Στην τελευταία του κατοικία, σε κλίμα ανείπωτου πόνου, θα συνοδέψουν σήμερα συγγενείς και φίλοι τον 15χρονο Γιάννη που έχασε τόσο άδικα τη ζωή του στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε αργά το βράδυ της περασμένης Τρίτης στην Ερημούπολη Σητείας, στην Κρήτη.

Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί σήμερα στις 2 το μεσημέρι στον Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας Σητείας στην Κρήτη

Η απώλεια του Γιάννη έχει προκαλέσει βαθύ πόνο και συγκίνηση σε όλη την τοπική κοινωνία, που θρηνεί ένα νέο παιδί γεμάτο ζωή και όνειρα. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 2 το μεσημέρι της Παρασκευής στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας Σητείας.

Υπενθυμίζεται ότι ο εισαγγελέας Λασιθίου έχει ασκήσει κακουργηματικές διώξεις στον 16χρονο οδηγό του μοιραίου αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαιναν οι πέντε φίλοι προτού αυτό εκτραπεί της πορείας του και ανατραπεί με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του 15χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο 16χρονος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση χωρίς δίπλωμα και πρόκληση θανατηφόρου τροχαίου. Στη συνέχεια οδηγήθηκε στον ανακριτή όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί σήμερα Παρασκευή.

Τι είπε στους αστυνομικούς ο 16χρονος

Ο 16χρονος οδηγός του μοιραίου οχήματος, φίλος του θύματος, περιέγραψε στους αστυνομικούς πώς εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα που οδήγησαν στο θάνατο τον 15χρονο. «Έτρεχα στην ευθεία», φέρεται να είπε, προσθέτοντας πως «σε μία ανοικτή στροφή έχασα τον έλεγχο».

Μάλιστα λόγω της μεγάλης ταχύτητας, το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και τούμπαρε αρκετές φορές προτού ακινητοποιηθεί, αφήνοντας πίσω του συντρίμμια, τραυματίες και ένα παιδί νεκρό.

Σύμφωνα με τις περιγραφές, ο 16χρονος ήταν εμφανώς σοκαρισμένος και κατέρρευσε όταν ενημερώθηκε για τον θάνατο του φίλου του. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε, ένα Opel Vectra 20ετίας, ανήκε στον πατέρα του 15χρονου θύματος. Όπως ανέφερε αστυνομική πηγή, «το άτυχο παιδί πήρε τα κλειδιά του οχήματος του πατέρα του, χωρίς εκείνος να το γνωρίζει».

Το αλκοτέστ στο οποίο υπεβλήθη ο ανήλικος ήταν αρνητικό, ενώ ελήφθη και δείγμα αίματος προκειμένου να εξεταστεί περαιτέρω αν υπήρχε στον οργανισμό του αλκοόλ ή άλλες ουσίες.

Να σημειωθεί ότι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο εξακολουθεί να νοσηλεύεται ένας 15χρονος από την παρέα που επέβαινε στο όχημα, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στη μέση και στα κάτω άκρα.