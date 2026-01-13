ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες απειλεί το Ισραήλ με παραπομπή στο Διεθνές Δικαστήριο αν δεν άρει τα μέτρα κατά της UNRWA

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες προειδοποίησε το Ισραήλ σε επιστολή του ότι θα μπορούσε να παραπέμψει τη χώρα στο Διεθνές Δικαστήριο αν δεν καταργήσει τους νόμους που στοχεύουν την υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες UNRWA και δεν επιστρέψει τα κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία και ακίνητα.

Σε επιστολή του προς τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, με ημερομηνία 8 Ιανουαρίου, ο Γκουτέρες ανέφερε ότι τα Ηνωμένα Έθνη δεν μπορούν να παραμείνουν αδιάφορα απέναντι στις «ενέργειες του Ισραήλ, οι οποίες αντιβαίνουν άμεσα στις υποχρεώσεις του Ισραήλ βάσει του διεθνούς δικαίου. Πρέπει να ανατραπούν χωρίς καθυστέρηση».

Το κοινοβούλιο του Ισραήλ ψήφισε τον Οκτώβριο του 2024 νόμο που απαγορεύει στην υπηρεσία να λειτουργεί στη χώρα και απαγορεύει στους αξιωματούχους να έχουν επαφή με την υπηρεσία.

Τον περασμένο μήνα τροποποίησε τον νόμο αυτό για να απαγορεύσει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή νερού στις εγκαταστάσεις της UNRWA.

Οι ισραηλινές αρχές κατάσχεσαν επίσης τα γραφεία της UNRWA στην Ανατολική Ιερουσαλήμ τον περασμένο μήνα. Ο ΟΗΕ θεωρεί την Ανατολική Ιερουσαλήμ κατεχόμενη από το Ισραήλ. Το Ισραήλ θεωρεί ότι όλη η Ιερουσαλήμ αποτελεί μέρος της χώρας.

Ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντάνον, αντιτάχθηκε την Τρίτη στην επιστολή του Γκουτέρες προς τον Νετανιάχου.

«Δεν μας τρομάζουν οι απειλές του Γενικού Γραμματέα», δήλωσε ο Ντάνον.

«Αντί να αντιμετωπίσει την αναμφισβήτητη συμμετοχή του προσωπικού της UNRWA σε τρομοκρατικές ενέργειες, ο Γενικός Γραμματέας επιλέγει να απειλήσει το Ισραήλ. Αυτό δεν είναι υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου, είναι υπεράσπιση ενός οργανισμού που έχει σπιλωθεί από την τρομοκρατία».

Η UNRWA και η Γάζα

Το Ισραήλ επικρίνει εδώ και καιρό την UNRWA, η οποία δημιουργήθηκε από τη Γενική Συνέλευση το 1949 μετά τον πόλεμο που ακολούθησε την ίδρυση του Ισραήλ.

Ο οργανισμός παρέχει βοήθεια, υγειονομική περίθαλψη και εκπαίδευση σε εκατομμύρια Παλαιστινίους στη Γάζα, τη Δυτική Όχθη, τη Συρία, το Λίβανο και την Ιορδανία.

Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν δηλώσει ότι εννέα μέλη του προσωπικού της UNRWA ενδέχεται να έχουν εμπλακεί στην επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 και απολύθηκαν και έχουν δεσμευτεί να διερευνήσει όλες τις κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί

Παράλληλα, έχει ζητήσει επανειλημμένα από το Ισραήλ να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία, όπως ισχυρίζεται, δεν έχουν παρασχεθεί.

Ανώτατοι αξιωματούχοι του ΟΗΕ και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έχουν περιγράψει την UNRWA ως τη ραχοκοκαλιά της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, όπου ο διετής πόλεμος του Ισραήλ προκάλεσε ανθρωπιστική καταστροφή.

Το ανώτατο νομικό όργανο των Ηνωμένων Εθνών, το Διεθνές Δικαστήριο, εξέδωσε τον Οκτώβριο γνωμοδότηση σύμφωνα με την οποία το Ισραήλ έχει την υποχρέωση να διασφαλίσει την κάλυψη των βασικών αναγκών του άμαχου πληθυσμού στη Γάζα.

Η γνωμοδότηση του ΔΔΔ ζητήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, η οποία αποτελείται από 193 μέλη.

Οι συμβουλευτικές γνωμοδοτήσεις του ΔΔΔ, γνωστού και ως Παγκόσμιο Δικαστήριο, έχουν νομικό και πολιτικό βάρος, αλλά δεν είναι δεσμευτικές και το δικαστήριο δεν έχει εξουσία επιβολής.