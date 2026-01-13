magazin
13.01.2026 | 15:31
Συναγερμός στο νοσοκομείο Βόλου – Άνδρας απειλεί να πέσει στο κενό
Ο 16χρονος μαθητής που κατέκτησε Χρυσή Σφαίρα – Ο Όουεν Κούπερ ήρθε για να αλλάξει την υποκριτική
13 Ιανουαρίου 2026 | 15:20

Ο 16χρονος μαθητής που κατέκτησε Χρυσή Σφαίρα – Ο Όουεν Κούπερ ήρθε για να αλλάξει την υποκριτική

Ο Όουεν Κούπερ στεκόταν καταμεσής της σκηνής των Χρυσών Σφαιρών, μπροστά στην ελίτ του Χόλιγουντ, λέγοντας ότι η εμπειρία «του φαινόταν απλά εξωπραγματική».

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Ο 16χρονος Όουεν Κούπερ από το Γουόρινγκτον της Αγγλίας κέρδισε το Βραβείο Καλύτερου Β’ Ανδρικού Ρόλου στις Χρυσές Σφαίρες για την ερμηνεία του στο δράμα «Adolescence» του Netflix, το οποίο ήταν ένα από τα μεγάλα νικητήρια έργα της τελετής και κυριάρχησε στον πολιτιστικό διάλογο γύρω από την αρσενική τοξικότητα για μεγάλο μέρος του 2025.

Η επιτυχία του Adolescence στις Χρυσές Σφαίρες (κέρδισε τέσσερα βραβεία) ακολουθεί τον θρίαμβό του στα Emmys, όπου κέρδισε έξι βραβεία, συμπεριλαμβανομένου ενός ακόμα για τον Κούπερ. Όσο ασυνήθιστο και αν φαινόταν όλο αυτό για τον νεαρό ηθοποιό, όσοι τον γνωρίζουν λένε ότι η πάθος του ήταν εκεί από την αρχή.

Ο Όουεν Κούπερ ποζάρει με το βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας από Ανδρικό Ηθοποιό σε Δευτερεύοντα Ρόλο στην Τηλεόραση για την ταινία «Adolescence» στην 83η Ετήσια Τελετή Απονομής των Χρυσών Σφαιρών στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια, στις 11 Ιανουαρίου 2026. REUTERS/Mario Anzuoni

Ο Όουεν Κούπερ ποζάρει με το Βραβείο Καλύτερου Β’ Ανδρικού Ρόλου για τη σειρά Adolescence» στην 83η Ετήσια Τελετή Απονομής των Χρυσών Σφαιρών στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια, στις 11 Ιανουαρίου 2026. REUTERS/Mario Anzuoni

Δεν ήρθε από το πουθενά

Η Έστερ Μόργαν, που συνίδρυσε τη σχολή Drama Mob με την ηθοποιό της βρετανικής σαπουνόπερας Coronation Street, Τίνα Ο’ Μπράιαν δίδαξε τον Κούπερ και λέει ότι ήταν προφανές από την αρχή ότι ήταν ταλαντούχος.

«Ήταν φανερό ότι το ήθελε πραγματικά» εξηγεί. «Δεν αστειευόταν όταν έπρεπε να ακούσει, να ακολουθήσει οδηγίες και να μάθει τις ατάκες του».

Η Μόργκαν παραδέχεται ότι η σχολή δεν μπορούσε να τον προετοιμάσει για αυτό το επίπεδο επιτυχίας, αλλά ωστόσο απορρίπτει την άποψη ότι ο Κούπερ «ήρθε από το πουθενά».

«Ήρθε με άψογο λόγο και έτοιμος να δουλέψει»

Είχε μαθητεύσει ήδη δύο χρόνια στο Drama Mob πριν από τη διαδικασία casting για το Adolescence, η οποία περιλάμβανε αρκετούς γύρους και αρκετούς μαθητές της Μόργκαν για τη διεκδίκηση του ρόλου. Αλλά ο Κούπερ έκανε εντύπωση στον διευθυντή casting, σαχίν Μπάιγκ. «Το όνομά του επανερχόταν συνέχεια» λέει η Μόργκαν.

Ο συν-σεναριογράφος Τζακ Θορν είπε ότι η πρώτη φορά που συνεργάστηκε με τον Κούπερ ήταν στις πρόβες για το τρίτο επεισόδιο της σειράς, στη σκηνή της έντονης συνέντευξης μεταξύ του εφήβου και μιας ψυχολόγου, την οποία υποδύθηκε η Έριν Ντόχερτι.

«Ήρθε με άψογο λόγο και έτοιμος να δουλέψει, αλλά η πίεση ήταν μεγάλη» θυμάται ο Θορν. «Σιγά-σιγά, αλλά σταθερά – με τη βοήθεια του σκηνοθέτη Φίλιπ Μπαραντίνι και της Έριν Ντόχερτι – κατάφερε να ενσωματωθεί. Μέχρι την Παρασκευή είχε γίνει ο ρόλος του, είχε γίνει ο Τζέιμι».

Στη σκηνή των Χρυσών Σφαιρών, ο ίδιος ο Κούπερ είπε ότι ήταν το μόνο αγόρι στην τάξη του στη δραματική σχολή και ότι αυτό ήταν «ενοχλητικό»

YouTube thumbnail

Οι Ηθοποιοί του Βορρά

Η πρώην δασκάλα του Κούπερ είναι μια παθιασμένη υποστηρίκτρια των Ηθοποιών του Βορρά, οι οποίοι ανταγωνίζονται σε ένα όλο και πιο άνισο πεδίο. Η μαζική έξοδος από το Χόλιγουντ έχει κάνει το Λονδίνο πιο ελκυστικό κέντρο για τα στούντιο, γεγονός που συρρικνώνει ακόμη περισσότερο μια βιομηχανία όπου περισσότερες από τις μισές παραγωγές γίνονται στην πρωτεύουσα.

Η Μόργκαν λέει ότι οι Ηθοποιοί του Βορρά, συμπεριλαμβανομένου του «επόμενου Κούπερ», αποκλείονται.

«Πρέπει να γίνονται και να παράγονται περισσότερες εκπομπές εδώ», λέει. «Χρειαζόμαστε περισσότερους διευθυντές casting να εργάζονται εδώ, επειδή μερικοί από τους νέους μας δεν έχουν τα χρήματα να ταξιδεύουν μέχρι το Λονδίνο για οντισιόν».

Η επόμενη γενιά

Αυτή δεν είναι η μόνη πρόκληση που αντιμετωπίζει ο «επόμενος Κούπερ».

Στη σκηνή των Χρυσών Σφαιρών, ο ίδιος ο Κούπερ είπε ότι ήταν το μόνο αγόρι στην τάξη του στη δραματική σχολή και ότι αυτό ήταν «ενοχλητικό». Η Μόργκαν λέει ότι υπάρχει μια «τεράστια πτώση» στον αριθμό των αγοριών που παρακολουθούν τα μαθήματά της όταν πηγαίνουν στο γυμνάσιο και αρχίζουν να ασχολούνται με αθλήματα όπως το ποδόσφαιρο και το ράγκμπι.

Η υποκριτική μπορεί να θεωρηθεί ως κάτι «αδύναμο» ή, για να χρησιμοποιήσουμε την ορολογία της γενιάς Z, «cringe» (αμήχανο).

Η Μόργκαν λέει ότι υπάρχει μια «τεράστια πτώση» στον αριθμό των αγοριών που παρακολουθούν τα μαθήματά της όταν πηγαίνουν στο γυμνάσιο και αρχίζουν να ασχολούνται με αθλήματα όπως το ποδόσφαιρο και το ράγκμπι

YouTube thumbnail

Σπάει τα στερεότυπα

Αυτό επιβεβαιώνεται και στατιστικά, με 17.000 αγόρια να παρακολουθούν μαθήματα υποκριτικής στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2025, σε σύγκριση με 35.700 κορίτσια. Ωστόσο, η Μόργκαν λέει ότι η επιτυχία του Κούπερ έχει ήδη επηρεάσει αυτή τη δυναμική.

«Από τότε που ο Όουεν έγινε τόσο επιτυχημένος, έχουμε περισσότερα αγόρια που έρχονται στο μάθημα θεάτρου» λέει η Μόργκαν. «Νομίζω ότι έχει βοηθήσει σε αυτό λειτουργώντας ως πρότυπο λέγοντας, «ναι, πήγα σε μαθήματα θεάτρου, το δοκίμασα». Νομίζω ότι αυτό έχει πραγματικά βοηθήσει μερικά από αυτά τα αγόρια να βγουν από τη στερεοτυπική ζώνη άνεσής τους».

Από τη βορειοδυτική Αγγλία

Πολλά έχουν ειπωθεί για την παρουσία της σειράς Adolescence στο Netflix και το τεράστιο κοινό που έχει προσελκύσει. Την εβδομάδα που κυκλοφόρησε, το πρώτο επεισόδιο προσέλκυσε 6,45 εκατομμύρια θεατές, ενώ το δεύτερο σημείωσε 5,9 εκατομμύρια, σπάζοντας τα ρεκόρ του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αλλά στην ουσία, η σειρά είναι ένα σκληρό, καθαρά βόρειο δράμα. Οι περισσότεροι από τους βασικούς ηθοποιούς, όπως ο Κούπερ και ο Στίβεν Γκράχαμ, κατάγονται από τη βορειοδυτική Αγγλία. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στο Pontefract και στο Sheffield.

Η υποκριτική μπορεί να θεωρηθεί ως κάτι «αδύναμο» ή, για να χρησιμοποιήσουμε την ορολογία της γενιάς Z, «cringe» (αμήχανο)

YouTube thumbnail

Μια αρκετά συντηρητική βιομηχανία

Ο Θορν είναι συγκρατημένα αισιόδοξος ότι θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια νέα γενιά βρετανικών δραματικών σειρών με θέμα την εργατική τάξη, οι οποίες παραδοσιακά δεν έχουν μεγάλη επιτυχία στο εξωτερικό.

«Από τις προσπάθειές μου να πουλήσω στο εξωτερικό έργα που έχω δημιουργήσει στο παρελθόν, ξέρω ότι οι προφορές και τα βρετανικά θέματα δεν θεωρούνται ελκυστικά για το ξένο κοινό», λέει.

«Αλλά ποιος ξέρει; Η τηλεόραση παραμένει μια αρκετά συντηρητική βιομηχανία και μπορεί να επιστρέψουν στην άποψη ότι ένας άντρας που μιλάει με RP (Αριστοκρατική Προφορά) πάνω σε άλογο είναι καλύτερη επιλογή».

*Με στοιχεία από theguardian.com  | Αρχική Φωτό: REUTERS/Mario Anzuoni 

