Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025
20.11.2025 | 06:59
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το πρωί στο κέντρο της Αθήνας – Ποιοι δρόμοι κλείνουν
Παλαιστίνιοι: Εκκληση απευθύνει η UNRWA για χρηματοδότηση και ανανέωση της εντολής της
Κόσμος 20 Νοεμβρίου 2025 | 05:45

Παλαιστίνιοι: Εκκληση απευθύνει η UNRWA για χρηματοδότηση και ανανέωση της εντολής της

Η ανανέωση της εντολής της UNRWA είναι απόλυτα «απαραίτητη» προκειμένου «να βοηθηθούν και να προστατευτούν οι παλαιστίνιοι πρόσφυγες» και να εξευρεθεί «δίκαιη και βιώσιμη λύση» του Μεσανατολικού.

Το Γραφείο Αρωγής και Εργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) κάλεσε χθες Τετάρτη να εξασφαλιστεί επείγουσα χρηματοδότηση και να ανανεωθεί η εντολή του, ώστε να μην «τεθεί σε κίνδυνο η ζωή και το μέλλον εκατομμυρίων παλαιστίνιων προσφύγων» (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Ramadan Abed, επάνω, διανομή βοήθειας της UNRWA στους Παλαιστινίους της Γάζας).

Κατά τη διάρκεια πρώτης ψηφοφορίας χθες βράδυ στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη σε επίπεδο επιτροπής, αναμενόταν τα κράτη μέλη να εκφραστούν για την ανανέωση της εντολής της υπηρεσίας, πριν από οριστική ψηφοφορία τον Δεκέμβριο στην ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης, σημείωσε ο γενικός επίτροπος της UNRWA Φιλίπ Λαζαρινί.

«H UNRWA παραμένει ενεργή, παρ’ όλα τα εμπόδια» στη Γάζα, παρά το ότι «380 συνάδελφοί μας σκοτώθηκαν»…

«Ελπίζουμε ότι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας (…) θα αντανακλά την τεράστια αλληλεγγύη των λαών του κόσμου», ανέφερε ο κ. Λαζαρινί απευθυνόμενος σε συμβουλευτική επιτροπή της ΓΣ στο Αμάν, την πρωτεύουσα της Ιορδανίας.

Η ανανέωση της εντολής της υπηρεσίας είναι απόλυτα «απαραίτητη» προκειμένου «να βοηθηθούν και να προστατευτούν οι παλαιστίνιοι πρόσφυγες» και να εξευρεθεί «δίκαιη και βιώσιμη λύση» του Μεσανατολικού, συνέχισε.

Η ανανέωση της εντολής ωστόσο πρέπει να συνοδευτεί «από επαρκή χρηματοδότηση» της υπηρεσίας και οροθέτηση του ρόλου της «σε πολιτικό επίπεδο» στα «παλαιστινιακά κατεχόμενα εδάφη», πρόσθεσε.

Στηλίτευσε την εκστρατεία «παραπληροφόρησης» σε βάρος της, που «όχι μόνο αμαύρωσε τη φήμη της», αλλά «στραγγάλισε τη χρηματοδότησή της», τονίζοντας πως η UNRWA είναι αντιμέτωπη με κενό 200 εκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ του τελευταίου τριμήνου του 2025 και του πρώτου τριμήνου του 2026.

Στο στόχαστρο του Ισραήλ

Η υπηρεσία του ΟΗΕ έχει βρεθεί εδώ και καιρό στο στόχαστρο σφοδρών επικρίσεων της κυβέρνησης του Ισραήλ, ειδικά μετά την έφοδο της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, έναυσμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Η ισραηλινή πλευρά την κατηγορεί για έλλειψη αμεροληψίας κι ότι έχει «κατακλυστεί από πράκτορες της Χαμάς». Της απαγόρευσε διά νόμου το 2024 να δραστηριοποιείται στο έδαφος του Ισραήλ.

Διεθνής έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα πως πράγματι υπήρχαν «προβλήματα» που αφορούσαν την «ουδετερότητα» της UNRWA, επισημαίνοντας ωστόσο ότι το Ισραήλ ουδέποτε παρουσίασε αδιάσειστες αποδείξεις για τις βασικές κατηγορίες του, ιδίως πως μέλη της συμμετείχαν στην έφοδο της 7ης Οκτωβρίου 2023 και ότι η υπηρεσία χειραγωγείται από τη Χαμάς.

Ο Φιλίπ Λαζαρινί υπογράμμισε από την σκοπιά του πως η υπηρεσία παραμένει ενεργή, παρ’ όλα τα εμπόδια στον παλαιστινιακό θύλακο, παρά το ότι «380 συνάδελφοί μας σκοτώθηκαν» και «πάνω από 300» κτίρια της UNRWA «υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν ολοσχερώς».

Βοήθεια σε 5,9 εκατ. πρόσφυγες

«Οι συνεχείς επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον της UNRWA εγγράφονται στο πλαίσιο των προσπαθειών του να εξαλείψει την υπόθεση των (παλαιστινίων) προσφύγων», κατήγγειλε από τη δική του πλευρά ο ιορδανός υπουργός Εξωτερικών Αϊμάν Σαφάντι.

Η UNRWA, η οποία ιδρύθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το 1949, έχει αποστολή να παρέχει βοήθεια σε περίπου 5,9 εκατομμύρια παλαιστίνιους πρόσφυγες.

Διαχειρίζεται κυρίως κέντρα υγείας κι εκπαιδευτικές δομές στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, στον Λίβανο, στη Συρία και στην Ιορδανία.

Πηγή: ΑΠΕ

Ενέργεια
Υδρογονάνθρακες: Οι νέες επενδύσεις και ο ρόλος της Ελλάδας

Υδρογονάνθρακες: Οι νέες επενδύσεις και ο ρόλος της Ελλάδας

Ζελένσκι: Μόνο αν η αμερικανική ηγεσία παραμείνει αποτελεσματική και ισχυρή θα σταματήσει ο πόλεμος
Απάντηση στο σχέδιο 19.11.25

Μόνο αν η αμερικανική ηγεσία παραμείνει αποτελεσματική και ισχυρή θα σταματήσει ο πόλεμος λέει ο Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας έδωσε μια έμμεση απάντηση από την Κωνσταντινούπολη όπου βρίσκεται σε σχέση με το σχέδιο Ειρήνης 28 σημείων για την Ουκρανίας που κατάρτισαν ΗΠΑ και Ρωσία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τι αναφέρει το αμερικανορωσικό σχέδιο – Η Ρωσία είναι έτοιμη για διευθέτηση του Ουκρανικού λέει ο Πεσκόφ
Πρώτες διαρροές 19.11.25 Upd: 00:06

Τι αναφέρει το αμερικανορωσικό σχέδιο – Η Ρωσία είναι έτοιμη για διευθέτηση του Ουκρανικού λέει ο Πεσκόφ

O εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε πως η χώρα του είναι έτοιμη για ειρήνη στην Ουκρανία, την ώρα που διέρρευσαν οι πρώτες αποκαλύψεις του σχεδίου που καταρτίστηκε ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ρωσία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Χωρίς συναίνεση είναι βιασμός» – Η Ιταλία σκληραίνει τη νομοθεσία για να συμπεριλάβει κάθε μη συναινετική πράξη
Έμφυλη βία 19.11.25

«Χωρίς συναίνεση είναι βιασμός» – Η Ιταλία σκληραίνει τη νομοθεσία για να συμπεριλάβει κάθε μη συναινετική πράξη

Μετά από χρόνια φεμινιστικού αγώνα φαίνεται πως οι νόμοι για τον βιασμό που βασίζονται στη συναίνεση αντικαθιστούν ραγδαία τους νόμους που βασίζονται στον εξαναγκασμό σε όλη την Ευρώπη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Στη Σιγκαπούρη ο Κυρ. Μητσοτάκης – Η προσέλκυση επενδύσεων και η… τόνωση της προσωπικής του εικόνας
Πολιτική 20.11.25

Στη Σιγκαπούρη ο Κυρ. Μητσοτάκης – Η προσέλκυση επενδύσεων και η… τόνωση της προσωπικής του εικόνας

Η «θετική ατζέντα» Μητσοτάκη με στόχο τη δημοσκοπική ανάκαμψη και ο ρόλος των διεθνών επαφών του. Η επίσκεψη του πρωθυπουργού στη Σιγκαπούρη, οι στοχεύσεις του ταξιδιού και οι συναντήσεις.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Καιρός: Συννεφιά με αφρικανική σκόνη τοπικές βροχές και καταιγίδες – Πού θα είναι ισχυρά τα φαινόμενα
Η προειδοποίηση της ΕΜΥ 20.11.25

Συννεφιά με αφρικανική σκόνη, τοπικές βροχές και καταιγίδες - Πού θα είναι ισχυρά τα φαινόμενα

Συννεφιασμένος ο καιρός με την ΕΜΥ να προειδοποιεί για την πιθανότητα να εκδηλωθούν κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο.

Σύνταξη
