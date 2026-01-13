Σύρος: Στήριξη σε 100 παιδιά και τις οικογένειές τους

Ενέργειες για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας από τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης. Ειδικότερα, ο Δήμος Σύρου–Ερμούπολης, μέσω του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, θα υλοποιήσει από το 2026 το πρόγραμμα ΕΣΠΑ με τίτλο «Ολοκληρωμένο Τοπικό Σχέδιο Δράσεων για την Αντιμετώπιση της Παιδικής Φτώχειας στο νησί της Σύρου», όπως ανακοίνωσε σχετικά η Δημοτική Αρχή και προσθέτει:

Το πρόγραμμα θα έχει χρονική διάρκεια από 1 Μαΐου 2026 έως 31 Δεκεμβρίου 2029 και συνολικό προϋπολογισμό 350.000 ευρώ, ο οποίος θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Το Ολοκληρωμένο Τοπικό Σχέδιο Δράσεων απευθύνεται σε 100 παιδιά και εφήβους ηλικίας 6 έως 17 ετών από ευάλωτες οικογένειες, οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως η φτώχεια, η ανεργία, η αναπηρία ή ο κοινωνικός αποκλεισμός.

Για κάθε παιδί θα παρέχεται εξατομικευμένη υποστήριξη, η οποία θα περιλαμβάνει:

ψυχολογική και κοινωνική συμβουλευτική για την ενδυνάμωση του παιδιού και της οικογένειάς του,

παροχή voucher (κουπονιών) για υπηρεσίες όπως ενισχυτική διδασκαλία, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, καθώς και για συμμετοχή σε πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες,

υλοποίηση εκπαιδευτικών και καλλιτεχνικών δράσεων σε συνεργασία με τοπικούς φορείς,

συνεδρίες ενημέρωσης και υποστήριξης για γονείς και κηδεμόνες.

Πέρα από την άμεση υποστήριξη των παιδιών, το πρόγραμμα προβλέπει την παραγωγή τεκμηριωμένων παραδοτέων, όπως ατομικοί φάκελοι, σχέδια παρέμβασης, εκθέσεις προόδου, καθώς και τη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων με στόχο την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας.

«Σκοπός του Δήμου μας είναι η δημιουργία ενός σταθερού και αποτελεσματικού δικτύου στήριξης, που θα βοηθήσει τα παιδιά και τις οικογένειές τους να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες και να αποκτήσουν περισσότερες ευκαιρίες για την κοινωνική και εκπαιδευτική τους εξέλιξη» αναφέρει καταλήγοντας η ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής.