Η Ζόε Σαλντάνα είναι η πιο εμπορική ηθοποιός όλων των εποχών με έσοδα 15,47 δισεκατομμύρια δολαρίων

Η Ζόε Σαλντάνα είναι επίσημα η πιο εμπορική ηθοποιός, χάρη στην ταινία «Avatar: Fire and Ash».

Η βραβευμένη ηθοποιός έχει πρωταγωνιστήσει στις τρεις ταινίες με τις υψηλότερες εισπράξεις όλων των εποχών — το «Avatar» του 2009 και το sequel του «The Way of Water» του 2022, που κατέχουν την 1η και την 3η θέση αντίστοιχα, καθώς και το «Avengers: Endgame» του 2019, που βρίσκεται στη 2η θέση, όπως αναφέρει το Variety.

Είναι επίσης η πρώτη ηθοποιός που εμφανίστηκε σε τέσσερις ταινίες που απέφεραν περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης της ταινίας «Avengers: Infinity War» του 2018.

Αξίζει να θυμηθούμε επίσης ότι η Ζόε Σαλντάνα ενσάρκωσε επίσης τον θρυλικό χαρακτήρα Nyota Uhura στην τριλογία «Star Trek», η οποία απέφερε περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια παγκοσμίως.

Από την τρίτη θέση στην κορυφή

Από το 2024, τα συνολικά έσοδα των ταινιών που πρωταγωνίστησε η Ζόε Σαλντάνα ξεπέρασαν τα 14 δισεκατομμύρια δολάρια, κατατάσσοντάς την ως την τρίτη πιο εμπορική ηθοποιό, μετά τους Σκάρλετ Γιοχάνσον και Σάμιουελ Λ. Τζάκσον.

Ωστόσο, η Σαλντάνα ανέβηκε στην πρώτη θέση μετά την κυκλοφορία της τρίτης ταινίας «Avatar» τον Δεκέμβριο, η οποία έχει αποφέρει έως σήμερα 1,23 δισεκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Numbers, οι ταινίες της έχουν συγκεντρώσει συνολικά 15,47 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Δεν μπορείς να ληστέψεις μια τράπεζα»

Το 2025 ήταν μια σημαντική χρονιά για τη Ζόε Σαλντάνα: τον Μάρτιο, κέρδισε το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «Emilia Pérez».

Η τολμηρή ταινία του σκηνοθέτη Ζακ Οντιάρ εξασφάλισε στη Σαλντάνα βραβεία στο Φεστιβάλ των Καννών, καθώς και μια σειρά από διακρίσεις κατά τη διάρκεια της σεζόν των βραβείων, συμπεριλαμβανομένων των βραβείων Critics Choice.

«Νιώθω πραγματικά υπέροχα», δήλωσε πρόσφατα η Σαλντάνα στο Variety για τα πολυπόθητα βραβεία που έχει λάβει κατά τη διάρκεια της καριέρας της.

«Ο σύζυγός μου [ο σκηνοθέτης Μάρκο Περέγκο Σαλντάνα] είναι πολύ αστείος. Καμία φορά μου λέει ότι πλέον δεν θα μπορώ να κάνω τίποτα, γιατί μου έχει κολλήσει η ρετσινιά της ‘νικήτριας Όσκαρ’».

»Ας πούμε μου φέρνει ως παράδειγμα: ‘Δεν μπορείς να ληστέψεις μια τράπεζα, γιατί οι [τίτλοι των ιστοσελίδων θα γράφουν] ότι νικήτρια Όσκαρ έκανε…’ Και εγώ του απαντώ: ‘Ω, Θεέ μου’», είπε γελώντας στο περιοδικό.

«Αλλά είναι αλήθεια. Νιώθω τιμή. Είμαι πολύ χαρούμενη. Αλλά σκέφτομαι ότι πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε», πρόσθεσε.

Στο «Avatar: Fire and Ash», η Σαλντάνα επαναλαμβάνει τον ρόλο της ως πολεμίστρια Na’vi Neytiri, της οποίας η σχέση με τον στρατιώτη που έγινε ηγέτης των Na’vi Jake Sully είναι το επίκεντρο της ιστορίας.

*Με πληροφορίες από: Variety