Η γενική απεργία παραλύει το Βέλγιο – Προβλήματα σε πτήσεις και σχολεία

Η τρίτη και τελευταία ημέρα της εθνικής απεργίας στο Βέλγιο την Τετάρτη είχε ως αποτέλεσμα να ακυρωθούν οι περισσότερες πτήσεις στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών και να διακοπεί η λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Η απεργία, που οργανώθηκε από τα κύρια συνδικάτα της χώρας, είναι η τελευταία μιας σειράς διαμαρτυριών κατά της κυβέρνησης συνασπισμού με επικεφαλής τον πρωθυπουργό Μπαρτ Ντε Βέβερ. Οι διαδηλωτές αντιτίθενται στις προτεινόμενες από την κυβέρνηση μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό σύστημα και την αγορά εργασίας.

Προβλήματα σε πτήσεις στο Βέλγιο

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ακύρωσε όλες τις αναχωρήσεις καθώς και 110 από τις 203 προγραμματισμένες αφίξεις.

Το άλλο κύριο αεροδρόμιο του Βελγίου, το αεροδρόμιο του Σαρλερουά, ανακοίνωσε στην ιστοσελίδα του ότι αναμένει επίσης σημαντικές διαταραχές λόγω έλλειψης προσωπικού και ότι δεν θα είναι σε θέση να εγγυηθεί τις προγραμματισμένες προσγειώσεις και απογειώσεις, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η τελευταία ημέρα της απεργίας αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη, με επιπτώσεις στα σχολεία, τις δημόσιες συγκοινωνίες και τον ιδιωτικό τομέα.

Για το απόγευμα της Τετάρτης έχει προγραμματιστεί διαδήλωση στις Βρυξέλλες. Μια παρόμοια διαδήλωση τον Οκτώβριο συγκέντρωσε περίπου 80.000 συμμετέχοντες.

«Το μήνυμα του προϋπολογισμού της κυβέρνησης Ντε Βέβερ είναι σκληρό: να εργάζεστε περισσότερο και σκληρότερα για λιγότερη ασφάλεια όσον αφορά τις συντάξεις, την υγεία και την αγοραστική δύναμη», ανέφερε η σοσιαλιστική ένωση ABVV-FGTB στην ιστοσελίδα της.

Ο Γκερτ Τρούγενς, πρόεδρος της φιλελεύθερης ένωσης ACLVB, δήλωσε στον βελγικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα VRT ότι λυπάται που η εθνική κυβέρνηση δεν συμβουλεύτηκε τα συνδικάτα.

«Οι συμφωνίες δεν γίνονται στους δρόμους, αλλά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, μα πρέπει να σου δοθεί η ευκαιρία», είπε ο Τρούγενς.

Οι αποφάσεις της κυβέρνησης

Αν και η κυβέρνηση κατέληξε σε συμφωνία για τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους τη Δευτέρα, μετά από μήνες έντονων διαπραγματεύσεων, δεν κατάφερε να αποτρέψει την απεργία.

Η κυβέρνηση σχεδιάζει να επιβάλει νέο φόρο στις τράπεζες και αυξήσεις φόρων στα αεροπορικά εισιτήρια και το φυσικό αέριο. Μαζί με τις περικοπές στις δαπάνες, αυτό αναμένεται να μειώσει το δημόσιο έλλειμμα κατά 9,2 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2029.

Το δημοσιονομικό έλλειμμα της έκτης μεγαλύτερης οικονομίας της ευρωζώνης αναμένεται να φθάσει το 4,5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος φέτος, με χρέος 104,7% του ΑΕΠ, σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα – πολύ πάνω από το ανώτατο όριο που έχει συμφωνηθεί σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ.