026



Η προειδοποίηση θα ισχύει σε βάθος χρόνου έως τις 17 Μαρτίου 2026, σύμφωνα με το Newsweek. Οι ειδοποιήσεις επισημαίνουν επίσης πιθανούς κινδύνους πάνω από τμήματα του Ειρηνικού Ωκεανού και του Κόλπου της Καλιφόρνιας.

Κίνδυνοι «σε όλα τα υψόμετρα»

Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι «υπάρχουν πιθανοί κίνδυνοι για τα αεροσκάφη σε όλα τα υψόμετρα, συμπεριλαμβανομένων των υπερπτήσεων και των φάσεων άφιξης και αναχώρησης πτήσεων».

DEVELOPING: The FAA is warning U.S. airlines that «potential risks exist for aircraft at all altitudes» over wide swaths of Pacific airspace near Mexico, Central America, and South America because of military activity and possible satellite navigation interference. pic.twitter.com/s5zwirgvMW — Pete Muntean (@petemuntean) January 16, 2026



Η FAA δεν διευκρινίζει την πηγή της στρατιωτικής δραστηριότητας, αλλά δήλωσε ότι οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να παραμένουν σε εγρήγορση για την πιθανότητα παρεμβολών στην πλοήγηση στις πληγείσες περιοχές.

Η FAA εκδίδει τακτικά τέτοιες προειδοποιήσεις όταν γεωπολιτικές ή στρατιωτικές εξελίξεις θέτουν πιθανούς κινδύνους για την πολιτική αεροπορία.