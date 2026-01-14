Κρήτη: Υπό κράτηση ο 16χρονος οδηγός του ΙΧ που ανατράπηκε και σκοτώθηκε ο 15χρονος φίλος του
Σε βάρος του 16χρονου ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση χωρίς δίπλωμα και πρόκληση θανατηφόρου τροχαίου, ενώ έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή
Την προσωρινή κράτηση του 16χρονου οδηγού που φέρεται ότι οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και ενεπλάκη στο δυστύχημα στην Ερημούπολη Σητείας με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 15χρονου αποφάσισε η Εισαγγελέας Λασιθίου.
Ο 16χρονος που κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση και ανθρωποκτονία από αμέλεια σε βαθμό κακουργήματος πήρε προθεσμία να απολογηθεί Παρασκευή, ενώ θα παραμείνει υπό κράτηση μέχρι την απολογία του.
Ο 15χρονος μαθητής
Για το αδίκημα της παραμέλησης ανηλίκου παραπέμπονται και οι γονείς του οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι.
Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου ένας 16χρονος που ήταν επιβάτης του οχήματος με σοβαρά τραύματα στην σπονδυλική στήλη.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, πέντε παιδιά επέβαιναν στο μοιραίο αυτοκίνητο το οποίο για άγνωστους λόγους παρέκκλινε της πορείας του, έπεσε στα βράχια με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ακαριαία ένας 15χρονος και να τραυματιστεί σοβαρά ο 16χρονος.
